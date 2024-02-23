CarrefourSA, E-şarj ile şarj istasyonu yatırımlarına devam ediyor

“Dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte e-şarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum ise şunları söylüyor:

“Bugün birçok müşterimizin de elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 25 hizmet noktasına ulaştık.

Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak.”

Tam Boyutta Gör 2023 yılı Eylül ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirten Batum, “Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı, Ülkemizde de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düştüğü açıklandı. Ancak şarj istasyon noktalarının yetersiz olması elektrikli araç kullanıcıları için bir sorun. Bu yatırımlarımızla ilk aşamada buna çözüm üretiyoruz.

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Bir diğer sorun ise aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi. 12-13 (DC) dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde yüz dolum için yaklaşık 45-50 dk (DC) bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA eşarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi CarrefourSA mağazasında ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor. “dedi.

“Mağaza otoparklarımızı eşarj noktalarına dönüştürüyoruz”

Batum, “Dünya dönüşüyor, gelişiyor ve sürdürülebilir gelecek için doğayla iş birliği yapmamız gerekiyor. “derken sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında bu alandaki yatırımlarımız başladığından beri 25 şarj istasyon açılışı gerçekleştirdik. Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 15 bin saatten fazla faydalandı. 750 ton karbon salınımını önledik, bu tasarruf bizi 2.000 ağaç dikimine eş karbon emisyonundan kurtarmış olduk. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı e-şarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla doğru adımları atmaya devam ederek, müşterilerimizin de doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

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CarrefourSA, E-şarj ile şarj istasyonu yatırımlarına devam ediyor