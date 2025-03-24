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    BYD, yeni elektrikli sedan modeli Qin L'yi Çin'de satışa sundu

    Çin'de 16.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni BYD Qin L, 160 kW'a kadar güç, 545 km'ye kadar menzil ve DiPilot 100 otonom sürüş sistemi gibi özelliklere sahip.
    BYD, yeni elektrikli sedan modeli Qin L'yi Çin'de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ülkemizde satılan Han'ın da yer aldığı Dynasty serisi otomobillerine bir yenisini ekledi. BYD Qin L adı verilen yeni elektrikli sedan, 16.500 dolarlık başlangıç fiyatıyla ülkedeki genç müşteri kitlesini hedef alıyor.

    BYD'nin e-Platform 3.0 Evo isimli altyapısı üzerine inşa edilen orta sınıf sedan, 4720 mm uzunluğa, 1880 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, tasarım olarak benzerlik gösterdiği BYD Han'a göre 27 cm daha kısa bir otomobil olduğu söylenebilir. 460 litre bagaj hacmine sahip olan otomobilin ön kaputunun altında 65 litrelik ek bir depolama alanı da var.

    Otomobilin iç mekanında 8.8 inç LCD gösterge ekranı ve 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı üzerinden kontrol edilen DiLink 100 akıllı kokpit sistemi yer alıyor. Bu sistem, yapay zeka asistanı için DeepSeek entegrasyonu içeriyor. Üst paketlerde ise 15.6 inçlik daha büyük bir multimedya ekranına ek olarak 12 inç head-up display ve mini buzdolabı bulunuyor.

    BYD, yeni elektrikli sedan modeli Qin L'yi Çin'de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    BYD Qin L'de vites seçici, direksiyonun hemen arkasındaki kolda yer alıyor. Orta konsolda ise iki adet 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi mevcut. Otomobilin diğer standart özellikleri arasında 8 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, 4 yönlü ayarlanabilir elektrikli yolcu koltuğu, akıllı telefon ile uzaktan kontrol, anahtarsız giriş ve 6 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

    BYD Qin L'nin giriş seviyesinde 110 kW (148hp) güç ve 220 Nm tork, üst seviyede ise 160 kW (215hp) güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Her iki seçenek de arkadan itişli olarak sunulurken, 46 kWsa veya 56.6 kWsa'lik lityum demir fosfat bataryalardan biriyle kombine edilebiliyor. Bu sayede CLTC'ye göre sırasıyla 470 km ve 545 km sürüş menzili vadeden Qin L, 100 km/de 10.8 kWsa enerji tüketimine ve bataryayı 24 dakikada %30'dan %80 doluma getiren DC hızlı şarj desteğine sahip.

    BYD, yeni elektrikli sedan modeli Qin L'yi Çin'de satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Son olarak elektrikli model, Çinli firmanın yeni tanıttığı God's Eye C (DiPilot 100) otonom sürüş sistemiyle donatılmış şekilde satışa çıkıyor. BYD'nin A, B ve C olarak kategorilere ayırdığı sistemin giriş seviyesi diyebileceğimiz bu sistem Lidar içermeyip kamera temelli çalışıyor. Söz konusu sistem de toplam 12 kamera, 5 milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör bulunuyor.

    BYD Qin L fiyatı Çin'de 16.500 dolardan başlayıp en üst versiyonda 19.300 dolara kadar çıkıyor. 

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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