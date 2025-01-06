Sürücüsüz Yangwang U9, yoldaki engelleri zıplayarak aşıyor (Video)

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Tam Boyutta Gör Çinli BYD, 2450 kilogramlık otomobilin zıplamasını veya üç teker üzerinde dans etmesini sağlayan DiSus X isimli süspansiyon sistemiyle çok konuşulmuştu. BYD, bu süspansiyon sistemini kullanan Yangwang U9 modeliyle ilgili yeni bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda, Yangwang U9'un sürücüsüz bir şekilde pist üzerinde 120 km/s hızla giderken engelleri zıplayarak aştığı görülüyor. Pist üzerinde U9'un önüne ilk önce içi su dolu 2.5 metrelik bir çukur çıkıyor. %100 elektrikli model, kamera ve sensörlerden gelen anlık verileri milisaniyeler içerisinde işleyerek süspansiyonu ayarlayan DiSus X sistemi sayesinde bu engeli zıplayarak geçiyor.

BYD'nin açıklamasına göre otomobilin tekerlekleri ilk engelde 6 metre boyunca yerden kesiliyor. İkinci engelde ise bu kez 3.5 cm civarında yüksekliğe sahip yol çivileri bulunuyor. DiSus X süspansiyon sistemi bu engeli de zıplayarak kolaylıkla aşıyor. Aşağıdaki videoda bu anları izleyebilirsiniz.

Yangwang U9 özellikleri

Tam Boyutta Gör Yangwang U9, 230 bin dolar fiyat etiketiyle geçtiğimiz yıl Çin'de satışa sunuldu. BYD'nin e4 platformu üzerine inşa edilen modelde toplam 960 kW (1287 hp) güç ve 1680 Nm tork sunan dört elektrik motoru bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2,36 saniyede tamamlayan otomobil 400 metre koşusunu da 9,78 saniyede tamamlıyor.

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BYD'nin LFP bataryasıyla donatılan otomobilde 80 kWsa kapasite ile CLTC'ye göre 465 kilometre sürüş menzili sunuluyor. 800V elektrik mimarisine sahip olan otomobilin bataryası 10 dakika şarjla %30'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Ayrıca otomobilde çift şarj desteği de mevcut. Bu özellik, iki farklı şarj kablosunu eş zamanlı olarak araca bağlayıp şarj etmeyi sağlıyor.

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Bu Çinli otomobil yoldaki engelleri zıplayarak aşıyor