PlayStation 5 etkinliği ertelendi! Sony'den açıklama

Tam Boyutta Gör

Merakla beklenen PlayStation 5 etkinliği için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Haziran'da düzenlenmesi planlanan büyük PS5 etkinliği belirsiz bir tarihe ertelendi. Ertelemenin nedeni ise şu anda ABD'de tüm ülkeyi etkisi altına almış olan George Floyd protestoları.

Sony'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

İlginizi Çekebilir

Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı

"4 Haziran için planladığımız PlayStation 5 etkinliğini erteleme kararı aldık.

Tüm dünyada oyuncuların PS5 oyunlarını görmek için büyük bir heyecan duyduğunu biliyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz şu anın kutlamalar için uygun bir zaman olmadığı düşüncesindeyiz. PlayStation olarak bizler şimdilik biraz geri çekilmek, ve daha önemli seslerin duyulmasını sağlamak istiyoruz."

Erteleme kararı elbette büyük bir sürpriz oldu. Sony bu etkinliğe gerçekten de çok ciddi önem veriyordu, öyle ki ABD'nin ESPN gibi büyük kanallarında 4 Haziran etkinliği için reklam filmleri bile oynamaya başlamıştı. Bu kadar üzerinde titrenen bir etkinliğin aniden ertelenmesi Sony için büyük bir karar olmuş diyebiliriz.

4 Haziran etkinliğinde PlayStation 5 oyunları ilk defa gösterilecekti. Yeni nesil oyunlara ilk bakış olarak değerlendirilen etkinlikte yeni bir Horizon, Spider-Man ve Silent Hill oyunlarının tanıtılabileceği konusunda söylentiler vardı. Ayrıca konsol tasarımının da ilk defa gösterilmesi bekleniyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.