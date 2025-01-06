Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sürücüsüz Yangwang U9, yoldaki engelleri zıplayarak aşıyor (Video)

    BYD'nin Yangwang markasına ait U9 modeli, DiSus X adı verilen süspansiyon sistemiyle çok konuşulmuştu. Çinli şirket, 230 bin dolarlık elektrikli otomobilinin yeni bir videosunu paylaştı.
    Bu Çinli otomobil yoldaki engelleri zıplayarak aşıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli BYD, 2450 kilogramlık otomobilin zıplamasını veya üç teker üzerinde dans etmesini sağlayan DiSus X isimli süspansiyon sistemiyle çok konuşulmuştu. BYD, bu süspansiyon sistemini kullanan Yangwang U9 modeliyle ilgili yeni bir video paylaştı.

    Paylaşılan videoda, Yangwang U9'un sürücüsüz bir şekilde pist üzerinde 120 km/s hızla giderken engelleri zıplayarak aştığı görülüyor. Pist üzerinde U9'un önüne ilk önce içi su dolu 2.5 metrelik bir çukur çıkıyor. %100 elektrikli model, kamera ve sensörlerden gelen anlık verileri milisaniyeler içerisinde işleyerek süspansiyonu ayarlayan DiSus X sistemi sayesinde bu engeli zıplayarak geçiyor.

    BYD'nin açıklamasına göre otomobilin tekerlekleri ilk engelde 6 metre boyunca yerden kesiliyor. İkinci engelde ise bu kez 3.5 cm civarında yüksekliğe sahip yol çivileri bulunuyor. DiSus X süspansiyon sistemi bu engeli de zıplayarak kolaylıkla aşıyor. Aşağıdaki videoda bu anları izleyebilirsiniz.

    Yangwang U9 özellikleri

    Bu Çinli otomobil yoldaki engelleri zıplayarak aşıyor Tam Boyutta Gör
    Yangwang U9, 230 bin dolar fiyat etiketiyle geçtiğimiz yıl Çin'de satışa sunuldu. BYD'nin e4 platformu üzerine inşa edilen modelde toplam 960 kW (1287 hp) güç ve 1680 Nm tork sunan dört elektrik motoru bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2,36 saniyede tamamlayan otomobil 400 metre koşusunu da 9,78 saniyede tamamlıyor.

    BYD'nin LFP bataryasıyla donatılan otomobilde 80 kWsa kapasite ile CLTC'ye göre 465 kilometre sürüş menzili sunuluyor. 800V elektrik mimarisine sahip olan otomobilin bataryası 10 dakika şarjla %30'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Ayrıca otomobilde çift şarj desteği de mevcut. Bu özellik, iki farklı şarj kablosunu eş zamanlı olarak araca bağlayıp şarj etmeyi sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zlink hizmeti kullanılamıyor eve sanayi elektriği nasıl alınır ssangyong nasıl okunur görevini yapmayan belediye nereye şikayet edilir yedek subay yol parası hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Laptop 16- S0046NT
    HP Victus Laptop 16- S0046NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız