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Catalyst 9.3 sürücüsü önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,8b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Catalyst 9.3 sürücüsü önümüzdeki hafta kullanıma sunuluyor
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AMD-ATi yılın üçüncü sürücüsünü önümüzdeki hafta kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 9.3 sürüm numaralı Mart ayı sürücü güncellemesinin 18 Mart tarihinde kullanıma sunulması beklenirken, daha önce belirttiğimiz gibi Radeon HD 2000 serisi öncesindeki ekran kartlarına destek Catalyst 9.3 ile birlikte sona erebilir.

Windows 7'nin test sürecine yönelik versiyonunun da olması beklenen sürücünün hangi yeniliklerle veya performans noktasında ne gibi gelişmelerle geleceği henüz bilinmiyor ama Catalyst 8.3 sürücüsünün geçtiğimiz yılın firma tarafından yayımlanan en iddialı sürücülerinden birisi olduğu hatırlandığında, beklentinin yükseldiğini de söyleyebiliriz.


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GameboyColor 10 yıl
9.3 burdan indirin game.amd.com/...
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tonk 10 yıl
Arkadaşlar 9.3 driver kullananlar memnun mu? Bazı yabancı forumlarda kartın sıcaklığında bu sürücüyle birlikte artış olduğundan bahsediliyor. Kuracaktım ama tereddütte kaldım.
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vampirelf 10 yıl
hala yayınlamadılar..
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BlackEagle 10 yıl

Orjinalden alıntı: vampirelf

hala yayınlamadılar..


skandal
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ysfbkrcn 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Radeon HD 2000 serisi öncesindeki ekran kartlarına destek Catalyst 9.3 ile birlikte sona erebilir.

derken hd2600 de dahil mi?
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FRAPS 10 yıl

Orjinalden alıntı: ysfbkrcn


Orjinalden alıntı: fx57

Radeon HD 2000 serisi öncesindeki ekran kartlarına destek Catalyst 9.3 ile birlikte sona erebilir.

derken hd2600 de dahil mi?


Adam türkçe yazmış , anlamak bu kadar zor mu ?
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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Vuze 10 yıl
ati buaralar sürücüye agırlık veriyor sık sık cıkartmaya başladı
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ugurmurat360x 10 yıl
Sık çıkarma ile ne alakası var onu anlamadım.Sonuçta her ay bir sürücü çıkarıyorlar.Mart ayıda zaten 2009 un 3. ayı bu yüzdende 9.3 çıkacak.Öncedende her ay bir sürücü çıkıyordu yada ben yanlış biliyorum.
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ebehram 10 yıl
Adamlar artık ayda bir surucu cıkarmaya basladı hala yaranamıyorlar.
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Denubis 10 yıl
ATİ'yi o kadar sevmeme rağmen, bence berbat ötesi sürücü yazıyor. 8.12'den beri tüm güncelemeleri takip ediyorum, kartı aldığımdan beri mavi ekrandan kurtulamadım.
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alito 10 yıl
merakla bekliyoruz :)
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V1CT0RY 10 yıl
Ben niyeyse hiçbi fark göremiyorum yeni çıkan sürücülerde, sanki her ay aynı sürücüyü ismi değişmiş bi şekilde geri yüklüyorum...
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max975 10 yıl
bakalım beee atı da sürücü günçelleştirmeyi öğrendi.
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BARKU 10 yıl
bu seferki sürücüde oyunlar için performans artışı olsa bari. Özellikle gta4 için gerekli.
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Birolllll 10 yıl
Deneyip görcez
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hardware wizard 10 yıl
üste bi yanlışlık oldu (cıksın)
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sub_s7v7n 10 yıl
her ay yeni driver cikmasi iyi birsey tabiki. varolan problemlerin en kisa surede giderilmesi ve sunulmasi guzel bir hizmet. cikarmis olmak icin cikarilmiyorsa tabi.
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TiesTorN 10 yıl
Değiştir diye bir tuş var orda...
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hardware wizard 10 yıl
ben 8.12 yi kullanıyorum indirdim ama kurmadım 9.2 yı 9.3 de siksın onuda indirirm ama kurmam bi sorun cıkartana kadar
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