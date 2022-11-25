Togg’dan açıklama: Halkın daha rahat ulaşabileceği model 2027’de gelecek

Uygun fiyatlı Togg ne zaman çıkacak?
Karakaş’ın açıklamasına göre uygun fiyatlı, genel olarak halkın daha rahat ulaşabileceği Togg modeli 2027 yılında gelecek. Bu araç ise B-SUV sınıfındaki Togg modeli olacak. Karakaş’ın aktardığına göre 2025 yılında bu model için yepyeni bir platform oluşturulacak.
Karakaş ayrıca 2023 yılında 20 bin adetlik bir üretim hedefleri olduğunu aktarıyor. Bilindiği gibi üretilecek ilk model C-SUV sınıfında olacak. 2024 ve 2025’te üretim katlanarak artacak, 2026 yılında 3 farklı modelle (C-SUV, C-Sedan ve C-X Coupe) yılda 100 bin adetlik üretime, 2030 yılında ise 5 modelle (B-SUV ve C-MPV eklenecek) yılda 175 bin adetlik üretime ulaşılması hedefleniyor.
Togg ihraç edilecek mi?
Basının sorularını yanıtlayan Karakaş, Togg’un ihracat planlarına da açıklık getirdi. Karakaş, “İhracat iç pazarda satışa sunduktan yaklaşık 18 ay sonra başlayacak. Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurtdışında başarılı olamaz.” açıklamasında bulundu.
Togg’un birincil hedefi ülkemizdeki Avrupalı ve Çinli markalar ile rekabet edip bu alanda başarılı olmak. Eğer başarı sağlanırsa üretim kapasitesinin minimum yüzde 10’luk kısmı ihracata ayrılacak. Bununla birlikte Togg C-SUV’un fiyatı ise Şubat ayında açıklanacak ve mevcut araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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