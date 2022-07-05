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    Netflix onayladı: Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri 2. sezon ve 6 yeni proje yolda

    Geçtiğimiz saatlerde Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Cem Yılmaz ve Netflix ortaklığında Erşan Kuneri ikinci sezonu geliyor. Ayrıca Cem Yılmaz ve Netflix 6 yeni proje için de imzaları attı.
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    Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri 2. sezon ve 6 yeni proje yolda
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    Netflix şüphesiz şu anda ülkemizin en popüler platformlarından birisi ve yine en popüler isimlerinden biri olan Cem Yılmaz ile geçtiğimiz saatlerde önemli bir anlaşmaya imza attılar.

    Erşan Kuneri 2. Sezon

    Geçtiğimiz ay ilk sezonu yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz saatlerde onaylandı. Ne yazık ki ikinci sezon ile ilgili çok fazla detay paylaşılmadı. Ancak açıklamaya göre ikinci sezon 2023 yılında Netflix'te olacak. Ayrıca dizinin ilk sezonu da Netflix kütüphanesinde en çok izlenen yerli dizi olmuş durumda.

    6 Yeni Proje Yolda

    Cem Yılmaz ve Netflix'ten gelen tek iyi haber Erşan Kuneri ikinci sezon değildi. Ayrıca her iki tarafın 6 farklı proje için anlaştığı da belirtildi. Yapılan resmi açıklama şu şekilde: "Yaratıcı dünyası, güçlü kalemi ve sınır tanımayan oyunculuğu ile Cem Yılmaz, Netflix ortaklığında içerisinde dizi, film ve stand-up projelerinin yer aldığı toplamda 6 projeye imza atacak."

    Projelerin sadece film ve dizi değil aynı zamanda stand-up da içeriyor olması gerçekten güzel bir haber. Umuyoruz ki Cem Yılmaz her zaman olduğu gibi yaratıcılığını konuşturur ve farklı içerikler izleriz.

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