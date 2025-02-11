BYD'nin süper otomobili, yarış pistini sürücüsüz tamamladı

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Tam Boyutta Gör Çinli BYD, zıplayan, dans eden ve engellerin üzerinden atlayan otomobili Yangwang U9'u sahneden indirmiyor. Elektrikli U9 bu kez süspansiyonuyla değil BYD'nin yeni tanıttığı God's Eye otonom sürüş sistemiyle gündemde.

Paylaşılan videoda, "God's Eye A" isimli gelişmiş sürüş asistan sistemiyle donatılan Yangwang U9'un Hunan Zhuzhou Uluslararası Yarış Pisti'ni gündüz saatlerinde sürücüsüz bir şekilde tamamladığını görmekteyiz. BYD daha sonra bu sistemin yeteneklerinin gün ışığıyla sınırlı olmadığını göstermek için gece de aynı testi gerçekleştiriyor.

BYD kısa süre önce 9500 dolarlık Seagull dahil olmak üzere tüm modellerinde God's Eye sisteminin kullanılacağını duyurmuştu. Çinli firma, yeni sistemi A, B ve C olmak üzere kategorize ediyor. Seagull gibi ucuz modellerde DiPilot 100 olarak da adlandırılan God'e Eye C kullanılıyor. Yangwang U9 ise sistemin en üst versiyonu olan God's Eye A'ya sahip.

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Bu sistemler, kullanılan donanıma ve işlem gücüne göre farklılık gösteriyor. Örneğin; God's Eye C sisteminde pahalı bir donanım olan Lidar bulunmuyor. Onun yerine kamera tabanlı olan bu sistemde ayrıca milimetrik dalga radarı ve ultrasonik sensörler kullanılıyor. Bu sistem 100 TOPS işlem gücüne sahip.

God's Eye A ise en gelişmiş versiyon olarak üç Lidarla çalışıyor ve toplam 600 TOPS gibi yüksek bir işlem gücüne sahip.

Elektrikli araç sektöründe liderliği ele alan Çinlilerin bir sonraki hedefi otonom sürüş sistemlerinde uzmanlaşmak. Şirketlerin 2025 yılı bütçesinde yapay zeka destekli otonom sürüş sistemleri öncelikli. BYD ise şimdiye kadar otomobillerinde gelişmiş sürüş asistan sistemlerinin verimli çalışmamasıyla eleştiriliyordu.

Şirket, God's Eye sistemiyle bu algıyı değiştirmeye odaklanıyor. Aşağıdaki videoda U9'un yarış pistindeki otonom sürüş performansını izleyebilirsiniz:

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BYD'nin süper otomobili, yarış pistini sürücüsüz tamamladı