Togg’dan açıklama: Halkın daha rahat ulaşabileceği model 2027’de gelecek

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg için artık gün sayma dönemi başladı. Otomobilin çıkış tarihi yaklaşmaya devam ederken Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’tan da önemli açıklamalar geldi. Karakaş yaptığı açıklamada daha uygun fiyatlı Togg için merak edilen tarihi verdi.

Uygun fiyatlı Togg ne zaman çıkacak?

Karakaş’ın açıklamasına göre uygun fiyatlı, genel olarak halkın daha rahat ulaşabileceği Togg modeli 2027 yılında gelecek. Bu araç ise B-SUV sınıfındaki Togg modeli olacak. Karakaş’ın aktardığına göre 2025 yılında bu model için yepyeni bir platform oluşturulacak.

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Karakaş ayrıca 2023 yılında 20 bin adetlik bir üretim hedefleri olduğunu aktarıyor. Bilindiği gibi üretilecek ilk model C-SUV sınıfında olacak. 2024 ve 2025’te üretim katlanarak artacak, 2026 yılında 3 farklı modelle (C-SUV, C-Sedan ve C-X Coupe) yılda 100 bin adetlik üretime, 2030 yılında ise 5 modelle (B-SUV ve C-MPV eklenecek) yılda 175 bin adetlik üretime ulaşılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör 2023 yılındaki 20 binlik üretimin 18 bin adedi bireysel müşterilere sunulacak. Kalan 2 bin adet ise kamu tüzel kişiliklerine satılacak. Resmi Gazete’de yayınlanan 27 Aralık 2019 kararlı Teşvik Belgesi’ne göre kamu, Togg’dan 15 yılda toplamda 30 bin alım yapabilecek.

Togg ihraç edilecek mi?

Basının sorularını yanıtlayan Karakaş, Togg’un ihracat planlarına da açıklık getirdi. Karakaş, “İhracat iç pazarda satışa sunduktan yaklaşık 18 ay sonra başlayacak. Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurtdışında başarılı olamaz.” açıklamasında bulundu.

Togg’un birincil hedefi ülkemizdeki Avrupalı ve Çinli markalar ile rekabet edip bu alanda başarılı olmak. Eğer başarı sağlanırsa üretim kapasitesinin minimum yüzde 10’luk kısmı ihracata ayrılacak. Bununla birlikte Togg C-SUV’un fiyatı ise Şubat ayında açıklanacak ve mevcut araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak.

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Halkın daha rahat ulaşabileceği Togg modeli 2027’de gelecek