Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi

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Amerika Birleşik Devletleri’nin çok sayıda şehrinde devam eden protestolar, silahsız George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından patlak vermişti. Bununla tetiklenen ve çığ gibi büyüyen protestolar ülke çapına yayıldı ve siyahlar, uygulandığını savundukları ırkçılığa karşı son çözüm olarak şiddeti görüyorlar. Bu kadar karmaşanın arasında Google, tanıtımını yapacağı Android 11 betasıyla ilgili olarak tabii ki pek fazla konuşamadı. Firma, yaptığı açıklamayla etkinliği tarih vermeden erteledi.

Açıklamasında “Şimdi kutlama yapma zamanı değil. Yeni sürümle ilgili çok heyecanlıyız ve daha sonra kesinlikle bir tanıtım olacak” diyen Google, belirli bir tarih vermedi.

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Google’ın etkinliği düzenleyeceği Bay Area, protestolar sebebiyle karışıklıklardan nasibini almış durumda ve firma, bu durumdan ötürü etkinliğe kimsenin gelmeyeceğini fark ederek yapılması gerekeni yapmış gibi görünüyor.

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