BYD ve Eşarj'dan iş birliği: BYD kullanıcılarına %20 indirim

Tam Boyutta Gör Eşarj, 2023 yılı sonuna kadar müşterilerine hızlı ve avantajlı şarjlanma fırsatı sunmak için yola çıktığı 1000 istasyona ulaşma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Eşarj, müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için Eylül ayında gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye’deki ilk modelini yollara çıkaran dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD ile iş birliğine imza atıyor.

Türkiye’de sadece Eşarj ile yapılan bu iş birliği ile BYD araç sahipleri tüm Eşarj istasyonlarında araçlarını 31 Ocak 2024 tarihine kadar yüzde 20 indirim ile şarj edebilecek.

BYD’nin İstanbul’da iki, Ankara ve İzmir’de birer adet olmak üzere toplam dört adet bayisinde 70’ten fazla AC ve DC şarj istasyonları ile yer alacak olan Eşarj, 2024 yılında sayıları 20’nin üzerine çıkacak BYD bayilerinde de şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirecek

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“Ülkemizi Eşarj istasyon ağı ile örüyoruz”

Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşattıklarının altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar,

“Eşarj olarak Türkiye Elektrikli Araç altyapısının yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz. Bunun neticesi olarak dünya lideri bir marka olan BYD’nin Türkiye’de sadece Eşarj’ı tercih ederek iş birliği yapmasını yaptığımız yatırımların bir karşılığı olarak görüyorum.

Türkiye’de bir ilke imza atarak kurduğumuz, sayısı her geçen gün artan hızlı şarj istasyonlarımız ile gücümüze güç katıyor ve müşterilerimizin elektrikli araç deneyimlerine katkı sunuyoruz. Gün geçtikçe istasyon ağımızı genişleterek 2023 sonuna kadar 81 ilde toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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BYD ve Eşarj'dan iş birliği: BYD kullanıcılarına %20 indirim