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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor

    Casper Excalibur oyuncu sistemleri 240Hz ekran tazeleme hızları, düşük tepki süreleri, Nvidia ekran kartları, onuncu nesil Intel işlemcileri ve güçlü SSD’ler ile öne çıkıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor
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    Bugün oyuncu sistemleri dünyasında ne kadar çok üst seviye özellik olursa o kadar akıcı ve canlı oyun performansı elde edileceği biliniyor. Üreticiler artan ilgiyi karşılayabilmek adına oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

    Casper Excalibur gücü

    Ülkemizde oyuncu donanımları alanında en geniş kataloğa sahip yerli üretici konumundaki Casper; Excalibur markasını yeni teknolojiler ve uygun bileşenlerle genişletiyor. Firmanın amacı rekabet üstünlüğü ve avantaj elde edebilmek.

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    Bu unsurları sağlayabilmek için de teknolojik donanımlarının istenilen düzeyde ve performansta olması oyuncular için önemli. En iyi sonuçları elde etmek için ekran kartları, işlemciler, RAM, ekran yenilenme hızları, depolama, ses ve soğutma sistemlerinin en yüksek performansta olması tercih ediliyor.

    Hem dizüstü hem de masaüstü modellerinde NVDIA’nın güçlü ekran kartlarını kullanan Excalibur, oyuncu performansına uygun birbirinden farklı ekran kartı opsiyonları sunuyor. NVIDIA’nın Turing mimarisinden GTXve RTX ekran kartlarını seçebilir, 8GB’a kadar artan harici ekran kartı belleği ile rekabet avantajı elde edilebilirsiniz.

    Diğer taraftan 1 saniyede ekranda gösterilen kare sayısını ifaden Hertz değeri, oyuncu ekranlarında öne çıkmaya başladı. Ekranda Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar çok kare gösteriliyor ve hızlı olması anlamına geliyor. Excalibur masaüstü, dizüstü ve monitör modellerinde yenilenen ekran özelliklerinden biri de 144/240 Hz ekranlara sahip olması.

    Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor
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    Ekranda yer alan tepki süresi - ms değeri de alınan görüntü kalitesini direkt olarak etkiliyor. Düşük tepki süreleri nedeniyle ekran oyun hızına yetişemiyor ve bulanık bir görüntü elde ediliyor. Değer yükselirse piksellerin renk değiştirme süresi oldukça kısa olacağı için akıcı görüntüler oluşuyor. Excalibur ürünlerinin sahip olduğu yüksek ms tepkime süreleri ile oyunları daha hızlı oynayabilirsiniz.

    Ayrıca Casper Excalibur bilgisayarları onuncu nesil Intel işlemcileri ile oyun performansını en yukarıya taşırken destekleyici güçte RAM seçenekleri sunuyor. Hem masaüstü hem de diz üstü modellerinde, güçlü fan, akıllı turbo soğutma sistemi, açık devre sıvı soğutma sistemi gibi seçeneklerle en iyi soğutmayı sağlıyor. Son olarak güçlü SSD seçenekleri yine Excalibur serisinin avantajları arasında. Excalibur’un tüm yeni oyuncu bilgisayar modellerine https://www.casper.com.tr/excalibur-oyun-bilgisayari adresinden ulaşabilirsiniz.

    Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor
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    Xtrud (Harun Yahya) 54 dk.
    İlginç genelde oyuncu bilgisayarları güce değil inceliğe odaklanır şaşırdım. Neyse Exper iyidir
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    Batu.U.U 1 sa.
    Exper iyidir!
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 sa. (düzenlendi)
    güce odaklaniyor hi hi,.. İsme bak.. gülen mi ağlan mı.. çok merak ediyorum bunları hangi kesim alıyor.
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    bykrm (Kerim ---) 2 sa.
    Dls olmadan rtx2060, 2070den dahamı performanslı :S Tabloyu hazırlıyosunuz bare bi bakın.
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    TITAN (S K) 2 sa. en beğenilen
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