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    Trugo ve Eşarj, daha erişilebilir şarj deneyimi için güçlerini birleştirdi

    Trugo ve Eşarj kullanıcıları, iki markanın istasyonlarını herhangi bir komisyon ödemeden kullanabilecek. Marka bağımsız bir deneyim sunan uygulama, ilk olarak Bursa’da hayata geçecek.

    Trugo ve Eşarj iş birliği: Kullanıcılar için sınırlar kalkıyor
    Eşarj ve Trugo, elektrikli araç ekosisteminde bir ilke imza atıyor. Elektrikli araç kullanıcılarının istasyon arama endişelerini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Eşarj ve Trugo, ‘roaming’ uygulamasını başlatıyor.

    Roaming uygulaması sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, tek bir üyelik ile mobil uygulamaları üzerinden ödeme yaparak, istasyonlar arasında marka bağımsız bir deneyim imkanına kavuşacak. Kullanıcılar, iki markadan herhangi birinin uygulamasında ortak kullanım istasyonlarını rahatlıkla görüntüleyebilecek ve özellikle yoğun saatlerde kesintisiz bir şekilde araçlarını şarj etmenin avantajını yaşayacak.

    İlk aşamada Bursa’daki Eşarj ve Trugo cihazlarında başlayacak olan uygulamanın ilerleyen dönemde tüm Türkiye’ye yayılması planlanıyor. İş birliğiyle, Türkiye genelinde 3 bini aşkın DC ve 600’ün üzerinde AC soketle geniş bir şarj ağı hizmeti sunularak, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak hedefleniyor.

    Trugo ve Eşarj’dan yapılan ortak açıklamada, iş birliğinin Türkiye’de şarj altyapısının daha güçlü ve erişilebilir hale gelmesinde kilit bir rol oynayacağı belirtilerek, şöyle denildi: 

    “Bu iş birliğiyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne e-mobilite boyutunda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Roaming uygulamasının elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin desteklenmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı şarj hizmeti sunmak için iş birliğimizi büyütmeye kararlıyız.” 

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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