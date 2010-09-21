Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casio'dan Hibrit GPS teknolojili kompakt dijital kamera: EXILIM EX-H20G

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
1
5
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Casio'dan Hibrit GPS teknolojili kompakt dijital kamera: EXILIM EX-H20G
Tam Boyutta Gör

Japon elektronik üreticisi Casio, EXILIM serisi altında hazırladığı EX-H20G modeli isimli kompakt dijital kamerasını duyurdu. GPS ve otomatik konumlandırma özelliklerini bir araya getiren hibrit GPS teknolojisine sahip kamera, geotagging özelliği sayesinde çekilen video ve fotoğraflara konum bilgisi ekleyebiliyor. 14.1 megapiksel CCD senör ile donaıtlan EXILIM EX-H20G, 10x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 80-3200 ISO aralığında hassasiyet seviyesine sahip olan kompakt kamera, 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor.

SD ve SDHC ile birlikte yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan SDXC bellek kartlarına destek sunan kamera, CCD-Shift görüntü sabitleme teknolojisini de destekliyor. 960 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç büyüklüğünde Super Clear LCD ekrana sahip olan EX-H20G bağlantı ara birimi olarak USB ve mini HDMI portlarını kullanıyor. İhtiyaç duyduğu gücü yeniden şarj edilebilir lityum-iyon pil ile sağlayan Casio EXILIM EX-H20G, 350 dolarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla Ekim ayında raflardaki yerini almış olacak.

Casio'dan Hibrit GPS teknolojili kompakt dijital kamera: EXILIM EX-H20G
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
10x optik biraz abartı gbi geldi.. bu seviyede foto kalitesi nedir acaba?*
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenDiaz 9 yıl
tasarım güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
Akademisyenler ve amator cekıme baslayanlar için cok kullanışlı bir teknoloji, arazi taramasına cıkanlar bilir, örnek alacagınız yerin once harıcı gprs le konumlandır sonra foto cek not al...
İlk değil ancak daha da gelişir umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
960 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç büyüklüğünde Super Clear LCD ekrana sahip olan

iphone 3.5" ekranı retina ise bu nedir peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
ne işe yaradığını anlamadım ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7- 9 yıl TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi 9 yıl Zotac GTX 480 AMP video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim