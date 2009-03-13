Catalyst 9.3 sürücüsü önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor

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AMD-ATi yılın üçüncü sürücüsünü önümüzdeki hafta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 9.3 sürüm numaralı Mart ayı sürücü güncellemesinin 18 Mart tarihinde kullanıma sunulması beklenirken, daha önce belirttiğimiz gibi Radeon HD 2000 serisi öncesindeki ekran kartlarına destek Catalyst 9.3 ile birlikte sona erebilir.

Windows 7'nin test sürecine yönelik versiyonunun da olması beklenen sürücünün hangi yeniliklerle veya performans noktasında ne gibi gelişmelerle geleceği henüz bilinmiyor ama Catalyst 8.3 sürücüsünün geçtiğimiz yılın firma tarafından yayımlanan en iddialı sürücülerinden birisi olduğu hatırlandığında, beklentinin yükseldiğini de söyleyebiliriz.