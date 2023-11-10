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    Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet: PNY Ponie 2

    Şehir içi kargo taşımacılığında elektrikli bisiklet ve scooterlar son dönemde revaçta. PNY şirketi bir adım öteye giderek gövdesinde de kargo bölmesi olan PNY Ponie 2 isimli bir motosiklet geliştirdi.
    Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dünya'da şehir içi kargo taşımacılığı ve "son kilometre teslimat" olarak tabir edilen alanlarda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Büyük kamyonet ve minivanlar yerine şirketler daha çevreci ve tabiki daha az maliyetli elektrikli kargo bisikletleri ve scooterlara yönelmiş durumda. Bu alanda PNY isimli şirket ilginç bir çözümle karşımıza çıkıyor.

    Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Üç scooter kadar yük taşıyabiliyor

    Klasik kurye motosikletlerinde taşıma bölmesi arkada bulunur. PNY ise bunu yeterli görmeyerek motosikletin gövdesinin tamamını kargo alanı olarak tasarlamış. Firma, PNY Ponie 2 isimli motosikleti ile 120 kg ve 400 litre taşıma kapasite elde etmeyi başarmış. PNY Ponie'nin gövdesi kurye motosikletlerindeki taşıma kutularından iki tanesini alabiliyor. Böylelikle tek motosikletle 3 motosikletin taşıyabileceği yük taşınabiliyor.

    Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    150 km menzile sahip

    Motosiklet kargo taşımak için tasarlanmış olsa da performanstan da ödün vermiyor. Motor, 100 km/h hıza çıkabiliyor ve CATL tarafından üretilen 6.7 kWh batarya ile 150 km yol gidebiliyor. Motosiklete arka tekerlekte bulunan 4 kW'lık bir hub motor güç veriyor. ABS fren, CarPlay desteği, 7 inç renkli ekran ve USB portu bulunan torpido gözü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

    Şirketin CEO'su Netzah Sadeh geliştirdikleri motosikletin, elektrikli bisiklet veya scooterların yeterli gelmediği ancak teslimat minivanlarının da fazla geldiği durumlar için ideal olduğunu söylüyor.

    Küçük bir otomobil kadar yük taşıyabilen motosiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Küçük bir otomobilin bagajı kadar yük taşıyabilen motosiklet şehir içinde trafiğe takılmadan çok sayıda kargoyu hızlıca teslim etmeyi vadediyor. PNY, motosikletin üretim aşamasında olduğunu ve teslimatların 2024'ün ikinci yarısında başlayacağını söylüyor. Şirket ayrıca PNY Ponie 3 isimli motosikletin üç tekerlekli versiyonunu da test ediyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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