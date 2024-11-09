Read Dead Redemption (RDR 2) hileleri: Para, ölümsüzlük, aranma seviyesi kodları

Red Dead Redemption 2 hileleri, size sonsuz cephane, yeni kıyafetler, ekstra para, aranma seviyesini düşürme, tüm haritayı açma ve fazlasını sağlar. İlginç olarak, RDR 2’de bazı hileler haritaya dağıtılmıştır ve gazetelerde gizlidir; böylece oyun sırasında hile kodlarını keşfedebilirsiniz. Peki, RDR 2 hile kodları nereye yazılır? PS4 & PS5 ve PC için Red Dead Redemption 2 hile kodları ve nasıl girildiğine dair tüm detaylar burada.

Red Dead Redemption 2 hileleri 🤠

Tam Boyutta Gör Red Dead Redemption 2’de silahınız eksikse hile kodlarıyla bunu çözebilirsiniz. Daha fazla paraya ihtiyacınız varsa veya kıyafetinizi değiştirmek istiyorsanız hile kodu süreci hızlandırır. Bu kodlar elinizdeyken, Arthur Vahşi Batı'da istediği gibi dolaşırken herhangi bir silahı kuşanabilir, herhangi bir ata binebilir ve sınırsız cephaneye sahip olabilir. Bu, siz ve Arthur'un neredeyse durdurulamaz hissettiğiniz için gerçekten eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayabilir. İşte RDR 2 hileleri tam liste ⬇️

RDR 2 para hilesi

Greed is now a virtue: 500 dolar verir.

RDR 2 onur hilesi

Balance. All is balance : Onuru sıfırlar.

: Onuru sıfırlar. Virtue unearned is not virtue : Onur artırır.

: Onur artırır. You revel in your disgrace, I see: Onuru azaltır.

RDR 2 ölümsüzlük hilesi

Seek all the bounty of this place : Sağlık, dayanıklılık ve Dead Eye seviyesini artırır.

: Sağlık, dayanıklılık ve Dead Eye seviyesini artırır. The lucky be strong evermore : Sonsuz dayanıklılık sağlar.

: Sonsuz dayanıklılık sağlar. You flourish before you die : Sağlık, dayanıklılık ve dead eye çubuğunu doldurur.

: Sağlık, dayanıklılık ve dead eye çubuğunu doldurur. You seek more than the world offers: Sağlık, dead eye ve dayanıklılığı güçlendirir.

RDR 2 aranma seviyesi hilesi

You want punishment : Aranma seviyesini artırır.

: Aranma seviyesini artırır. You want freedom: Aranma seviyesini azaltır.

RDR 2 harita açma hilesi

You long for sight and see nothing: Haritayı görünür kılar.

RDR 2 silah hilesi

A simple life, a beautiful death : Temel silahları ekler.

: Temel silahları ekler. Abundance is the dullest desire : Sonsuz cephane verir.

: Sonsuz cephane verir. Death is silence : Gizli silahlar ekler.

: Gizli silahlar ekler. History is written by Fools : Silahşör silahları verir.

: Silahşör silahları verir. Greed is American Virtue: Ağır mühimmatları verir.

RDR 2 at hilesi

Better than my dog : At için düdük mesafesini uzatır.

: At için düdük mesafesini uzatır. Keep your dreams light: Tek atlı araba verir.

Tek atlı araba verir. Keep your dreams simple : İki atlı araba verir.

: İki atlı araba verir. My kingdom is a horse : Atla bağı güçlendirir.

: Atla bağı güçlendirir. Run! Run! Run! : Yarı atı ortaya çıkarır.

: Yarı atı ortaya çıkarır. The best of the old ways : Bir at arabası yaratır.

: Bir at arabası yaratır. You are a beast built for war : Savaş atı ortaya çıkarır.

: Savaş atı ortaya çıkarır. You want more than you have : Üstün at yaratır.

: Üstün at yaratır. You want something new: Rastgele at yaratır.

Diğer RDR 2 hileleri

A fool on command : Karakter anında sarhoş olur.

: Karakter anında sarhoş olur. Be Greedy only for Foresight: Sonsuz Dead Eye

Sonsuz Dead Eye Eat of Knowledge : Tüm tarifler açılır.

: Tüm tarifler açılır. I seek and I find : Dead Eye seviye 5

: Dead Eye seviye 5 I still seek more : Dead Eye seviye 4

: Dead Eye seviye 4 I shall be better : Dead Eye seviye 3

: Dead Eye seviye 3 Make me Better : Dead Eye seviye 2

: Dead Eye seviye 2 Guide me Better : Dead Eye seviye 1

: Dead Eye seviye 1 Share : Tüm kamp yükseltmelerini alırsınız.

: Tüm kamp yükseltmelerini alırsınız. Vanity. All is vanity : Tüm kıyafetler açılır.

: Tüm kıyafetler açılır. Would you be happier as a clown? : Sirk arabası verir.

: Sirk arabası verir. You want everyone to go away: Tüm konulan ödülleri ve kısıtlı bölgeleri kaldırır.

GTA 5 hileleri (PC, PlayStation ve Xbox) 2 yıl önce eklendi

RDR 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️

Tam Boyutta Gör Red Dead Redemption 2 hile kodları, Ayarlar’da Hileler (Cheats) menüsünde girilir. Hileleri etkinleştirmek, kaydetmeleri ve başarımları devre dışı bırakır. PC ve PS4/PS5 için RDR 2 hileleri nereye yazılır? adım adım görelim:

Konsollar için 👇🏻

Oyunu duraklatın.

Ayarlar’a girin.

PS4/PS5’te "∆" düğmesine, Xbox’ta "Y" düğmesine basın.

Hileler (Cheats) menüsüne girin.

Hileler menüsüne girdikten sonra, tekrar "∆" veya "Y" düğmesine basın.

Hile kodunu girin veya listeden seçin.

Hile kodunu girdikten sonra hileyi açtığınızı belirten bir onay mesajı göreceksiniz.

PC için 👇🏻

Oyunu duraklatın. Ayarlar’ı seçin. Hileler menüsüne girin. Hile kodunu girin veya listeden seçin. Kodu girdikten sonra hileyi açtığınızı belirten bir onay mesajı alacaksınız.

Red Dead Redemption 2 hile kodları oyunu daha kolay hale getirir ve oynarken daha keyif almanızı sağlar. RDR 2 hileleri, size ölümsüzlük (yenilmezlik), silah dolu bir cephanelik, harika bir at ve sınırsız para verir. PC ve PS4/PS5 için tüm RDR 2 hile kodlarını burada bulabilirsiniz.

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