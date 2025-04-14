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    OmniVision, sektör lideri HDR ve 8K video kayıt özelliğine sahip 1 inç sensörünü tanıttı

    Omnivision akıllı telefonlar için 1 inç boyuta sahip CMOS sensörünü tanıttı. OV50X isimli sensör, sektördeki en yüksek dinamik aralığa ve film kalitesinde video çekim kalitesine sahip olma iddiasında.
    OmniVision, 8K video kaydedebilen 1 inç kamera sensörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Omnivision, amiral gemisi akıllı telefonlar için 1 inç boyuta sahip CMOS sensörünü tanıttı. OV50X isimli sensör, sektördeki en yüksek dinamik aralığa ve film kalitesinde video çekim kalitesine sahip olma iddiasında.

    OmniVision OV50X neler sunuyor?

    50 MP çözünürlükte olan sensör, 1,6 µm büyüklüğünde devasa piksellere sahip. Dört pikseli gruplayarak 180 fps'de 12,5 MP video kaydına olanak tanıyan OV50X ayrıca 60 fps'de üç kanallı HDR kayıt ve 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

    OmniVision'a göre sensör, bir akıllı telefon form faktöründe mümkün olan maksimum değer olan "110 dB'ye yakın" dinamik aralık sunuyor. TheiaCel teknolojisiyle çoklu pozlama olmadan yüksek dinamik aralık sağlanarak gerçek zamanlı önizleme ve video kaydı yapılabiliyor.

    8K video, Dual Analog Gain (DAG) HDR ile kaydedilebiliyor. DAG, tek karede çalışan bir HDR teknolojisidir. Gölgelerdeki detayları ortaya çıkarmak için yüksek kazanç, parlak alanlardaki detayları korumak için düşük kazanç uygulanır, ardından bu iki veri HDR bir sonuç oluşturmak için birleştirilir. Bu yöntem, çoklu kare birleşimiyle oluşturulan HDR’da ortaya çıkabilecek bozulmaları azaltır.

    OmniVision, 8K video kaydedebilen 1 inç kamera sensörünü tanıttı
    Dual Conversion Gain (DCG) ise sensörün uygulayabildiği ayrı bir HDR yöntemidir. LOFIC (lateral overflow integration capacitor), TheiaCel teknolojisinin bir parçasıdır ve HDR’ye yardımcı olurken LED ışıkların (örneğin reklam panoları, trafik ışıkları vs.) neden olduğu titreşimi azaltır.

    OV50X ayrıca telefonun ana kamerasına ekstra esneklik kazandırmak için sensör içi yakınlaştırmayı da destekliyor. Sensör, %100 kapsama alanına sahip Quad Phase Detection (QPD) otomatik odaklama özelliğiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde odak kilidi gerçekleştirebiliyor.

    OmniVision OV50X şu anda şirketler tarafından değerlendiriliyor ve 2025'in üçüncü çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Dolayısıyla yıl sonunda bu sensörü kullananan ilk akıllı telefonları görebiliriz.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 4 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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