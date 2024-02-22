Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Hyundai, Yeni Kona Elektrik modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, geleceğe yönelik elektrifikasyon stratejisi kapsamında, yepyeni bir B-SUV modeli daha Türkiye'de satışa sunuyor. Peki Yeni Hyundai Kona Elektrik hangi özelliklere sahip?

Hyundai Kona Elektrik özellikleri

Yeni Hyundai Kona Elektrik, 4.355 mm uzunluğu, 1.825 mm genişliği ve 1.580 mm yüksekliğiyle kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Aracın dingil mesafesi ise 2.660 mm. 156 PS (115 kW) motor gücüne sahip olan araç, 48,4 kWh pil kapasitesiyle 377 km’lik WLTP menzili sunuyor. Aynı zamanda ısı pompasına da sahip olan otomobil, kışın daha yüksek menzil vadediyor.

100 kW DC şarj hızını destekleyen araç, %10’dan %80 şarj seviyesinde 41 dakikada ulaşıyor. 11 kW AC şarj ile de tam doluma 4 saat 55 dakika ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Birçok Hyundai modelinde kullanılan entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran, yeni modelde de karşımıza çıkıyor. Bunun dışında elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve geniş bagaj hacmi (466 litre) dikkat çeken diğer detaylar.

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Hyundai KONA Elektrik, sürücü destek sistemleriyle de ön plana çıkıyor. Otomatik çarpışma önleme yardımı (FCA 1.5), yaya algılama, şeritte kalma yardımcısı (LKA),dikkat dağılma uyarısı (DAW) ve kabin içi kamera (ICC) gibi özellikler ile sürücünün yolda her zaman en yüksek güvenlik seviyesinde olmasını sağlıyor.

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Hyundai Kona Elektrik fiyatı

%10 ÖTV diliminde yer alan Hyundai Kona Elektrik, vergi avantajıyla beraber 1 milyon 499 bin TL fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı