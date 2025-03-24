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    Tesla'nın otonom hamlesi yavaşladı, gözler şimdi Robotaksi planında

    Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) teknolojisinde son sürümle beklenen büyük sıçrama gerçekleşmedi. Elon Musk’ın iddialarının aksine, sistemin performansı aylardır neredeyse yerinde sayıyor.

    Tesla'nın otonom hamlesi yavaşladı, gözler şimdi Robotaksi'de! Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Full Self-Driving (FSD) sistemi, son aylarda dikkat çekici bir şekilde durakladı. Elon Musk’ın “üstel gelişim” olarak tanımladığı ilerleme, verilerle örtüşmüyor. FSD'nin 13. sürümü üç ay önce yayınlandı ve birkaç güncelleme almasına rağmen, sistemin performansında kayda değer bir sıçrama yaşanmadı.

    Elon Musk, bu sürümle birlikte sürüş sırasında müdahale gerektiren mesafenin 5 ila 6 kat artacağını öne sürmüştü. Ancak şimdiye kadar toplanan verilere göre, bu oran yalnızca iki kat civarında kaldı. Ortalama müdahale aralığı 200 mil seviyesinden yaklaşık 495 mile çıktı. Gelişme var ama Musk’ın iddia ettiği seviyeden oldukça uzak.

    Tesla’nın hedefi, FSD’nin bir insan sürücü kadar güvenli olmasını sağlamak. Bu da sistemin 700 bin mil boyunca müdahale gerektirmeden çalışması anlamına geliyor. Bugünkü seviyeye bakıldığında, bu hedefe ulaşmak için daha uzun yıllar gerekebilir.

    Tüm bu tablo, Tesla’nın rotasını değiştirdiğine işaret ediyor. Şirketin artık bireysel kullanıcılar için tam otonom sürüşten çok, belirli bölgelerle sınırlı bir robotaksi hizmetine odaklandığı konuşuluyor. İlk denemenin haziran ayında, Austin çevresinde başlaması planlanıyor. Bu hizmette araçlar, gerektiğinde uzaktan insan kontrolüyle desteklenecek. Yani Tesla, Waymo’nun yıllardır uyguladığı modele benzer bir sisteme yöneliyor.

    Sonuç olarak, Tesla'nın otonom sürüş hayali bitmiş değil, ama yön değiştirmiş gibi görünüyor. Artık hedef, geniş çaplı özgürlük yerine kontrollü bir başarı göstermek olabilir.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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