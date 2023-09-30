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    Cem Yılmaz’ın yeni filmi Do Not Disturb, Netflix’te yayında

    Karakomik Filmler serisinde gemi büfecisi olarak gördüğümüz Ayzek karakterinin maceralarını anlatan Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi Netflix platformunda erişime açıldı.
    Netflix Tam Boyutta Gör
    Netflix ile uzun vadeli bir ortaklığa giden Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin ilk sezonunun ardından bu platformdaki ilk filmi olacak Do Not Disturb ile yeniden karşımızda. Bu kez Ayzek karakterinin macerasını izliyoruz.

    Do Not Disturb ne anlatıyor? Ayzek kimdir?

    Ayzek karakterini ilk olarak Karakomik Filmler serisinde gemi büfecisi olarak görmüştük. 1970’li yılların sonlarında yayınlanan Aşk Gemisi dizisindeki Isaac Washington karakterinden ilham alan Ayzek kendi filmine kavuştu.

    Do Not Disturb adıyla yayınlanan film, pandemi nedeniyle gemideki işini kaybeden Ayzek yani Metin karakterinin bir otelde gece resepsiyonu olarak iş bulmasıyla başlıyor. Ayzek ilk iş gecesinin sabahına kadar pek çok maceraya atılmak zorunda kalıyor.

    Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği filmde Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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