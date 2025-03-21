5 dakikada şarj olan BYD’nin elektrik motoru da devrimsel!

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Tam Boyutta Gör BYD, geçtiğimiz günlerde Han L ve Tang L modelleriyle gündeme gelmişti. 1000V mimari, 10C şarj hızı ve 1000 beygirin üzerinde güç gibi sıradışı özelliklere sahip otomobille uygun fiyatlarıyla dikkat çekmişti. Ayrıca Han L, sadece 5 dakika şarj ile 400 kilometre menzil vadetmesiyle ilgi odağı olmuştu. Ancak biraz arka planda kalan bir konu daha var; sahip oldukları motor.

Motoru da etkileyici

BYD, 1000V şarj sistemi ile birlikte, 30.511 rpm (devir/dakika) hız ve 580 kW (778 Ps) güç üreten, endüstrinin en yüksek performanslı motorlarından birini tanıttı. Bu motor, Xiaomi’nin SU7 Ultra'da modelinde yer alan 27.200 devir/dakika hızına sahip motoru ve Tesla Plaid S'teki 20.000 devir/dakika motorunu geride bırakıyor. BYD, yeni motoru için "Dünyanın ilk seri üretim 30.000 rpm elektrikli tahrik tertibatı" tanımlamasını yapıyor. Ancak olay sadece devir hızında değil.

Tam Boyutta Gör Yeni motor, N50EH yüksek enerjili mıknatıslarla güçlendirilmiş durumda. Bu sayede manyetik performansı yüzde 18 oranında artırırken, akım kayıplarını yüzde 44 oranında azaltıyor. Ayrıca, 0.2 mm kalınlığında ultra ince silikon çelik levha, demir kayıplarını en aza indiriyor. 10 katmanlı kısa mesafeli bobin tasarımı ise bakır kayıplarını %21 oranında azaltıyor. Ayrıca motorun dinamik denge hassasiyeti, endüstri standardı olan 100 mg yerine yalnızca 50 mg ile kontrol ediliyor. Bu, motorun ne kadar düzgün çalıştığını ve titreşimlerinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca yeni motor, BYD’nin kendi geliştirdiği 1500V silikon karbür (SiC) güç modülüyle uyumlu çalışıyor ve doğrudan soğutma sıvısı teknolojisiyle ısı dağılımını optimize ediyor.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde bu motor, ilk olarak BYD’nin orta sınıf, aile odaklı sedanı Han L ve SUV modeli Tang L’de kullanılacak. Bu modeller, lüks araçlar olan Yangwang U9 veya U7 yerine, aile kullanımına uygun olarak tasarlanmış araçlar olarak öne çıkıyor. BYD, hız testi videosunda Han L’in 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.7 saniyede gerçekleştirdiğini, 100 km/s’den 200 km/s’ye geçişi ise 4.74 saniyede tamamladığını gösterdi. Tang L ise 100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede, 100 km/s’den 200 km/s’ye geçişi ise 6.19 saniyede yapabiliyor.

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Bunlar aile araçları için oldukça etkileyici hız değerleri. Aynı zamanda da biraz riskli de. Zira bu segmentte bu performansa alışık olmayanlar sorunlar yaşayabilir. Xiaomi, en yüksek performanslı sürüş modunun kilidini açmak için bir sürüş denemesi hazırlamıştı. BYD’nin benzer bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

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