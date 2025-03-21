5 dakikada şarj olan BYD’nin elektrik motoru da devrimsel!

BYD, 1000V şarj sistemi ile birlikte, 30.511 rpm (devir/dakika) hız ve 580 kW (778 Ps) güç üreten, endüstrinin en yüksek performanslı motorlarından birini tanıttı. Bu motor, Xiaomi’nin SU7 Ultra'da modelinde yer alan 27.200 devir/dakika hızına sahip motoru ve Tesla Plaid S'teki 20.000 devir/dakika motorunu geride bırakıyor. BYD, yeni motoru için "Dünyanın ilk seri üretim 30.000 rpm elektrikli tahrik tertibatı" tanımlamasını yapıyor. Ancak olay sadece devir hızında değil.
Bunlar aile araçları için oldukça etkileyici hız değerleri. Aynı zamanda da biraz riskli de. Zira bu segmentte bu performansa alışık olmayanlar sorunlar yaşayabilir. Xiaomi, en yüksek performanslı sürüş modunun kilidini açmak için bir sürüş denemesi hazırlamıştı. BYD’nin benzer bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!