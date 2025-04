HBO Max Türkiye'de izleyebileceğiniz en iyi yerli ve yabancı diziler

Netflix ve Amazon Prime Video ile birlikte ülkemizde en çok abonesi olan üç platformdan biri olan BluTV, 15 Nisan itibarıyla yerini Max'e bıraktı. Böylece Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Max, BluTV'deki içeriklerin tamamını devralırken; Band of Brothers, Six Feer Under, The Wire, Banshee gibi BluTV'de olmayan bazı eski dizileri de barındıran bir içerik kütüphanesiyle geldi. Max'in içerik kütüphanesinde HBO, Max ve BluTV orijinal yapımlarının yanı sıra The Big Bang Theory ve Friends gibi lisanslı içerikler de bulunuyor.

Max'te İzlenebilecek En İyi Yabancı Diziler 🍿

Bu listemizde, Max Türkiye üzerinden izleyebileceğiniz diziler arasından ön plana çıkan en iyi yerli ve yabancı dizileri derledik. İşte Max'te izleyebileceğiniz en iyi yabancı diziler:

1️⃣ The Sopranos

Tam Boyutta Gör Televizyonun altın çağını başlatan dizilerden olan The Sopranos, sadece Max'teki yapımlar arasında değil, genel olarak da izleyebileceğiniz en iyi diziler arasında yer alıyor. Tüm zamanların en iyi dizileri listelerinde genelde en üst sıralarda gördüğümüz The Sopranos, İtalyan bir suç ailesinin başında yer alan Tony Soprano'ya ve çevresindeki insanlara odaklanıyor. Ne var ki The Sopranos bir mafya dizisinden çok daha fazlası. Tony Soprano üzerinden bugüne kadar bir film ya da dizide izlediğimiz en iyi karakter incelemelerinden birini sunan dizi, Martin Scorsese filmlerini andıran bir suç hikâyesiyle bir aile dramasını harmanlayarak ortaya muhteşem bir iş koyuyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 1999-2007

: 1999-2007 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 9.2

2️⃣ Game of Thrones

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones son sezonuyla ağızlarda kötü bir tat bırakmış olsa da birçok kişi için tüm zamanların en iyi dizileri arasında yerini koruyor. George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan dizi, özellikle ilk sezonlarıyla izleyicilere epik bir macera vadediyor. Televizyon tarihinde iz bırakmış bu diziyi ilk kez ya da belki de tekrar izlemek isteyenler, sekiz sezonun tamamını Max'te bulabilirler.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2011-2019

: 2011-2019 Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 9.2

3️⃣ The Wire

Tam Boyutta Gör HBO klasiklerinden olan The Wire, tüm zamanların en iyi dizileri arasında yer alıyor. ABD'nin Baltimore şehrinde geçen dizi, suç dünyası ile polis teşkilatı arasındaki çatışmayı her iki tarafın da bakış açısından anlatıyor. Bunun yaparken de sistemin içindeki yozlaşmaya ve suçu besleyen sosyal ve ekonomik dinamiklere de ışık tutuyor. The Wire, gerçekçi anlatımı, çok katmanlı karakterleri ve politik alt metniyle kaçırılmaması gereken bir yapım.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2002-2008

: 2002-2008 Tür : Polisiye, Suç

: Polisiye, Suç IMDb puanı: 9.3

4️⃣ Band of Brothers

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg'in imzasını taşıyan Band of Brothers, bugüne kadar çekilmiş en iyi mini dizilerin başında geliyor. Sonradan çok daha ünlü hâle gelen pek çok oyuncunun rol aldığı dizi, izleyicileri II. Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Dizi, Hava İndirme Tümenine bağlı Easy Bölüğü'nün hikâyesini anlatıyor. ABD'de birlikte eğitim alan bir grup asker, daha sonra Avrupa'da Nazilere karşı omuz omuza mücadele veriyor. Band of Brothers, bir kahramanlık ve cesaret öyküsü anlatırken savaşın karanlık yüzünü de gözler önüne seriyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2001

