Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak

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Dağıttığı ücretsiz yapımlarla oyuncuların gönlünde taht kuran kuran Epic Games, bedava oyun olayını bir adım daha taşıyarak yeni piyasaya çıkacak oyunları da ücretsiz dağıtmaya başlıyor. Bundan birkaç önce haberini yaptığımız ve ilk etapta 11 Haziran’da mağazaya özel olarak çıkacak Samurai Shodown NEOGEO Collection’ı bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtacak Epic, çıtayı bir kez daha yükseltmeye karar verdi.

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Bu kapsamda Epic Games, 13 Ağustos’ta mağazaya giriş yapacak A Total War Saga: TROY’u ilk gün tüm oyunculara ücretsiz olarak dağıtacak. 2019 yılında duyurulan ve Homeros’un İlyada destanına da konu olan Truva Savaşına odaklanan oyun bizleri Bronz Çağına götürecek.

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SEGA ve The Creative Assembly ortaklığıyla geliştirilen oyunun Epic Store’a çıkışıyla ilgili bir açıklama yapa Sega Avrupa’nın Stüdyo Müdürü Tim Heaton bir açıklama yapmış. Heaton’un açıklaması şu şekilde;

“Epic sayesinde bir Total War oyununu çıkış gününde ücretsiz olarak dağıtabileceğiz. Bunun için Epic Games’e müteşekkiriz. Oyuncular için sunulan bu olanak bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu sayede hem Truva’nın hikayesi ve efsanelerini geniş bir kitleyle buluşturabileceğiz hem de seriye yeni olan oyunculara farklı oynanış tarzıyla ünlü olmuş bir oyunu deneyimleme fırsatı sunmuş olacağız.”

Oyun, bir sene Epic Store’a özel kalacak ve Steam platformuna Ağustos 2021 yılında gelecek. Aşağıda oyunun duyuru ile harita tanıtım videolarına göz atabilirsiniz. Gelişmeler için bizleri takip etmeye lütfen devam edin.

https://www.dsogaming.com/news/a-total-war-saga-troy-will-be-exclusive-on-epic-games-store-for-12-months-free-to-own-at-launch/

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