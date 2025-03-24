BYD, yeni elektrikli sedan modeli Qin L'yi Çin'de satışa sundu

BYD'nin e-Platform 3.0 Evo isimli altyapısı üzerine inşa edilen orta sınıf sedan, 4720 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, tasarım olarak benzerlik gösterdiği BYD Han'a göre 27 cm daha kısa bir otomobil olduğu söylenebilir. 460 litre bagaj hacmine sahip olan otomobilin ön kaputunun altında 65 litrelik ek bir depolama alanı da var.
Otomobilin iç mekanında 8.8 inç LCD gösterge ekranı ve 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı üzerinden kontrol edilen DiLink 100 akıllı kokpit sistemi yer alıyor. Bu sistem, yapay zeka asistanı için DeepSeek entegrasyonu içeriyor. Üst paketlerde ise 15.6 inçlik daha büyük bir multimedya ekranına ek olarak 12 inç head-up display ve mini buzdolabı bulunuyor.
BYD Qin L'nin giriş seviyesinde 110 kW (148hp) güç ve 220 Nm tork, üst seviyede ise 160 kW (215hp) güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Her iki seçenek de arkadan itişli olarak sunulurken, 46 kWsa veya 56.6 kWsa'lik lityum demir fosfat bataryalardan biriyle kombine edilebiliyor. Bu sayede CLTC'ye göre sırasıyla 470 km ve 545 km sürüş menzili vadeden Qin L, 100 km/de 10.8 kWsa enerji tüketimine ve bataryayı 24 dakikada %30'dan %80 doluma getiren DC hızlı şarj desteğine sahip.
BYD Qin L fiyatı Çin'de 16.500 dolardan başlayıp en üst versiyonda 19.300 dolara kadar çıkıyor.
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!