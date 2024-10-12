Casio, tüylü robotik evcil hayvan Moflin'i tanıttı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Casio, tüylü bir robotik evcil hayvan olan Moflin için ön siparişleri açtı. Sahibini evin içinde takip etmiyor, ancak stres önleyici bir işlev görüyor: kucağa alınıyor, sarılıyor ve sahibiyle benzersiz sesler ve hareketlerle ifade edilen bir tür duygusal bağ kuruyor.

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Oyuncak Japon girişim Vanguard Industries'in katılımıyla geliştirildi, ancak şu anda sadece Casio üretim ve dağıtımdan sorumlu. Moflin 398 dolar karşılığında ön siparişe açıldı ve 7 Kasım'da satışa sunulacak. Casio ayrıca yıllık 44 dolar karşılığında indirimli onarım, temizlik ve hatta kürk kaplamanın tamamen değiştirilmesini içeren bir Club Moflin aboneliği de sunuyor.

Yapay zeka özellikleri ile donatılmış

Casio Moflin, Sony Aibo gibi bir oyuncak değil, bir anti-stres cihazı olarak tanımlanıyor. Kollarınızda tutulduğunda, sahibine sarılmaya çalışıyormuş gibi vücudunu ve başını hareket ettiriyor ve bazı yapay zeka özelliklerine de sahip. Moflin sonunda kendisiyle en çok etkileşime giren kişiyi sesinden ve tavırlarından tanımaya çalışıyor ve duygusal bir bağı taklit ederek benzersiz sesler ve hareketlerle tavrını vurguluyor.

Robot ayrıca zaman içinde değişebilen kendi simüle edilmiş duygularını ve kişiliğini geliştirebiliyor. Düzenli etkileşim ile mutluluk, sakinlik ve güven duygularını ifade ediyor. Moflin göz ardı edilirse, sahibi için rahatsız edici olmasa da gerginlik, endişe ve üzüntü göstermeye başlıyor. Duygusal ruh halini belirlemek için kullanılabilen mobil uygulama, çıkardığı seslerin seviyesini ayarlamanıza da olanak tanıyor.

Robot, şarj olurken içinde uyuduğu küçük bir karyola ile birlikte geliyor. Tam şarjlı bir Casio Moflin bataryası beş saatlik kullanım için yeterli ve şarj işlemi ise üç buçuk saat sürüyor.

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Casio, tüylü robotik evcil hayvan Moflin'i tanıttı