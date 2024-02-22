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    Anlık Bildirim

    Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Hyundai, Yeni Kona Elektrik modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Uygun fiyatıyla ön plana çıkan yeni Hyundai Kona Elektrik hangi özelliklere sahip?              
    Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Yeni Kona Elektrik modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, geleceğe yönelik elektrifikasyon stratejisi kapsamında, yepyeni bir B-SUV modeli daha Türkiye'de satışa sunuyor. Peki Yeni Hyundai Kona Elektrik hangi özelliklere sahip?

    Hyundai Kona Elektrik özellikleri

    Yeni Hyundai Kona Elektrik, 4.355 mm uzunluğu, 1.825 mm genişliği ve 1.580 mm yüksekliğiyle kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Aracın dingil mesafesi ise 2.660 mm. 156 PS (115 kW) motor gücüne sahip olan araç, 48,4 kWh pil kapasitesiyle 377 km’lik WLTP menzili sunuyor. Aynı zamanda ısı pompasına da sahip olan otomobil, kışın daha yüksek menzil vadediyor.

    100 kW DC şarj hızını destekleyen araç, %10’dan %80 şarj seviyesinde 41 dakikada ulaşıyor. 11 kW AC şarj ile de tam doluma 4 saat 55 dakika ulaşıyor. 

    Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Birçok Hyundai modelinde kullanılan entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran, yeni modelde de karşımıza çıkıyor.  Bunun dışında elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve geniş bagaj hacmi (466 litre) dikkat çeken diğer detaylar.

    Hyundai KONA Elektrik, sürücü destek sistemleriyle de ön plana çıkıyor. Otomatik çarpışma önleme yardımı (FCA 1.5), yaya algılama, şeritte kalma yardımcısı (LKA),dikkat dağılma uyarısı (DAW) ve kabin içi kamera (ICC) gibi özellikler ile sürücünün yolda her zaman en yüksek güvenlik seviyesinde olmasını sağlıyor.

    Yeni Hyundai Kona Elektrik Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Hyundai Kona Elektrik fiyatı

    %10 ÖTV diliminde yer alan Hyundai Kona Elektrik, vergi avantajıyla beraber 1 milyon 499 bin TL fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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