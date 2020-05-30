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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi

    Android'in en son sürümünü tanıtmaya hazırlanan Google, yeni özellikleri duyurmak için her ne kadar heyecanlı olduğunu ifade etse de Amerika'daki isyanlar sebebiyle etkinliği erteledi.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Amerika’daki protestoların etkisiyle Google, Android 11 tanıtımını erteledi
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    Amerika Birleşik Devletleri’nin çok sayıda şehrinde devam eden protestolar, silahsız George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından patlak vermişti. Bununla tetiklenen ve çığ gibi büyüyen protestolar ülke çapına yayıldı ve siyahlar, uygulandığını savundukları ırkçılığa karşı son çözüm olarak şiddeti görüyorlar. Bu kadar karmaşanın arasında Google, tanıtımını yapacağı Android 11 betasıyla ilgili olarak tabii ki pek fazla konuşamadı. Firma, yaptığı açıklamayla etkinliği tarih vermeden erteledi.

    Açıklamasında “Şimdi kutlama yapma zamanı değil. Yeni sürümle ilgili çok heyecanlıyız ve daha sonra kesinlikle bir tanıtım olacak” diyen Google, belirli bir tarih vermedi.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı"

    Google’ın etkinliği düzenleyeceği Bay Area, protestolar sebebiyle karışıklıklardan nasibini almış durumda ve firma, bu durumdan ötürü etkinliğe kimsenin gelmeyeceğini fark ederek yapılması gerekeni yapmış gibi görünüyor.



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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. en beğenilen
    Özendiğiniz ABD ırkcılığın ve kapitalizm in tavan yaptığı. Ülkenizin biraz olsun kıymetini bilin ve sahip çıkın.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    pspoor (hasan gündoğdu) 3 sa. CoreXXX
    Vay arkadas ancak bu kadar alakasiz bir yorum yazilabilirdi, tebrikler. Ha bir de utanmadan begenenler bile olmus, kafa yok demek ki ne diyelim...
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    FoBç (Fırat Orak) 1 sa. yeni yorumcu
    Google bey işte bu sözünüzü tutdum “Şimdi kutlama yapma zamanı değil. “ adam resmen tek cümle ile yargı dağıtmış..
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    gun (Gün Oksay) 4 sa.
    Siyahlar ırkçılığa karşı gelmek için yağma yapıp orayı burayı ateşe vererek karşı çıkıyorlar ne kadar mantıklı.



    Benim gördüğüm uzaktan gerçekten tehlikeli oldukları.
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    crazywinner3 3 sa. gun
    Her protestoyu suistimal edenler olacaktır. Onlar üstünden siyahilere genelleme yapmak yanlış.
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    dede17 (amdfusion ) 4 sa.
    Bu ülkede kendini bilmezlerin ülkesi özenmeler aldanmalar aldatmalar gayet normal
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. en beğenilen
    Özendiğiniz ABD ırkcılığın ve kapitalizm in tavan yaptığı. Ülkenizin biraz olsun kıymetini bilin ve sahip çıkın.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    pspoor (hasan gündoğdu) 3 sa. CoreXXX
    Vay arkadas ancak bu kadar alakasiz bir yorum yazilabilirdi, tebrikler. Ha bir de utanmadan begenenler bile olmus, kafa yok demek ki ne diyelim...
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