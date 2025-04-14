OmniVision, sektör lideri HDR ve 8K video kayıt özelliğine sahip 1 inç sensörünü tanıttı

OmniVision OV50X neler sunuyor?
50 MP çözünürlükte olan sensör, 1,6 µm büyüklüğünde devasa piksellere sahip. Dört pikseli gruplayarak 180 fps'de 12,5 MP video kaydına olanak tanıyan OV50X ayrıca 60 fps'de üç kanallı HDR kayıt ve 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.
OmniVision'a göre sensör, bir akıllı telefon form faktöründe mümkün olan maksimum değer olan "110 dB'ye yakın" dinamik aralık sunuyor. TheiaCel teknolojisiyle çoklu pozlama olmadan yüksek dinamik aralık sağlanarak gerçek zamanlı önizleme ve video kaydı yapılabiliyor.
8K video, Dual Analog Gain (DAG) HDR ile kaydedilebiliyor. DAG, tek karede çalışan bir HDR teknolojisidir. Gölgelerdeki detayları ortaya çıkarmak için yüksek kazanç, parlak alanlardaki detayları korumak için düşük kazanç uygulanır, ardından bu iki veri HDR bir sonuç oluşturmak için birleştirilir. Bu yöntem, çoklu kare birleşimiyle oluşturulan HDR’da ortaya çıkabilecek bozulmaları azaltır.
OV50X ayrıca telefonun ana kamerasına ekstra esneklik kazandırmak için sensör içi yakınlaştırmayı da destekliyor. Sensör, %100 kapsama alanına sahip Quad Phase Detection (QPD) otomatik odaklama özelliğiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde odak kilidi gerçekleştirebiliyor.
OmniVision OV50X şu anda şirketler tarafından değerlendiriliyor ve 2025'in üçüncü çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Dolayısıyla yıl sonunda bu sensörü kullananan ilk akıllı telefonları görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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