: 2001 Tür : Savaş, Drama

: Savaş, Drama IMDb puanı: 9.4

5️⃣ Chernobyl

Tam Boyutta Gör HBO yapımı Chernobyl, tek bir hafta sonunda bitirebileceğiniz beş bölümlük şahane bir mini dizi. Daha sonra The Last of Us dizisine de imza atan Craig Mazin'in yaratıcısı olduğu dizi, 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi neredeyse bir belgesel gerçekçiliğinde ekrana taşıyor. Kurduğu gerçekçi atmosfer sayesinde izleyicileri adeta o felaketin içine atan Chernobyl, En İyi Mini Dizi dâhil 10 dalda Emmy'ye layık görüldü. Mini dizinin oyuncu kadrosunda Stellan Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson, Jessie Buckley gibi isimler yer alıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2019

: 2019 Tür : Tarihi, Felaket

: Tarihi, Felaket IMDb puanı: 9.3

6️⃣ Friends

Tam Boyutta Gör Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc gibi sonraki yıllarda yıldız isimlere dönüşecek genç oyuncuların rol aldığı Friends, 90'ların en ikonik dizileri arasında yer alıyor. Sevilen dizi, New York'ta aynı apartmanda yaşayan altı yakın arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Bugün artık ikonik hâle gelmiş olan jenerik şarkısından sosyal medyada hâlâ dolaşan unutulmaz sahnelerine kadar her unsuruyla Friends, TV tarihine damgasını vurmuş bir yapım.

Sezon sayısı : 10

: 10 Yayın tarihi : 1994-2004

: 1994-2004 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.9

7️⃣ Six Feet Under

Tam Boyutta Gör Zamanında CNBC-e'de de yayınlanan Six Feet Under, Los Angeles'ta bir cenaze evi işleten Fisher ailesinin yaşamını konu alıyor. Ölümle iç içe yaşayan bu ailenin bireylerinin kendi içsel çatışmaları, ilişkileri ve hayata dair anlam arayışları bir araya gelince, ortaya tüm zamanların en iyi dizilerinden biri çıkıyor. Ölüm, kayıp, kimlik, aşk ve aidiyet gibi evrensel konuları samimi ve zaman zaman kara mizahla ele alan Six Feet Under, karakter derinliği ve felsefi yaklaşımıyla benzersiz bir yapım.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2001-2005

: 2001-2005 Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 8.7

8️⃣ Carnivale

Tam Boyutta Gör HBO'nun kült dizilerinden olan Carnivale, 2. sezonunun ardından iptal edilip yarıda kalmış olmasına rağmen TV tarihinde özel bir yerde duruyor. Karanlık ile aydınlık arasındaki ebedi mücadeleyi konu alan Carnivale, 1934 Amerika'sında, Büyük Buhran döneminde geçiyor. Kanundan kaçmakta olan Ben Hawkins, saklanmak için gezici bir karnavala katılıyor. Genç adam, tuhaf karakterlerle dolu bu karnavalla birlikte ABD boyunca yol alırken, açıklayamadığı görüler onu doğaüstü bir dünyanın içine çekiyor. Karnavaldakiler Ben'in insan üstü güçlere sahip bir şifacı olduğunu fark ederken, Amerika'nın başka bir köşesinde karizmatik bir rahip de kendi karanlık güçlerini keşfetmeye başlıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2003-2005

: 2003-2005 Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 8.4

9️⃣ House of the Dragon

Tam Boyutta Gör Game of Thrones gibi spin-off dizisi House of the Dragon da Max üzerinden izlenebiliyor. Özellikle ilk sezonuyla oldukça iyi yorumlar alan dizi, Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesinde geçiyor. George R.R. Martin'in de yapımcıları arasında yer aldığı House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 8.3

🔟 The Leftovers

Tam Boyutta Gör Lost'un yaratıcılarından olan Damon Lindelof'un imzasını taşıyan The Leftovers, insanlığın yüzde 2'sinin bir anda ortadan kaybolduğu gizemli bir olayın sonrasında geçiyor. Açıklayamadıkları bu olay, geride kalanları derin bir varoluşsal krizin içine sürüklüyor. Dizi, bu olayın üç yıl sonrasında, küçük bir Amerikan kasabası olan Mapleton’da geçiyor. Polis şefi Kevin Garvey, bir yandan kriz içindeki toplumun düzenini sağlamaya çalışırken, diğer yandan ailesini bir arada tutmaya çalışıyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2014-2017

: 2014-2017 Tür : Drama, Gizem

: Drama, Gizem IMDb puanı: 8.3

11) Rome

Tam Boyutta Gör Rome, adından da anlaşılacağı üzere Antik Roma'dan geçiyor ve Roma İmparatorluğu'nun cumhuriyetten imparatorluğa geçtiği döneme odaklanıyor. Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius gibi karakterlerin de dâhil olduğu hikâyenin merkezinde iki Roma askeri yer alıyor. Roma'daki politik çalkantılar sırasında bu iki asker birlikte bir maceradan diğerine atılırken, Antik Roma'daki hayat da gözler önüne seriliyor. Rome, çekildiği dönem için alışılmadık derece büyük bir bütçeye sahipti. Biraz da bu yüzden 2. sezonun ötesine geçemedi. Bu yüzden hikâye yarıda kalmış olsa da Rome bugün hâlâ şans verilmesi gereken tarihi diziler arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2005-2007

: 2005-2007 Tür : Tarihi

: Tarihi IMDb puanı: 8.7

12) Rick and Morty

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden olan Rick and Morty de HBO Max Türkiye'nin içerik kütüphanesinde yer alıyor. Artık kültleşmiş olan bu animasyon dizisinde çılgın bir bilim adamı olan Rick, saftirik torunu Morty'yi de yanına alarak birbirinden tuhaf maceralara atılıyor. Kara mizahın sınırlarını zorlayan Rick and Morty, yetişkinlere yönelik animasyon dizileri arasında özel bir yerde duruyor.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 2013-

: 2013- Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu, Kara Komedi

: Animasyon, Bilim-Kurgu, Kara Komedi IMDb puanı: 9.1

13) Succession

Tam Boyutta Gör Max'te izlenebilecek bir diğer HBO dizisi de Succession. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece yüksek puanlar alan Succession, hayali bir medya imparatorluğunda geçiyor ve bu imparatorluğun sahibi olan Roy ailesine odaklanıyor. Sıfırdan kurduğu bu imparatorluğu yıllarca demir bir yumrukla yöneten Logan Roy emekli olmaya karar verince, çocukları arasında bir koltuk savaşı başlıyor. Emmy ve Altın Küre ödüllü Succession, Amerika'daki güç sahiplerinin dünyasına son derece nüktedan bir bakış getiriyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2018-2023

: 2018-2023 Tür : Drama, Hiciv

: Drama, Hiciv IMDb puanı: 8.8

14) Boardwalk Empire

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcısı olduğu, aynı zamanda ilk bölümünü yönettiği Boardwalk Empire, The Sopranos'un da senaristlerinden olan Terence Winter'ın imzasını taşıyor. 1920'lerde, ABD'de içki yasağının yürürlükte olduğu dönemde geçen dizi, o dönemde yaşamış gerçek bir gangster olan Nucky Thompson'ın hikâyesini anlatıyor. Thompson'a usta oyuncu Steve Buscemi'nin hayat verdiği dizide Michael Shannon, Kelly Macdonald, Stephen Graham, Michael K. Williams, Michael Stuhlbarg gibi isimler rol alıyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2010-2014

: 2010-2014 Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç IMDb puanı: 8.6

15) True Detective

Tam Boyutta Gör True Detective, özellikle ilk sezonuyla bu listede yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın başrollerini paylaştığı ilk sezon, tüm zamanların en iyi dizi sezonları arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2014 -

: 2014 - Tür : Polisiye, Suç

: Polisiye, Suç IMDb puanı: 9.0

Antoloji türündeki True Detective, her sezonunda farklı bir hikâye anlatıyor. Her sezonda farklı bir polis ya da dedektif grubu, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor. Pek çok izleyici için özel bir yere sahip olan ilk sezon, bir tarikatla bağlantılı olduğu düşünülen çocuk cinayetlerini araştıran Rust Cohle ve Marty Hart'in uzun yıllara yayılan arayışını konu alıyor.

16) The Last of Us

Tam Boyutta Gör Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan The Last of Us, 2023'te ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazandı. Hem oyunun hayranlarından, hem de yeni gelenlerden genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da HBO'nun yüzünü güldürdü. The Last of Us, ölümcül bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Dizi, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel karakterine odaklanıyor. Ellie ve Joel’un yolculuğu, ikili arasında bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmasını sağlıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Macera, Gerilim

: Macera, Gerilim IMDb puanı: 8.7

17) John Adams

HBO'nun şahane mini dizilerinden biri olan John Adams, ABD'nin kuruluş hikâyesini anlatıyor. Hikâyenin merkezinde ABD'nin kurucu atalarından John Adams yer alsa da George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson gibi diğer tarihi figürlerden dizide önemli bir rol oynuyor. John Adams, ABD'nin bağımsızlık mücadelesini isyanın başladığı ilk günlerden yeni devletin şekillenmeye başladığı kuruluş yıllarına kadar takip ediyor. Paul Giamatti, Laura Linney, Stephen Dillane, Danny Huston, David Morse, Tom Wilkinson gibi oyuncuların etkileyici performansları, John Adams'ı unutulmaz bir diziye dönüştürüyor.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2008

: 2008 Tür : Tarihi, Drama

: Tarihi, Drama IMDb puanı: 8.4

18) The Penguin

Tam Boyutta Gör Max'te izlenebilecek bir diğer yakın dönem HBO dizisi de The Penguin. 2022 yapımı The Batman filmiyle aynı evrende geçen The Penguin, adından da anlaşılacağı üzere Penguen karakterine odaklanıyor. Filmde olduğu gibi dizide de bu karaktere ünlü oyuncu Colin Farrell hayat veriyor. The Batman'in hemen sonrasında geçen dizi, suç patronu Carmine Falcone'un ölümü sonrası oluşan boşluktan yararlanıp Gotham'ın yeraltı dünyasında yükselmeye çalışan Penguen'i takip ediyor. Gotham'ın karanlık dünyasını başarıyla yansıtan dizi, büyük beğeniyle karşılandı.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2024

: 2024 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 8.6

19) Euphoria

Tam Boyutta Gör Artık bir Hollywood yıldızına dönüşmüş olan Zendaya'nın başrolünü üstlendiği Euphoria, Amerika'da bir lisede geçiyor ve uyuşturucu bağımlısı Rue'nun hikâyesi üzerinden gençliğe dair son derece karanlık bir tablo çiziyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Zendaya'nın yanı sıra, Hollywood'un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney ve Jacob Elordi de yer alıyor. Euphoria'nın uyuşturucu kullanımından cinselliğe, hiçbir konuda aşırılıktan kaçınmadığını not düşmemiz gerekiyor. Bu yönüyle Euphoria kesinlikle herkese göre bir dizi değil.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2019-

: 2019- Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 8.3

20) Banshee

Tam Boyutta Gör Hak ettiği kıymeti pek görmemiş olsa da Banshee de özellikle aksiyon tarafıyla ön plana çıkan diziler arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2013 - 2016

: 2013 - 2016 Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon IMDb puanı: 8.4

Küçük bir kasabada geçen Banshee, kasabaya yeni gelen şerifin yerini alarak kendisini şerif olarak kasabaya tanınan eski bir mahkuma odaklanıyor. Lucas Hood, bir yandan geçmişiyle yüzleşirken, diğer yandan kasabanın yerel suç dünyasıyla karşı karşıya geliyor. Bu çatışma, Hood'un bu yeni rolünü benimsemesini ve bir kefaret aracı olarak görmesini sağlıyor. Banshee, aksiyon ve dövüş sahneleriyle aksiyon tutkunlarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

