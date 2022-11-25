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    Caterpillar devasa elektrikli maden kamyonunu ortaya çıkardı

    Caterpillar, 2.650 beygir gücündeki devasa damperli kamyonunun elektrikli versiyonunu gözler önüne çıkardı. 793 Electric yakın gelecekte taş ocakları ve şantiyelerde boy göstermeye başlayacak.
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    Caterpillar devasa elektrikli maden kamyonunu ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Ağır iş makineleri ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, 2.650 beygir gücündeki devasa 793 maden kamyonunun elektrikli versiyonunu geliştirdi. Prototip üzerinde yapılan testler 793 Electric'in 200 tonun üzerinde tam yük ile 12 km/s hızla yokuş yukarı tırmanabildiğini gösterdi.

    Şirket henüz prototip aşamasında olması nedeniyle elektrikli 793 hakkında çok fazla teknik detay vermedi. Ancak kamyonun tam yükle (ki bunun 265 ton olduğu tahmin ediliyor) aracın geliştirildiği Arizona test sahasındaki 7 kilometrelik parkurda sürüldüğü belirtiliyor.

    Madencilik şirketleri yakından ilgileniyor

    Test sırasında, kamyon 60 km/s azami hıza ulaştı ve %10 eğimli yolda 12 km/s hızla bir kilometre tırmandı. Bunun ardından aynı yokuştan inerek rejeneratif frenleme ile boşa harcanan enerjinin bir kısmını yakaladı ve bu enerjiyi bataryaya geri kazandırdı.

    Caterpillar devasa elektrikli maden kamyonunu ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    793 Electric'in testleri karbondioksit emisyonlarını azaltma gereklilikleri nedeniyle elektrikli araçları benimsemeyi taahhüt eden BHP, Freeport-McMoRan, Newmont Corporation, Rio Tinto ve Teck Resources Limited gibi potansiyel müşteriler tarafından takip edildi. Caterpillar'a göre elektrikli maden kamyonları yakın gelecekte dünyanın dört bir yanındaki taş ocaklarında ve şantiyelerde boy gösterecek.
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