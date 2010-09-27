Canon'un tek fonksiyonlu yazıcı sınıfındaki yeni amiral gemisi: Pixma IP4850

Canon düzenlediği özel bir etkinlikle satışa sunduğu yeni yazıcı ve tarayıcı modellerini basına tanıttı. Firmanın son kullanıcılar için hazırladığı tek fonksiyonlu yazıcı segmentindeki yeni amiral gemisi Pixma IP4850, çok fonksiyonlu cihazlardan öte hızlı ve kaliteli bir yazıcıya ihtiyaç duyan kullanıcıları hedef alıyor. 9600 dpi seviyesindeki en yüksek çözünürlük desteği ile yüksek kalitede baskı vaad eden yazıcı, Full HD Movie Print özelliği ile yüksek çözünürlüklü video dosyalarından anında çıktı alınmasına da olanak tanıyor. Çift yollu kağıt besleme sistemine sahip olan ve PGI-525 / CLI-526 kodlu yeni mürekkepleri kullanan Pixma IP4850, ana renkleri içeren 5 ayrı kartuş içeriyor. Uyumlu CD, DVD ve Blu-ray medyaların üzerine doğrudan baskı yapabilen yazıcı, 20 saniyede 10 x 15cm fotoğraf basabiliyor.

Canon'un özel optimizasyonları sayesinde yüksek verimlilik ve uzun kartuş ömrü sunduğu belirtilen yazıcının ISO ESAT döküman baskı hızları da dikkat çekici. Siyah baskıda 11.0 ipm, renkli baskıda ise 9.3 ipm değerlerini sunabilen yazıcı, Auto Photo Fix II yazılımı ile basılacak fotoğraflar üzerinde otomatik düzenleme, Web EX yazılımıyla da kolay yönetimi, Flickr'da fotoğraf arama, fotoğraf baskı ve takvim gibi fonksiyonlar sunuyor.