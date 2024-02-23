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    CarrefourSA, E-şarj ile şarj istasyonu yatırımlarına devam ediyor

    CarrefourSA, elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 25 mağazasındaki 31 şarj noktasıyla yılda 20 binden fazla kullanıcıya hizmet vermeyi hedefliyor.

    “Dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte e-şarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum ise şunları söylüyor:

    “Bugün birçok müşterimizin de elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 25 hizmet noktasına ulaştık.

    Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak.

    CarrefourSA, E-şarj ile şarj istasyonu yatırımlarına devam ediyor Tam Boyutta Gör
    2023 yılı Eylül ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’de şarj istasyonu sayısının her ay hızla arttığını belirten Batum, “Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı, Ülkemizde de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj (DC) noktası düştüğü açıklandı. Ancak şarj istasyon noktalarının yetersiz olması elektrikli araç kullanıcıları için bir sorun. Bu yatırımlarımızla ilk aşamada buna çözüm üretiyoruz.

    Bir diğer sorun ise aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi. 12-13 (DC) dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde yüz dolum için yaklaşık 45-50 dk (DC) bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA eşarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi CarrefourSA mağazasında ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor. “dedi.

    “Mağaza otoparklarımızı eşarj noktalarına dönüştürüyoruz”

    Batum, “Dünya dönüşüyor, gelişiyor ve sürdürülebilir gelecek için doğayla iş birliği yapmamız gerekiyor. “derken sözlerine şöyle devam etti:   “2020 yılında bu alandaki yatırımlarımız başladığından beri 25 şarj istasyon açılışı gerçekleştirdik. Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 15 bin saatten fazla faydalandı. 750 ton karbon salınımını önledik, bu tasarruf bizi 2.000 ağaç dikimine eş karbon emisyonundan kurtarmış olduk. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı e-şarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla doğru adımları atmaya devam ederek, müşterilerimizin de doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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