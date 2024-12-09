Katı hal bataryalı Honda modelleri 2030'da 1000 km menzil sunacak

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil katı hal pil üretim hattını tanıtan Honda, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Japon üretici, geliştirdiği bataryaların sağlayacağı menzil değerleriyle ilgili dikkat çekici rakamlar paylaştı.

Honda, yeni nesil batarya paketleriyle donatılan ilk elektrikli araçların 2030'a kadar tek şarjla 1000 kilometre menzil sunacağını belirtiyor. 2040 yılına gelindiğinse ise menzil değerleri 1250 kilometreye kadar çıkacak. Kısa süre önce Çinli Chery de katı hal pil ile 1500 kilometreye varan menzil hedefini paylaşmıştı. Görünen o ki katı hal bataryalar ile menzil standardı 1000 kilometrenin üzerinde olacak.

Honda'nın yeni nesil katı hal pilleri menzil endişesini ortadan kaldırmakla kalmayıp sıvı elektrolitli lityum iyon hücrelere kıyasla %50 daha küçük, %35 daha hafif ve %25 daha düşük üretim maliyetiyle öne çıkacak. Üstelik 2040 itibarıyla büyüklük, ağırlık ve maliyetin daha da düşeceği ifade ediliyor. Katı elektrolite sahip hücrelerin pazardaki mevcut hücrelere göre çok daha güvenli olacağı ve çok daha yüksek şarj hızlarını kabul edebileceği de altı çizilen noktalar arasında.

Madalyonun diğer yüzü: Üretimin önündeki zorluklar

Tam Boyutta Gör Tüm bunlar umut vadedici olsa da Honda yetkilileri katı hal pilleri kullanılabilir hale getirmek için önlerinde bazı engeller bulunduğunu da gizlemedi. Bunlardan en önemlisi şirketin şu an üzerinde çalıştığı prototip hücrelerin herhangi bir araçta kullanılamayacak kadar küçük olması. Şirketten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu yüzden, boyut ve seri üretimle ilgili sorunları en kısa sürede belirleyip çözmek için bu pilot hattı oluşturduk. Prototip bataryamızı 100 kat büyütmemiz gerekiyor. Onları seri üretim aşamasına nasıl getireceğimiz üzerinde çalışıyoruz."

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Diğer sorunlar ise daha çok üretim süreciyle alakalı. Seramik ayırıcılar oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Bu nedenle üretim esnasında çatlayarak oluşan dendritlerin kısa devre yapmasına sebep olabiliyor. Ayrıca üretim için tesis içerisindeki nem seviyesinin düşük tutulması gerekiyor. Bu da genellikle devasa ekipmanlar ve yüksek miktarda enerji gerektiriyor.

Honda, bu zorlukların üstesinden gelebileceğine inanıyor. Şirket, elektrolitin eşit ve ekstra kompakt bir katman halinde sıkıştırılması için rulo presleme tekniği kullanacak. Elektrolit macunu ise geleneksel lityum iyon hücrelerinde kullanılan yönteme göre üç kat daha hızlı olduğu belirtilen sürekli karıştırma yöntemiyle üretilecek. Japon üretici, nem seviyesini düşük tutmak için de kapsülleme yöntemini kullanacak. Bu da tek bir odada büyük miktarda havayı ısıtma veya soğutma gereksinimini ortadan kaldırdığı için enerji maliyetlerini düşürecek.

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Katı hal bataryalı Honda modelleri 2030'da 1000 km menzil sunacak