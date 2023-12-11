Elektrikli Fiat E-Doblo ve E-Scudo Türkiye'de satışa sunuldu

Fiat E-Doblò Cargo Maxi, aralık ayında lansmana özel 1.354.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. E-Doblò’nun 5 kişilik standart gövdesi 1.599.900 TL’den başlarken, 7 kişilik Maxi seçeneği ise 1.619.900 TL ile satışa sunuluyor. FIAT’ın orta hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli E-Scudo ise 1.749.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Yeni Fiat E-Doblò, özellikleriyle neler sunuyor❓

Elektrikli versiyonlarıyla da kullanışlılığından taviz vermeyen yeni E-Doblò, 100 kW (136 HP) güç sağlayan elektromotor ve 50 kWh batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde 280 km'nin üzerinde birleşik menzil ve şehir içinde de 400 km’ye varan menzil sunuyor.

Maksimum 11 kW AC ve 100 kW DC şarj seçeneklerinin sahip olan yeni Fiat E-Doblò; 100 kW DC hızlı şarj ile 30 dakika kadar kısa bir sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabilirken, 11 kW AC şarj ile 5 saatte tam doluluğa ulaşabiliyor.

7 Kişilik Konfor

Tam Boyutta Gör İş hayatı kadar geniş ailelerin de tercihi E-Doblò, iki farklı şasi uzunluğu ve donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin standart şasi uzunluğu Premio Plus donanım seviyesiyle satışa sunulurken elektrikli versiyona özel Maxi seçeneğinde ise yedi kişilik, Premio donanımı tercih edilebiliyor.

E-Doblò, standart şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni, trafik işareti tanıma ve yorgunluk asistanı gibi güvenlik özelliklerine sahipken elektrikli versiyona özel 10 inçlik dijital gösterge paneli ile de farklılaşıyor.

3 yılda 250 bin TL kullanım maliyeti avantajı

Diğer motor seçenekleriyle aynı yükleme hacmine sahip olan E-Doblò Cargo Maxi, 750 Kg’lik istiap haddi ile fonksiyonelliği elektrifikasyonla birleştiriyor. Yeni E-Doblò Cargo Maxi, kullanım maliyetleri ile de oldukça avantajlı. Kullanıcısına, yıllık 40 Bin kilometrelik kullanım öngörüsüyle, 3 yılda 250 Bin TL’ye varan kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

Yeni E-Doblò’da üç farklı elektrikli sürüş modu bulunuyor. Normal, Eco ve Power olarak adlandırılan üç farklı elektrikli sürüş modunun yanında, enerji geri kazanımını arttıran sistemi sayesinde Yeni E-Doblò’da şehir içi trafiğinde verimliliği arttırmak mümkün hale geliyor.

3 yıl veya 150 Bin kilometre standart kilometre garantisi ile satışa sunulan E-Doblò’da görev yapan bataryanın ise 8 yıl veya 160 bin kilometre garantisi bulunuyor.

Yeni Fiat E-Scudo, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Daha fazla alan isteyen tüketicilerin beklentilerine yanıt vermek isteyen Yeni Fiat E-Scudo, 5,3 metre uzunluğundaki Maxi gövde tipiyle sunuluyor. 2,8 metre uzunluğunda ve 1,4 metre yüksekliğindeki kargo alanı sayesinde 6,1 m3’lük yükleme alanına sahip olan ve 3 Europaletin aynı anda yüklenebildiği E-Scudo, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına daha çevreci bir çözüm sunuyor. E-Scudo, aynı zamanda Modüler Kargo (Magic Cargo) seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

75 kWh kapasiteli bataryadan beslenen, 100 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile E-Scudo, şehir içinde 420 kilometrelik ve birleşik 330 kilometreye varan menzil sunuyor. Bir tona varan taşıma kapasitesine sahip E-Scudo, maksimum 11 kW AC ve 100 kW DC şarj seçenekleri ile geliyor. 100 kW DC hızlı şarj ile 45 dakika kadar kısa bir sürede 0’dan yüzde 80’e şarj olabilirken, 11 kW AC şarj ile 7,5 saatte sıfırdan tam doluluğa ulaşabiliyor.

E-Doblò’da olduğu gibi Normal, Eco ve Power olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunan Yeni FIAT E-Scudo’da enerji geri kazanımını arttıran sistemi sayesinde şehir içi trafiğinde verimliliği arttırmak da mümkün hale geliyor. E-Scudo, yıllık 40 Bin kilometrelik kullanım öngörüsüyle 3 yılda, 335 Bin TL’ye varan kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

2 yıl sınırsız kilometre garantisi bulunan E-Scudo’nun bataryası içinse 8 yıl veya 160 bin kilometre boyunca garanti sunuluyor.

E-Doblò ve E-Scudo, hem kendi işini yapanların hem de filo sahibi şirketlerin gereksinimlerini karşılayabilecek, verimli çözümler ve stressiz deneyimlerle iş sürekliliğini ve düşük kullanım maliyetlerini garanti eden bir ürün yelpazesi sunuyor. Bunu yaparken karbon ayak izini sıfırlamayı amaçlayan şirketler için de avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Yeni Fiat E-Doblo ve E-Scudo Türkiye'de satışa sunuldu