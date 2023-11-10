Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet: PNY Ponie 2

Üç scooter kadar yük taşıyabiliyor
Klasik kurye motosikletlerinde taşıma bölmesi arkada bulunur. PNY ise bunu yeterli görmeyerek motosikletin gövdesinin tamamını kargo alanı olarak tasarlamış. Firma, PNY Ponie 2 isimli motosikleti ile 120 kg ve 400 litre taşıma kapasite elde etmeyi başarmış. PNY Ponie'nin gövdesi kurye motosikletlerindeki taşıma kutularından iki tanesini alabiliyor. Böylelikle tek motosikletle 3 motosikletin taşıyabileceği yük taşınabiliyor.
150 km menzile sahip
Motosiklet kargo taşımak için tasarlanmış olsa da performanstan da ödün vermiyor. Motor, 100 km/h hıza çıkabiliyor ve CATL tarafından üretilen 6.7 kWh batarya ile 150 km yol gidebiliyor. Motosiklete arka tekerlekte bulunan 4 kW'lık bir hub motor güç veriyor. ABS fren, CarPlay desteği, 7 inç renkli ekran ve USB portu bulunan torpido gözü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
Şirketin CEO'su Netzah Sadeh geliştirdikleri motosikletin, elektrikli bisiklet veya scooterların yeterli gelmediği ancak teslimat minivanlarının da fazla geldiği durumlar için ideal olduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.