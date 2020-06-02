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    Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak

    Epic Store ücretsiz oyun konusunu abartmaya başladı. Mağaza, 13 Ağustos'ta yayınlanacak A Total War Saga: TROY’u ilk gün tüm oyunculara ücretsiz olarak dağıtacak.
    18 sa.
    5,1b
    34
    17
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak
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    Dağıttığı ücretsiz yapımlarla oyuncuların gönlünde taht kuran kuran Epic Games, bedava oyun olayını bir adım daha taşıyarak yeni piyasaya çıkacak oyunları da ücretsiz dağıtmaya başlıyor. Bundan birkaç önce haberini yaptığımız ve ilk etapta 11 Haziran’da mağazaya özel olarak çıkacak Samurai Shodown NEOGEO Collection’ı bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtacak Epic, çıtayı bir kez daha yükseltmeye karar verdi.

      Ayrıca Bkz. "The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor"

    Bu kapsamda Epic Games, 13 Ağustos’ta mağazaya giriş yapacak A Total War Saga: TROY’u ilk gün tüm oyunculara ücretsiz olarak dağıtacak. 2019 yılında duyurulan ve Homeros’un İlyada destanına da konu olan Truva Savaşına odaklanan oyun bizleri Bronz Çağına götürecek.

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    İlk 24 saat ücretsiz!

    SEGA ve The Creative Assembly ortaklığıyla geliştirilen oyunun Epic Store’a çıkışıyla ilgili bir açıklama yapa Sega Avrupa’nın Stüdyo Müdürü Tim Heaton bir açıklama yapmış. Heaton’un açıklaması şu şekilde;

    Epic sayesinde bir Total War oyununu çıkış gününde ücretsiz olarak dağıtabileceğiz. Bunun için Epic Games’e müteşekkiriz.  Oyuncular için sunulan bu olanak bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu sayede hem Truva’nın hikayesi ve efsanelerini geniş bir kitleyle buluşturabileceğiz hem de seriye yeni olan oyunculara farklı oynanış tarzıyla ünlü olmuş bir oyunu deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız.

    Oyun, bir sene Epic Store’a özel kalacak ve Steam platformuna Ağustos 2021 yılında gelecek. Aşağıda oyunun duyuru ile harita tanıtım videolarına göz atabilirsiniz. Gelişmeler için bizleri takip etmeye lütfen devam edin.



    https://www.dsogaming.com/news/a-total-war-saga-troy-will-be-exclusive-on-epic-games-store-for-12-months-free-to-own-at-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rwo (rwo ) 15 sa. en beğenilen
    Bunu göre Steam'de Packman de % 4 lük çılgın bir indirime gitti:)
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    canguler917 (can guler) 11 sa.
    sırf steam'den kullanıcı çalabilmek için harcadıkları bu paralara bakarsak şunu anlaması zor olmasa gerek : steam çuvalla paraları cukkalıyormuş.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 sa.
    komple bedava zaten burdaki şart o 24 saat içinde hesabına eklemen. steam mı bu oyunu 1 günlüğüne ücretsiz yapsın 120 gb indir indirmen bitince oyun ücretliye geri dönsün
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    Mika Hakkinen 7 sa. yeni yorumcu
    Keske ucretsiz yerine 1 dolar ya da 2 dolar olsaydi stokcularin onune gecilirdi umarim ill gununde alabilirim.
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    canguler917 (can guler) 11 sa.
    sırf steam'den kullanıcı çalabilmek için harcadıkları bu paralara bakarsak şunu anlaması zor olmasa gerek : steam çuvalla paraları cukkalıyormuş.
    Yanıtla +4
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    rwo (rwo ) 15 sa. en beğenilen
    Bunu göre Steam'de Packman de % 4 lük çılgın bir indirime gitti:)
    Yanıtla +15
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    kreat 16 sa.
    Medieval 3 çıkarmaya niyetleri yok bunların galiba.
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    wolwes 17 sa.
    Orjinal oyuna teşvik bu olsa gerek.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 17 sa.
    Artık PC ye çıkan bir oyunun en geç 3 ay içinde steame gelmeli yoksa bir daha steame gelemez gibi bir şey hatırlıyorum. Hafızam mı beni yanıltıyor
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    Krone 17 sa.
    Steam istek listemdeydi valla ilaç gibi gelecek
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    cand. 18 sa.
    Zorla yeni pc aldıracak bunlar bana
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    5067 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    total war, epic store ve Yazılım
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