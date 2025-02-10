BYD, en ucuz modeline dahi ücretsiz otonom sürüş getirdi!

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD, en çok satan elektrikli araçlarını ücretsiz akıllı sürüş teknolojisiyle yükselterek, otonom sürüşü daha erişilebilir hale getiriyor. Şirket, Çin'de 9500 dolardan başlayan fiyatlara sahip en ucuz Seagull modeline dahi otonom sürüş teknolojisini getiriyor.

21 modeline ücretsiz otonom sürüş sunacak

BYD, araç zekası etkinliğinde en çok satan 21 modelini "God Eye" isimli akıllı sürüş sistemiyle güncellediğini açıkladı. Üstelik ekstra bir ücret talep etmeden. BYD'nin CEO'su Wang Chuanfu, canlı yayınlanan etkinlikte iyi teknolojinin herkes için erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

BYD, etkinlik sırasında Ocean Serisi'ndeki 11 elektrikli aracın yükseltme aldığını duyurdu. Bu modeller arasında Seagull, Dolphin ve Seal EV modelleri de dahil olmak üzere en çok satan araçları yer alıyor. Han, Song ve Yuan'ın yanı sıra Seal 05 DM-i gibi şarj edilebilir hibritler de yeni teknolojiyi alacak.

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar BYD, God Eye akıllı sürüş sistemini yalnızca yüksek fiyatlı modellerinde sunuyordu. CEO'nun açıklamasına göre otonom sürüş teknolojisine sahip otomobiller 28 bin doların üstünde fiyatlara sahip. Örneğin Tesla Model 3, Çin'de 32 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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BYD, farklı modeller için farklı teknoloji seviyelerine sahip üç yeni Gods Eye seviyesini duyurdu. Gods Eye C (DiPilot 100), Seagull gibi BYD markalı araçlar için kullanılacak. Sistem, 12 kamera, 5 dalga radarı ve 12 ultrasonik radar içeriyor. BYD'nin lüks markası Yangwang, 3 LiDAR ve şirketin en güçlü DiPliot 600 sistemiyle Gods Eye A paketine sahip olacak.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, geçen yıl ilk kez Honda ve Nissan gibi otomotiv devlerini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 4,25 milyon araç satan şirket, bir önceki yıla göre satışlarını %40 oranında arttırmayı başardı. BYD, 2025 yılında da hızlı büyümesine devam edecek gibi görünüyor.

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BYD, en ucuz modeline dahi ücretsiz otonom sürüş getirdi!