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    Casio, tüylü robotik evcil hayvan Moflin'i tanıttı

    Casio, hamster ile Star Trek'in Tribble'larının karışımı gibi görünen Moflin adlı robotik evcil hayvanı ön siparişe açtığını duyurdu.                            
    Casio, tüylü robotik evcil hayvan Moflin'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Casio, tüylü bir robotik evcil hayvan olan Moflin için ön siparişleri açtı. Sahibini evin içinde takip etmiyor, ancak stres önleyici bir işlev görüyor: kucağa alınıyor, sarılıyor ve sahibiyle benzersiz sesler ve hareketlerle ifade edilen bir tür duygusal bağ kuruyor.

    Oyuncak Japon girişim Vanguard Industries'in katılımıyla geliştirildi, ancak şu anda sadece Casio üretim ve dağıtımdan sorumlu. Moflin 398 dolar karşılığında ön siparişe açıldı ve 7 Kasım'da satışa sunulacak. Casio ayrıca yıllık 44 dolar karşılığında indirimli onarım, temizlik ve hatta kürk kaplamanın tamamen değiştirilmesini içeren bir Club Moflin aboneliği de sunuyor.

    Yapay zeka özellikleri ile donatılmış

    Casio Moflin, Sony Aibo gibi bir oyuncak değil, bir anti-stres cihazı olarak tanımlanıyor. Kollarınızda tutulduğunda, sahibine sarılmaya çalışıyormuş gibi vücudunu ve başını hareket ettiriyor ve bazı yapay zeka özelliklerine de sahip. Moflin sonunda kendisiyle en çok etkileşime giren kişiyi sesinden ve tavırlarından tanımaya çalışıyor ve duygusal bir bağı taklit ederek benzersiz sesler ve hareketlerle tavrını vurguluyor.

    Robot ayrıca zaman içinde değişebilen kendi simüle edilmiş duygularını ve kişiliğini geliştirebiliyor. Düzenli etkileşim ile mutluluk, sakinlik ve güven duygularını ifade ediyor. Moflin göz ardı edilirse, sahibi için rahatsız edici olmasa da gerginlik, endişe ve üzüntü göstermeye başlıyor. Duygusal ruh halini belirlemek için kullanılabilen mobil uygulama, çıkardığı seslerin seviyesini ayarlamanıza da olanak tanıyor.

    Robot, şarj olurken içinde uyuduğu küçük bir karyola ile birlikte geliyor. Tam şarjlı bir Casio Moflin bataryası beş saatlik kullanım için yeterli ve şarj işlemi ise üç buçuk saat sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 22 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    sürtünme ile hamile kaldım forum birim tanınan bir dosya sistemi içermiyor istanbuldan izmire nasıl gidilir her gün şınav çekilir mi evde fare pisliğine benzeyen pislikler

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