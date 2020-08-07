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    Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı

    Markanın ilk tamamen elektrikli SUV modeli olmaya hazırlanan Cadillac Lyriq, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde 33 inçlik büyük ekranı ve teknolojileriyle dikkatleri üzerine toplayacak.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı
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    Otomotiv dünyasındaki elektriğe geçiş süreci hız kesmeden devam ederken, Cadillac da yeni Lyriq modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Cadillac Lyriq, markanın ilk tamamen elektrikli SUV modelinin bir ön gösterimi olarak karşımızda.

    Cadillac Lyriq, karşımızda duran haliyle henüz bir konsept niteliği taşısa da neredeyse tüm detaylarıyla üretime hazır gibi görünüyor. Zira markaya söz konusu çalışmanın üretim versiyonuna ne kadar yakın olduğu sorulduğunda “Üretim versiyonunda elbette değişiklikler olacak fakat Lyriq bu haliyle yüzde 80-85 civarında üretime hazır” yanıtı alınmış.

    Cadillac Lyriq’in boyutları henüz belli değil fakat 4813 mm uzunluğundaki Cadillac XT5 modeline oldukça yakın olduğu söyleniyor. General Motors’un yeni nesil elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen Lyriq, kabuğunun altında markanın ‘Ultium’ adı verilen elektrikli güç aktarma organlarını barındıracak. Üretim versiyonunda farklı batarya seçeneklerine sahip olacağı söylenen elektrikli SUV, en tepedeki 100 kWh’lık batarya paketiyle 500 km’ye yakın menzil sunacak.

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    Görüldüğü üzere Cadillac Lyriq ile ilgili pek çok teknik detay belirsizliğini koruyor fakat marka tarafından yapılan açıklamada aracın 150 kW DC hızlı şarj ve 19 kW’a kadar seviye 2 şarj hızı ile uyumlu olduğu belirtilmiş. Ayrıca müşterilerin elektrikli SUV’u arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edebileceği de verilen bilgiler arasında.

    Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı
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    Cadillac Lyriq’in en dikkat çekici özelliklerinden biri konsol kısmında karşımıza çıkıyor. Tek parçadan oluşan 33 inçlik kavisli LED ekran, konsolun neredeyse tamamını kaplıyor. Araç ve sürüşle ilgili tüm bilgiler, bilgi-eğlence sistemine dair kontroller ve kameralardan gelen görüntülerin hepsi bu büyük ekranda görüntüleniyor ve kontrol ediliyor. Cadillac, söz konusu ekranın günümüz otomotiv endüstrisindeki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekran olduğunu belirtiyor.

    Cadillac Lyriq’te ayrıca çift düzlemli, artırılmış gerçeklik destekli head-up display de bulunuyor. Söz konusu sistemin sürücüye yakın olan düzleminde hız ve yön gibi bilgiler gösterilirken, uzak olan düzlemde ise navigasyon sinyalleri ve diğer önemli uyarılar saydam bir şekilde gösteriliyor. Elbette şirketin Super Cruise adını verdiği, endüstrinin “ilk gerçek eller serbest” sürücü asistan sistemi olarak nitelendirilen sistemin son versiyonu da yine Lyriq’in özellikleri arasında olacak.

    Daha fazla mikrofon ve hız ölçerin kullanıldığı yeni yol gürültüsü önleme sistemine de sahip olacağı açıklanan Cadillac Lyriq, 2022 yılında markanın ilk tamamen elektrikli SUV modeli olarak piyasaya sürülecek.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    jeffyhardyneroo 1 hf.
    Hiç amerikan havası vermiyor.
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    fhrstw 1 hf.
    Adamlara helal olsun ne ayak direttiler be ne petrolmüş arkadaş(!) Bir kaç deli olmasa heralde 2035’e kadar elektrikli araçları göremeyecektik.
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    berbatine (Burak ) 1 hf.
    O değilde bu tür haberleri neden yapıyorsunuz anlamış değilim, forum üzerinde bu aracı alabilecek kimsenin olduğuna ihtimal vermiyorum. Belli bir kitlenin ilgi alanına girmeyen bir şeyi neden haber yaparsınız ki?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    FunnyxD 1 hf. berbatine
    Görüp kıskanalim diye hocam 😄
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    Elektrikliarabasever 2 hf.
    Japon arabalarından alınma arka kısım hariç beğendim.
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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