Casio, tüylü robotik evcil hayvan Moflin'i tanıttı

Oyuncak Japon girişim Vanguard Industries'in katılımıyla geliştirildi, ancak şu anda sadece Casio üretim ve dağıtımdan sorumlu. Moflin 398 dolar karşılığında ön siparişe açıldı ve 7 Kasım'da satışa sunulacak. Casio ayrıca yıllık 44 dolar karşılığında indirimli onarım, temizlik ve hatta kürk kaplamanın tamamen değiştirilmesini içeren bir Club Moflin aboneliği de sunuyor.
Yapay zeka özellikleri ile donatılmış
Casio Moflin, Sony Aibo gibi bir oyuncak değil, bir anti-stres cihazı olarak tanımlanıyor. Kollarınızda tutulduğunda, sahibine sarılmaya çalışıyormuş gibi vücudunu ve başını hareket ettiriyor ve bazı yapay zeka özelliklerine de sahip. Moflin sonunda kendisiyle en çok etkileşime giren kişiyi sesinden ve tavırlarından tanımaya çalışıyor ve duygusal bir bağı taklit ederek benzersiz sesler ve hareketlerle tavrını vurguluyor.
Robot ayrıca zaman içinde değişebilen kendi simüle edilmiş duygularını ve kişiliğini geliştirebiliyor. Düzenli etkileşim ile mutluluk, sakinlik ve güven duygularını ifade ediyor. Moflin göz ardı edilirse, sahibi için rahatsız edici olmasa da gerginlik, endişe ve üzüntü göstermeye başlıyor. Duygusal ruh halini belirlemek için kullanılabilen mobil uygulama, çıkardığı seslerin seviyesini ayarlamanıza da olanak tanıyor.
Robot, şarj olurken içinde uyuduğu küçük bir karyola ile birlikte geliyor. Tam şarjlı bir Casio Moflin bataryası beş saatlik kullanım için yeterli ve şarj işlemi ise üç buçuk saat sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...