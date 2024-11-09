Read Dead Redemption (RDR 2) hileleri: Para, ölümsüzlük, aranma seviyesi kodları

- Red Dead Redemption 2 hileleri 🤠
- RDR 2 para hilesi
- RDR 2 onur hilesi
- RDR 2 ölümsüzlük hilesi
- RDR 2 aranma seviyesi hilesi
- RDR 2 harita açma hilesi
- RDR 2 silah hilesi
- RDR 2 at hilesi
- Diğer RDR 2 hileleri
- RDR 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️
- Konsollar için 👇🏻
- PC için 👇🏻
- Yorumlar
Red Dead Redemption 2 hileleri, size sonsuz cephane, yeni kıyafetler, ekstra para, aranma seviyesini düşürme, tüm haritayı açma ve fazlasını sağlar. İlginç olarak, RDR 2’de bazı hileler haritaya dağıtılmıştır ve gazetelerde gizlidir; böylece oyun sırasında hile kodlarını keşfedebilirsiniz. Peki, RDR 2 hile kodları nereye yazılır? PS4 & PS5 ve PC için Red Dead Redemption 2 hile kodları ve nasıl girildiğine dair tüm detaylar burada.
Red Dead Redemption 2 hileleri 🤠
RDR 2 para hilesi
- Greed is now a virtue: 500 dolar verir.
RDR 2 onur hilesi
- Balance. All is balance: Onuru sıfırlar.
- Virtue unearned is not virtue: Onur artırır.
- You revel in your disgrace, I see: Onuru azaltır.
RDR 2 ölümsüzlük hilesi
- Seek all the bounty of this place: Sağlık, dayanıklılık ve Dead Eye seviyesini artırır.
- The lucky be strong evermore: Sonsuz dayanıklılık sağlar.
- You flourish before you die: Sağlık, dayanıklılık ve dead eye çubuğunu doldurur.
- You seek more than the world offers: Sağlık, dead eye ve dayanıklılığı güçlendirir.
RDR 2 aranma seviyesi hilesi
- You want punishment: Aranma seviyesini artırır.
- You want freedom: Aranma seviyesini azaltır.
RDR 2 harita açma hilesi
- You long for sight and see nothing: Haritayı görünür kılar.
RDR 2 silah hilesi
- A simple life, a beautiful death: Temel silahları ekler.
- Abundance is the dullest desire: Sonsuz cephane verir.
- Death is silence: Gizli silahlar ekler.
- History is written by Fools: Silahşör silahları verir.
- Greed is American Virtue: Ağır mühimmatları verir.
RDR 2 at hilesi
- Better than my dog: At için düdük mesafesini uzatır.
- Keep your dreams light: Tek atlı araba verir.
- Keep your dreams simple: İki atlı araba verir.
- My kingdom is a horse: Atla bağı güçlendirir.
- Run! Run! Run!: Yarı atı ortaya çıkarır.
- The best of the old ways: Bir at arabası yaratır.
- You are a beast built for war: Savaş atı ortaya çıkarır.
- You want more than you have: Üstün at yaratır.
- You want something new: Rastgele at yaratır.
Diğer RDR 2 hileleri
- A fool on command: Karakter anında sarhoş olur.
- Be Greedy only for Foresight: Sonsuz Dead Eye
- Eat of Knowledge: Tüm tarifler açılır.
- I seek and I find: Dead Eye seviye 5
- I still seek more: Dead Eye seviye 4
- I shall be better: Dead Eye seviye 3
- Make me Better: Dead Eye seviye 2
- Guide me Better: Dead Eye seviye 1
- Share: Tüm kamp yükseltmelerini alırsınız.
- Vanity. All is vanity: Tüm kıyafetler açılır.
- Would you be happier as a clown?: Sirk arabası verir.
- You want everyone to go away: Tüm konulan ödülleri ve kısıtlı bölgeleri kaldırır.
RDR 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️
Konsollar için 👇🏻
- Oyunu duraklatın.
- Ayarlar’a girin.
- PS4/PS5’te "∆" düğmesine, Xbox’ta "Y" düğmesine basın.
- Hileler (Cheats) menüsüne girin.
- Hileler menüsüne girdikten sonra, tekrar "∆" veya "Y" düğmesine basın.
- Hile kodunu girin veya listeden seçin.
- Hile kodunu girdikten sonra hileyi açtığınızı belirten bir onay mesajı göreceksiniz.
PC için 👇🏻
- Oyunu duraklatın.
- Ayarlar’ı seçin.
- Hileler menüsüne girin.
- Hile kodunu girin veya listeden seçin.
- Kodu girdikten sonra hileyi açtığınızı belirten bir onay mesajı alacaksınız.
Red Dead Redemption 2 hile kodları oyunu daha kolay hale getirir ve oynarken daha keyif almanızı sağlar. RDR 2 hileleri, size ölümsüzlük (yenilmezlik), silah dolu bir cephanelik, harika bir at ve sınırsız para verir. PC ve PS4/PS5 için tüm RDR 2 hile kodlarını burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über