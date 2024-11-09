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    Read Dead Redemption (RDR 2) hileleri: Para, ölümsüzlük, aranma seviyesi kodları

    Read Dead Redemption 2 hileleri, sınırsız para, ölümsüzlük, aranma seviyesini düşürme, harita açma ve fazlasını yapmanıza olanak tanır. PC ve PS4/PS5 için tüm RDR 2 hile kodları burada!

    Red Dead Redemption 2 hileleri, size sonsuz cephane, yeni kıyafetler, ekstra para, aranma seviyesini düşürme, tüm haritayı açma ve fazlasını sağlar. İlginç olarak, RDR 2’de bazı hileler haritaya dağıtılmıştır ve gazetelerde gizlidir; böylece oyun sırasında hile kodlarını keşfedebilirsiniz. Peki, RDR 2 hile kodları nereye yazılır? PS4 & PS5 ve PC için Red Dead Redemption 2 hile kodları ve nasıl girildiğine dair tüm detaylar burada.

    Red Dead Redemption 2 hileleri 🤠

    rdr 2 hile kodları pc & playstation Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption 2’de silahınız eksikse hile kodlarıyla bunu çözebilirsiniz. Daha fazla paraya ihtiyacınız varsa veya kıyafetinizi değiştirmek istiyorsanız hile kodu süreci hızlandırır. Bu kodlar elinizdeyken, Arthur Vahşi Batı'da istediği gibi dolaşırken herhangi bir silahı kuşanabilir, herhangi bir ata binebilir ve sınırsız cephaneye sahip olabilir. Bu, siz ve Arthur'un neredeyse durdurulamaz hissettiğiniz için gerçekten eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayabilir. İşte RDR 2 hileleri tam liste ⬇️

    RDR 2 para hilesi

    • Greed is now a virtue: 500 dolar verir.

    RDR 2 onur hilesi

    • Balance. All is balance: Onuru sıfırlar.
    • Virtue unearned is not virtue: Onur artırır.
    • You revel in your disgrace, I see: Onuru azaltır.

    RDR 2 ölümsüzlük hilesi

    • Seek all the bounty of this place: Sağlık, dayanıklılık ve Dead Eye seviyesini artırır.
    • The lucky be strong evermore: Sonsuz dayanıklılık sağlar.
    • You flourish before you die: Sağlık, dayanıklılık ve dead eye çubuğunu doldurur.
    • You seek more than the world offers: Sağlık, dead eye ve dayanıklılığı güçlendirir.

    RDR 2 aranma seviyesi hilesi

    • You want punishment: Aranma seviyesini artırır.
    • You want freedom: Aranma seviyesini azaltır.

    RDR 2 harita açma hilesi

    • You long for sight and see nothing: Haritayı görünür kılar.

    RDR 2 silah hilesi

    • A simple life, a beautiful death: Temel silahları ekler.
    • Abundance is the dullest desire: Sonsuz cephane verir.
    • Death is silence: Gizli silahlar ekler.
    • History is written by Fools: Silahşör silahları verir.
    • Greed is American Virtue: Ağır mühimmatları verir.

    RDR 2 at hilesi

    • Better than my dog: At için düdük mesafesini uzatır.
    • Keep your dreams light: Tek atlı araba verir.
    • Keep your dreams simple: İki atlı araba verir.
    • My kingdom is a horse: Atla bağı güçlendirir.
    • Run! Run! Run!: Yarı atı ortaya çıkarır.
    • The best of the old ways: Bir at arabası yaratır.
    • You are a beast built for war: Savaş atı ortaya çıkarır.
    • You want more than you have: Üstün at yaratır.
    • You want something new: Rastgele at yaratır.

    Diğer RDR 2 hileleri

    • A fool on command: Karakter anında sarhoş olur.
    • Be Greedy only for Foresight: Sonsuz Dead Eye
    • Eat of Knowledge: Tüm tarifler açılır.
    • I seek and I find: Dead Eye seviye 5
    • I still seek more: Dead Eye seviye 4
    • I shall be better: Dead Eye seviye 3
    • Make me Better: Dead Eye seviye 2
    • Guide me Better: Dead Eye seviye 1
    • Share: Tüm kamp yükseltmelerini alırsınız.
    • Vanity. All is vanity: Tüm kıyafetler açılır.
    • Would you be happier as a clown?: Sirk arabası verir.
    • You want everyone to go away: Tüm konulan ödülleri ve kısıtlı bölgeleri kaldırır.

    RDR 2 hile kodları nereye yazılır ⌨️

    rdr 2 hile kilidi nasıl açılır Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption 2 hile kodları, Ayarlar’da Hileler (Cheats) menüsünde girilir. Hileleri etkinleştirmek, kaydetmeleri ve başarımları devre dışı bırakır. PC ve PS4/PS5 için RDR 2 hileleri nereye yazılır? adım adım görelim:

    Konsollar için 👇🏻

    • Oyunu duraklatın.
    • Ayarlar’a girin.
    • PS4/PS5’te "∆" düğmesine, Xbox’ta "Y" düğmesine basın.
    • Hileler (Cheats) menüsüne girin.
    • Hileler menüsüne girdikten sonra, tekrar "∆" veya "Y" düğmesine basın.
    • Hile kodunu girin veya listeden seçin.
    • Hile kodunu girdikten sonra hileyi açtığınızı belirten bir onay mesajı göreceksiniz.

    PC için 👇🏻

    1. Oyunu duraklatın.
    2. Ayarlar’ı seçin.
    3. Hileler menüsüne girin.
    4. Hile kodunu girin veya listeden seçin.
    5. Kodu girdikten sonra hileyi açtığınızı belirten bir onay mesajı alacaksınız.

    Red Dead Redemption 2 hile kodları oyunu daha kolay hale getirir ve oynarken daha keyif almanızı sağlar. RDR 2 hileleri, size ölümsüzlük (yenilmezlik), silah dolu bir cephanelik, harika bir at ve sınırsız para verir. PC ve PS4/PS5 için tüm RDR 2 hile kodlarını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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