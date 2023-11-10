Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet: PNY Ponie 2

Tam Boyutta Gör Dünya'da şehir içi kargo taşımacılığı ve "son kilometre teslimat" olarak tabir edilen alanlarda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Büyük kamyonet ve minivanlar yerine şirketler daha çevreci ve tabiki daha az maliyetli elektrikli kargo bisikletleri ve scooterlara yönelmiş durumda. Bu alanda PNY isimli şirket ilginç bir çözümle karşımıza çıkıyor.

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Üç scooter kadar yük taşıyabiliyor

Klasik kurye motosikletlerinde taşıma bölmesi arkada bulunur. PNY ise bunu yeterli görmeyerek motosikletin gövdesinin tamamını kargo alanı olarak tasarlamış. Firma, PNY Ponie 2 isimli motosikleti ile 120 kg ve 400 litre taşıma kapasite elde etmeyi başarmış. PNY Ponie'nin gövdesi kurye motosikletlerindeki taşıma kutularından iki tanesini alabiliyor. Böylelikle tek motosikletle 3 motosikletin taşıyabileceği yük taşınabiliyor.

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150 km menzile sahip

Motosiklet kargo taşımak için tasarlanmış olsa da performanstan da ödün vermiyor. Motor, 100 km/h hıza çıkabiliyor ve CATL tarafından üretilen 6.7 kWh batarya ile 150 km yol gidebiliyor. Motosiklete arka tekerlekte bulunan 4 kW'lık bir hub motor güç veriyor. ABS fren, CarPlay desteği, 7 inç renkli ekran ve USB portu bulunan torpido gözü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

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Şirketin CEO'su Netzah Sadeh geliştirdikleri motosikletin, elektrikli bisiklet veya scooterların yeterli gelmediği ancak teslimat minivanlarının da fazla geldiği durumlar için ideal olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Küçük bir otomobilin bagajı kadar yük taşıyabilen motosiklet şehir içinde trafiğe takılmadan çok sayıda kargoyu hızlıca teslim etmeyi vadediyor. PNY, motosikletin üretim aşamasında olduğunu ve teslimatların 2024'ün ikinci yarısında başlayacağını söylüyor. Şirket ayrıca PNY Ponie 3 isimli motosikletin üç tekerlekli versiyonunu da test ediyor.

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Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet tanıtıldı