Casio'dan Hibrit GPS teknolojili kompakt dijital kamera: EXILIM EX-H20G

Japon elektronik üreticisi Casio, EXILIM serisi altında hazırladığı EX-H20G modeli isimli kompakt dijital kamerasını duyurdu. GPS ve otomatik konumlandırma özelliklerini bir araya getiren hibrit GPS teknolojisine sahip kamera, geotagging özelliği sayesinde çekilen video ve fotoğraflara konum bilgisi ekleyebiliyor. 14.1 megapiksel CCD senör ile donaıtlan EXILIM EX-H20G, 10x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 80-3200 ISO aralığında hassasiyet seviyesine sahip olan kompakt kamera, 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor.

SD ve SDHC ile birlikte yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan SDXC bellek kartlarına destek sunan kamera, CCD-Shift görüntü sabitleme teknolojisini de destekliyor. 960 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç büyüklüğünde Super Clear LCD ekrana sahip olan EX-H20G bağlantı ara birimi olarak USB ve mini HDMI portlarını kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü yeniden şarj edilebilir lityum-iyon pil ile sağlayan Casio EXILIM EX-H20G, 350 dolarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla Ekim ayında raflardaki yerini almış olacak.