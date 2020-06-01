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    PlayStation 5 etkinliği ertelendi! Sony'den açıklama

    PlayStation 5 etkinliği belirsiz bir tarihe ertelendi. Sony, kutlamalar için uygun bir zaman olmadığını ve "daha önemli seslerin duyulması" için etkinliği ertelediklerini açıkladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    5,3b
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    20
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 etkinliği ertelendi! Sony'den açıklama
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    Merakla beklenen PlayStation 5 etkinliği için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Haziran'da düzenlenmesi planlanan büyük PS5 etkinliği belirsiz bir tarihe ertelendi. Ertelemenin nedeni ise şu anda ABD'de tüm ülkeyi etkisi altına almış olan George Floyd protestoları.

    Sony'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

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    "4 Haziran için planladığımız PlayStation 5 etkinliğini erteleme kararı aldık.

    Tüm dünyada oyuncuların PS5 oyunlarını görmek için büyük bir heyecan duyduğunu biliyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz şu anın kutlamalar için uygun bir zaman olmadığı düşüncesindeyiz. PlayStation olarak bizler şimdilik biraz geri çekilmek, ve daha önemli seslerin duyulmasını sağlamak istiyoruz."

    Erteleme kararı elbette büyük bir sürpriz oldu. Sony bu etkinliğe gerçekten de çok ciddi önem veriyordu, öyle ki ABD'nin ESPN gibi büyük kanallarında 4 Haziran etkinliği için reklam filmleri bile oynamaya başlamıştı. Bu kadar üzerinde titrenen bir etkinliğin aniden ertelenmesi Sony için büyük bir karar olmuş diyebiliriz.

    4 Haziran etkinliğinde PlayStation 5 oyunları ilk defa gösterilecekti. Yeni nesil oyunlara ilk bakış olarak değerlendirilen etkinlikte yeni bir Horizon, Spider-Man ve Silent Hill oyunlarının tanıtılabileceği konusunda söylentiler vardı. Ayrıca konsol tasarımının da ilk defa gösterilmesi bekleniyordu.



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    ylodmr (Yılmaz R) 1 gün en beğenilen
    Diğer sesleri çok önemsediğini düşünmüyorum kendi sesinin pek duyulmayacağından endişeleniyor
    1 Yanıt Yanıtla +49
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    Frobisher (Orhan ) 1 gün ylodmr
    Büyük firmalar böyle şirin görünür ama aslı maddidir. Katılıyorum.
    Yanıtla +12
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    Frobisher (Orhan ) 1 gün ylodmr
    Büyük firmalar böyle şirin görünür ama aslı maddidir. Katılıyorum.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 22 sa.
    Adamların en büyük pazarı olan amerika da böylesine eylemler sürerken niye etkinlik yapsın ki...<br />Mantık kurun azıcık düşünün yazmadan önce...
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün
    Microsoft tersten sapladı diyemiyorlar da soran olursa farklı sesler dersin kim bilecek :D
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    erkanberk (Ali Günel) 1 gün
    Eyyy sony senin amacın nedir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Sony ilk tanıtım etkinliğini neden Japonyada yapmıyor? Japonlar normalde milliyetçi adamlardır ama Sony sanırım Amerikan Japon melez bişi oldu.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 gün
    E biz bunları hep dedik yok ps5 çıksın şu kadar satacak vs o iş zor abd'de her 4 kişiden birisi işsiz durumda ve daha bu ne kadar sürecek belli değil,diğer ülkelerde de durum parlak değil malum.
    Hiçbirşey eskisi gibi olmayacak malesef.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Rachsuchtig 1 gün redoracle
    Çıkışı ertelenmedi ki sadece sunum ertelendi o da ay ortasına kadar yüksek ihtimalle.



    Mahalle yanarken saç tariyormus gibi gözükmesin diye o da
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    Kvot (Ekrem Dilaver) 1 gün redoracle
    Bunları a haberden izliyorsunuz galiba. Abd işsizlik rakamı yıllardır ortalama %3.5 düzeyindedir. Geçtiğimiz ay %14 e çıktı fakat bu geçici bir süreç birkaç ay içerisinde tekrar %5 altına iner. Ayrıca bu işsizlik rakamları uluslararası kriterlere göre belirlenir. Bizdeki gibi işsizliği düşük tutmak için yok bilmem kaç kere işe başvurup hepsinden red yemen lazım, yok şu kadar yıl cebine hiç para girmemiş olması lazım gibi kriterler yok.
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    FoBç (Fırat Orak) 1 gün yeni yorumcu
    27.05.2020 tarihli bir dh haber yazısı altına bu şansmanın erteleneceğini yazmıştım ve bakın şu Allah ın işine gerçekten ertelendi beni şaşırtmadı aslında..
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    joven 1 gün
    Sony için Amerika çok ama çok ciddi bir pazar bu pazardaki her olumsuzluk Sony hanesine eksi olarak yansır.
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    YesimCirakli 1 gün
    Açıklama çok güzel, gerçekten tebrik ediyorum. ABD'nin sözde ifade özgürlüğü ve eşitliğine tokat atmış.
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    5339 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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