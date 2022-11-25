Caterpillar devasa elektrikli maden kamyonunu ortaya çıkardı

Şirket henüz prototip aşamasında olması nedeniyle elektrikli 793 hakkında çok fazla teknik detay vermedi. Ancak kamyonun tam yükle (ki bunun 265 ton olduğu tahmin ediliyor) aracın geliştirildiği Arizona test sahasındaki 7 kilometrelik parkurda sürüldüğü belirtiliyor.
Madencilik şirketleri yakından ilgileniyor
Test sırasında, kamyon 60 km/s azami hıza ulaştı ve %10 eğimli yolda 12 km/s hızla bir kilometre tırmandı. Bunun ardından aynı yokuştan inerek rejeneratif frenleme ile boşa harcanan enerjinin bir kısmını yakaladı ve bu enerjiyi bataryaya geri kazandırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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