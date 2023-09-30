Cem Yılmaz’ın yeni filmi Do Not Disturb, Netflix’te yayında

Tam Boyutta Gör Netflix ile uzun vadeli bir ortaklığa giden Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ilk sezonunun ardından bu platformdaki ilk filmi olacak Do Not Disturb ile yeniden karşımızda. Bu kez Ayzek karakterinin macerasını izliyoruz.

Do Not Disturb ne anlatıyor? Ayzek kimdir?

Ayzek karakterini ilk olarak Karakomik Filmler serisinde gemi büfecisi olarak görmüştük. 1970’li yılların sonlarında yayınlanan Aşk Gemisi dizisindeki Isaac Washington karakterinden ilham alan Ayzek kendi filmine kavuştu.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri 2. sezon ve 6 yeni proje yolda 1 yıl önce eklendi

Do Not Disturb adıyla yayınlanan film, pandemi nedeniyle gemideki işini kaybeden Ayzek yani Metin karakterinin bir otelde gece resepsiyonu olarak iş bulmasıyla başlıyor. Ayzek ilk iş gecesinin sabahına kadar pek çok maceraya atılmak zorunda kalıyor.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği filmde Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.