Cem Yılmaz’ın yeni filmi Do Not Disturb, Netflix’te yayında

Do Not Disturb ne anlatıyor? Ayzek kimdir?
Ayzek karakterini ilk olarak Karakomik Filmler serisinde gemi büfecisi olarak görmüştük. 1970’li yılların sonlarında yayınlanan Aşk Gemisi dizisindeki Isaac Washington karakterinden ilham alan Ayzek kendi filmine kavuştu.
Do Not Disturb adıyla yayınlanan film, pandemi nedeniyle gemideki işini kaybeden Ayzek yani Metin karakterinin bir otelde gece resepsiyonu olarak iş bulmasıyla başlıyor. Ayzek ilk iş gecesinin sabahına kadar pek çok maceraya atılmak zorunda kalıyor.
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği filmde Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.