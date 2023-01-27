Pegasus casus yazılımı üreticisi NSO Group, bazı hatalar yaptığını kabul etti

Tam Boyutta Gör İsrail kökenli NSO Group, devlete ve kolluk kuvvetlerine satılan Pegasus adlı casus yazılımlar üretir. Çoğu siber saldırı yönteminden farklı olarak Pegasus, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya veya eke tıklamasına gerek kalmadan kötü amaçlı yazılım kullanarak telefonlara sızılmasına olanak tanır.

NSO Group'ta 2022'de genel müdür olarak göreve gelen Yaron Shohat, göreve gelmesinden bu yana ilk defa medyaya röportaj verdi. Verdiği röportajda önemli detaylara yer veren Shohat, şirket olarak 2021'in sonlarından beri zorluk çektiklerini ancak toparlanmaya başladıklarını söyledi.

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NSO, Pegasus'u yalnızca hükümetlere satıyor, ancak müşterileri arasında siyasi muhaliflere, insan hakları aktivistlerine, avukatlara, gazetecilere ve daha fazlasına karşı kullanılan casus yazılımlarla son derece zayıf insan hakları siciline sahip ülkeler de bulunmakta. Bu durum hakkında konuşan Yaron Shohat, yaklaşık beş ay önce CEO olarak göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk medya röportajında, Pegasus'u insan hakları ihlalleri için kullanan hükümetlere satarak hata yaptığını söyledi.

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Shohat açıklamalarının devamında "NSO ürünleri yüksek talep görüyor ve bu tür bir teknolojinin herhangi bir kolluk kuvveti veya istihbarat teşkilatı için gerçekten gerekli olduğuna inanıyorum." sözlerine yer verdi.

Apple gibi bazı şirketler, kullanıcılarını Pegasus'a karşı korumak için şirkete dava açmak, virüslü iPhone'ların sahiplerini uyarmak ve en yaygın saldırı yollarını devre dışı bırakan bir Kilitleme Modu sunmak gibi yolları uygulamakta. Ancak alınan önlemler şimdilik yeterli değil.

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Casus yazılım üreticisi NSO Group, hata yaptığını kabul etti