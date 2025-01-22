Galaxy S25 serisinin kameraları da artık yapay zekalı

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Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 modellerini tanıttı. Yeni serinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kameraların yapay zeka desteğiyle güçlendirilmiş olması. Bu güçlendirmeler devrimsel farklar yaratmasa da özellikle düşük ışık performansı beklentisi olan kullanıcılar için etkileyici bazı yenilikler mevcut.

Galaxy S25 Ultra, kamera performansında iddialı bir adım atarak ultra geniş açılı lensini 12 MP’den 50 MP’ye yükseltti. Ultra modeli artık 200 MP geniş açılı, 50 MP ultra geniş açılı, 10 MP 3x telefoto ve 50 MP 5x telefoto lenslerden oluşan güçlü bir kamera sistemi sunuyor.

Bununla birlikte, Galaxy S25 ve S25+ modelleri kamera tarafında daha mütevazı bir yaklaşımla geliyor. Her iki model de, 50 MP geniş açılı, 12 MP ultra geniş açılı ve 10 MP 3x telefoto lenslerle donatılmış. Ön kamerada ise tüm modellerde 12 MP çözünürlük sunuluyor ve 4K 60 fps video desteği bulunuyor.

Kameralar da artık yapay zekalı

Düşük ışıkta performansı artırmak adına Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden güç alan seride, "spatial-temporal filter” olarak adlandırılan bir teknoloji dikkat çekiyor. Bu teknoloji, hareketli ve sabit nesneleri daha hassas şekilde algılayarak gürültü azaltmayı optimize ediyor.

Öte yandan Samsung, içerik üreticilerinin uzun zamandır talep ettiği Galaxy Log özelliğini nihayet bu seriye ekledi. Bu özellik, dinamik aralığı artırarak profesyonel düzeyde renk düzenlemesi yapılmasını mümkün kılıyor. Seride ayrıca 10-bit HDR video kaydı varsayılan olarak yer alıyor. Bu sayede, daha canlı ve detaylı görüntüler elde edilebiliyor.

Galaxy S25 serisi aynı zamanda kamera deneyimini zenginleştiren iki yeni özelliği de getiriyor: Audio Eraser ve Virtual Aperture. Virtual Aperture, lenslerde fiziksel bir değişiklik olmaksızın, diyaframın değiştirilebilirmiş gibi hissedilmesini sağlayan bir algoritma kullanıyor. Audio Eraser ise videolar kaydedilirken arka plan seslerini yapay zeka yardımıyla azaltarak daha temiz bir ses kaydı sunuyor. Bunların yanında Samsung, Portrait Studio tarafında da daha gerçekçi yüz ifadelerine sahip kişiselleştirilmiş avatarlar ekledi. Ayrıca fotoğraflar ve videolar için daha film benzeri bir estetik sağlamak amacıyla yeni analog filtreler ekledi.

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Galaxy S25 serisinin kameraları da artık yapay zekalı