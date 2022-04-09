Canaan, 100T hashrate gücündeki yeni Bitcoin madencilik makinesini tanıttı

Geçtiğimiz günlerde Miami Bitcoin Konferansı düzenlendi. Bu konferansta kripto para piyasasında tanınmış birçok isim kripto sektörüne dair birçok önemli açıklamalarda bulundu. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi de Canaan‘ın yeni Bitcoin Madencilik makinesini piyasaya sürmesi oldu diyebiliriz.

Bitcoin madencilik şirketi Canaan, Miami Bitcoin Konferansında 35J/T enerji verimliliği oranı ve 100T hashrate ile yeni bir Bitcoin madencilik makinesi olan Avalon 1266’yı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Canaan’nın yeni Bitcoin madencilik makinesi Bitmain’in sıvı soğutmalı olmayan madencileriyle karşılaştırıldığında, Canaan’ın yeni modeli S19 (95 TH/s, 34.5 J/T) ve S19 pro (110 TH/s 29,5 J/T) arasında yer alıyor.

Öte yandan Avalon 1266, sıvı soğutma teknolojisi ile 20,8 J/T verimlilikte 255 TH/s bilgi işlem gücüne sahip.

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Canaan Kıdemli Başkan Yardımcısı Edward Lu, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Makinelerimizi alırsanız ömür boyu kullanabilirsiniz. Makinenizi her yıl değiştirmenize veya değiştirmenize gerek yok. İyi bir madenci, yalnızca uzun sevkiyat yolculuklarına değil, aynı zamanda konuşlandırılacağı çeşitli çalışma ortamlarına da dayanmalıdır.”

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Canaan, yeni Bitcoin Madencilik Makinesini Tanıttı