CarrefourSA, E-şarj ile şarj istasyonu yatırımlarına devam ediyor

“Dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte e-şarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum ise şunları söylüyor:
“Bugün birçok müşterimizin de elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 25 hizmet noktasına ulaştık.
Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak.”
Bir diğer sorun ise aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi. 12-13 (DC) dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde yüz dolum için yaklaşık 45-50 dk (DC) bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA eşarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi CarrefourSA mağazasında ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor. “dedi.
“Mağaza otoparklarımızı eşarj noktalarına dönüştürüyoruz”
Batum, “Dünya dönüşüyor, gelişiyor ve sürdürülebilir gelecek için doğayla iş birliği yapmamız gerekiyor. “derken sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında bu alandaki yatırımlarımız başladığından beri 25 şarj istasyon açılışı gerçekleştirdik. Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 15 bin saatten fazla faydalandı. 750 ton karbon salınımını önledik, bu tasarruf bizi 2.000 ağaç dikimine eş karbon emisyonundan kurtarmış olduk. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı e-şarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla doğru adımları atmaya devam ederek, müşterilerimizin de doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.