Güvenlik sızıntısı: Android telefonlar tehlike altında

Sorunun özü, birden çok Android OEM'in platform imzalama anahtarlarının ilgili şirketlerinin dışına sızdırılmış olmasıdır. Bu anahtar, cihazınızda çalışan Android sürümünün üretici tarafından oluşturulmuş meşru olduğundan emin olmak için kullanılır. Aynı anahtar, bireysel uygulamaları imzalamak için de kullanılabilir.
Kötü amaçlı yazılım uygulamaları, kullanıcı etkileşimi olmadan sisteme erişim sağlayabilir
Tasarım gereği Android, işletim sisteminin kendisini imzalamak için kullanılan aynı anahtarla imzalanmış tüm uygulamalara güvenir. Bu uygulama imzalama anahtarlarına sahip kötü niyetli bir saldırgan, etkilenen bir cihazda kötü amaçlı yazılıma sistem düzeyinde izinler vermek için Android'in paylaşılan kullanıcı kimliği sistemini kullanabilir. Temelde, etkilenen bir cihazdaki tüm veriler bir saldırgan tarafından kullanılabilir.
Google'ın konuyla ilgili kısa açıklamasına göre etkilenen şirketler arasında teknoloji devlerinden LG ve Samsung'da bulunmakta. Google bu durum karşısında şirketlerin acilen Android platformu imzalama anahtarlarını artık sızdırılanları kullanmayacak şekilde değiştirmesini önerdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam