BYD, en ucuz modeline dahi ücretsiz otonom sürüş getirdi!

21 modeline ücretsiz otonom sürüş sunacak
BYD, araç zekası etkinliğinde en çok satan 21 modelini "God Eye" isimli akıllı sürüş sistemiyle güncellediğini açıkladı. Üstelik ekstra bir ücret talep etmeden. BYD'nin CEO'su Wang Chuanfu, canlı yayınlanan etkinlikte iyi teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiğini söyledi.
BYD, etkinlik sırasında Ocean Serisi'ndeki 11 elektrikli aracın yükseltme aldığını duyurdu. Bu modeller arasında Seagull, Dolphin ve Seal EV modelleri de dahil olmak üzere en çok satan araçları yer alıyor. Han, Song ve Yuan'ın yanı sıra Seal 05 DM-i gibi şarj edilebilir hibritler de yeni teknolojiyi alacak.
BYD, farklı modeller için farklı teknoloji seviyelerine sahip üç yeni Gods Eye seviyesini duyurdu. Gods Eye C (DiPilot 100), Seagull gibi BYD markalı araçlar için kullanılacak. Sistem, 12 kamera, 5 dalga radarı ve 12 ultrasonik radar içeriyor. BYD'nin lüks markası Yangwang, 3 LiDAR ve şirketin en güçlü DiPliot 600 sistemiyle Gods Eye A paketine sahip olacak.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, geçen yıl ilk kez Honda ve Nissan gibi otomotiv devlerini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 4,25 milyon araç satan şirket, bir önceki yıla göre satışlarını %40 oranında arttırmayı başardı. BYD, 2025 yılında da hızlı büyümesine devam edecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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