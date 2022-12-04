Darknet’teki pazarlar çalınan kişisel bilgileri satarak yüz milyonlarca dolar gelir elde ediyor

Tam Boyutta Gör Hemen hemen her yıl büyük veri sızıntıları, kullanıcı bilgilerinin çalınması veya önemli bir sistemin hacklenerek ciddi miktarda kullanıcı verisinin çalınmasına dair çeşitli haberler duyuyoruz. Ancak kişisel verileriniz çalındığında ne olur? Yapılan araştırmalar herhangi bir ürün gibi çalınan verilerin de bir üreticiler, toptancılar ve tüketiciler gibi bir tedarik zinciri olduğunu gösteriyor. Bu tedarik zinciri yasadışı yeraltı pazarlarında faaliyet gösteren çok sayıda suç örgütünü birbirine bağladığı da açığa çıkartılmış durumda.

Darknet pazarlarında tedarik zinciri

Yapılan araştırmaya göre bu tedarik zinciri savunmasız sistemlerden yararlanan ve kredi kartı numaraları, banka hesap bilgileri ve Sosyal Güvenlik numaraları gibi hassas bilgileri çalan bilgisayar korsanları olan “üreticilerle” başlıyor. Ardından bu veriler “toptancılar ve distribütörler” tarafından ilan şeklinde listeleniyor. Son olarak ise çalınan veriler, sahte kredi kartı işlemleri, kimlik hırsızlığı ve kimlik avı saldırıları dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için “tüketiciler” tarafından satın alınıyor.

Üreticiler, toptancılar ve tüketiciler arasındaki bu çalıntı veri alışverişi, sıradan e-ticaret sitelerine benzeyen ancak yalnızca özel tarayıcılar veya yetkilendirme kodları kullanılarak erişilebilen web siteleri olan Darknet pazarları tarafından sağlanmakta.

The Conversation’da yayınlanan araştırma yazısında belirtildiği üzere 30 Darknet pazarından on binlerce çalıntı veriyi satan binlerce satını yer alıyor. Bu satıcılar, ilgili 8 aylık araştırma döneminde toplamda 140 milyon dolar veya daha fazla miktarda gelir elde etti.

Tıpkı e-ticaret siteleri gibi

Tam Boyutta Gör Geleneksel e-ticaret siteleri gibi Darknet pazarları da satıcıların işlemleri kolaylaştırmak için potansiyel alıcılarla bağlantı kurması için bir platform sağlar. Ancak Darknet pazarları, yasa dışı ürünlerin satışıyla ünlüdür. Diğer bir önemli ayrım, Darknet pazarlarına erişimin, güvenlik ve anonimlik sağlayan Onion Router veya TOR gibi özel yazılımların kullanılmasıyla gerçekleşmesi.

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2011 yılında ortaya çıkan Silk Road, TOR ve Bitcoin'i birleştirerek bilinen ilk Darknet pazarı haline geldi. 2013 yılında kurucusu Ross Ulbricht, yakalanmış ve toplamda 140 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu ağır cezalar Darknet’te sadece doldurulması gereken bir boşluğa neden oldu ve Silk Road’ın yerine birden fazla farklı pazar yerleri çıktı. Silk Road’ın yerinin doldurulması aynı zamanda birbiriyle rekabet eden, kar odaklı bir ekosistemin de temelini attı.

140 milyon dolar gelir

Tam Boyutta Gör Yapılan sekiz aylık araştırmada 30 pazar yerindeki 96.672 ürün listelemesi ve 2.158 satıcı gözetildi. Bu satıcı ve pazar sahiplerinin ilgili süre zarfında 632.207 satış gerçekleştirdiği ve toplam 140.337.999 dolar gelir elde ettiği gözlemlendi. Darknet üzerindeki en büyük üç pazar ise Apollon, WhiteHouse ve Agartha oldu. Aralarındaki en başarılıları ise 0 ila 91 milyon dolar arasında bir satış skalasına sahip olan Agartha olduğu görüldü.

Amerika’da bir orta ölçekli şirketin yıllık geliri 10 milyon ile 1 milyar dolar arasında. Dolayısıyla çoğu Darknet pazarı gerçekten da orta ölçekli şirket büyüklüğünde bir gelir elde edebiliyor. Araştırma sonucuna göre çalınan veriler olduğu sürece Darknet olsun veya olmasın mutlaka bir pazar yeri olacağı belirtiliyor. Bu alandaki çözümün ise, kolluk kuvvetlerine ve finansal kurumlara çalınan verilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasını önlemek için gerekli bilgilerin verilmesinin yapay zekadaki ilerlemelerde yattığına inanılıyor.

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Çalınan bilgiler Darknet üzerinden milyonlarca dolara satılıyor