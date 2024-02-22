Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai Kona Elektrik özellikleri
Yeni Hyundai Kona Elektrik, 4.355 mm uzunluğu, 1.825 mm genişliği ve 1.580 mm yüksekliğiyle kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Aracın dingil mesafesi ise 2.660 mm. 156 PS (115 kW) motor gücüne sahip olan araç, 48,4 kWh pil kapasitesiyle 377 km’lik WLTP menzili sunuyor. Aynı zamanda ısı pompasına da sahip olan otomobil, kışın daha yüksek menzil vadediyor.
100 kW DC şarj hızını destekleyen araç, %10’dan %80 şarj seviyesinde 41 dakikada ulaşıyor. 11 kW AC şarj ile de tam doluma 4 saat 55 dakika ulaşıyor.
Hyundai KONA Elektrik, sürücü destek sistemleriyle de ön plana çıkıyor. Otomatik çarpışma önleme yardımı (FCA 1.5), yaya algılama, şeritte kalma yardımcısı (LKA),dikkat dağılma uyarısı (DAW) ve kabin içi kamera (ICC) gibi özellikler ile sürücünün yolda her zaman en yüksek güvenlik seviyesinde olmasını sağlıyor.
Hyundai Kona Elektrik fiyatı
%10 ÖTV diliminde yer alan Hyundai Kona Elektrik, vergi avantajıyla beraber 1 milyon 499 bin TL fiyattan satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.