21) Warrior

Tam Boyutta Gör Bruce Lee'nin hayata geçiremediği bir senaryodan yola çıkarak hazırlanan Warrior, izleyicileri etkileyici dövüş sahneleriyle bezenmiş aksiyon dolu bir maceraya ortak ediyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2019 - 2023

: 2019 - 2023 Tür : Suç, Aksiyon, Dövüş

: Suç, Aksiyon, Dövüş IMDb puanı: 8.4

Amerika’ya yeni gelen dövüş ustası Ah Sahm, Çinli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Chinatown’da kendini rakip suç örgütlerinin ortasında bulur. Tehlikeli bir Tong çetesine katılan Ah Sahm, hayatta kalmak için yeteneklerini kullanırken, bir yandan da kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

22) The Big Bang Theory

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı komedi dizilerinden olan The Big Bang Theory, bilim dünyasında çalışan, çizgi-roman ve bilim-kurgu meraklısı dört arkadaşa odaklanıyor. Son derece zeki ama sosyal konularda da bir o kadar beceriksiz olan bu dört arkadaş, oyuncu olma hayali kuran genç bir kadının karşı dairelerine taşınmasıyla birlikte konfor alanlarının dışına çıkmak zorunda kalıyor.

Sezon sayısı : 12

: 12 Yayın tarihi : 2007-2019

: 2007-2019 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.1

23) Entourage

Tam Boyutta Gör Hollywood'da geçen Entourage, yıldızı yükselmekte olan genç bir oyuncuyu ve onun yanından ayırmadığı çocukluk arkadaşlarını takip ediyor. New York'ta doğup büyüyen Vincent Chase, Hollywood'da kariyer basamaklarını bir bir tırmanırken, izleyiciler de bu gösterişli dünyanın perde arkasına baktıkları eğlenceli bir hikâyeye ortak oluyor.

Sezon sayısı : 8

: 8 Yayın tarihi : 2004-2011

: 2004-2011 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.3

24) The Knick

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyan The Knick, 20. yüzyılın başlarında geçiyor ve o dönemde New York'un en büyük hastanelerinden biri olan Knickerbocker'da yaşananları konu alıyor. Ünlü oyuncu Clive Owen dizide tıbbın sınırlarını zorlayan Dr. John W. Thackery'ye hayat veriyor. The Knick, her gün ölümle yaşam arasında mücadele verilen bu hastaneyi mesken tutan doktorlar ve hemşireler üzerinden dönemin New York'una ışık tutuyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2014-2015

: 2014-2015 Tür : Tarihi, Drama

: Tarihi, Drama IMDb puanı: 8.5

25) Generation Kill

Tam Boyutta Gör The Wire'ın yaratıcısı olarak tanıdığımız David Simon'ın imzasını taşıyan Generation Kill, savaşın saçmalığını ve korkunçluğunu gözler önüne seren çarpıcı bir mini dizi. Evan Wright’ın Rolling Stone için yazdığı ve sonrasında kitaba dönüştürdüğü gözlemlerine dayanan yapım, Irak Savaşı’nın ilk yıllarında geçiyor ve ABD Deniz Piyadeleri’nin bir keşif birliğini takip ediyor. Mizahın ve sert gerçekliğin iç içe geçtiği anlatımıyla Generation Kill, savaşın insan üzerindeki etkisini romantize etmeden, çarpıcı bir sadelikle aktarıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2008

: 2008 Tür : Savaş, Drama

: Savaş, Drama IMDb puanı: 8.4

26) The Handmaid's Tale

Tam Boyutta Gör BluTV'den Max'e geçiş sırasında platforma eklenen yapımlardan biri de The Handmaid's Tale oldu. Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanan The Handmaid's Tale, ABD'nin totaliter bir rejimin kontrolüne geçtiği yakın bir gelecekte geçiyor. Dizi, doğurganlık krizini çözmek için kadınların adeta köleleştirildiği bu distopik dünyada direnmeye çalışan June'un hikâyesini anlatıyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2017-

: 2017- Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 8.3

27) Big Little Lies

Tam Boyutta Gör Big Little Lies, yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgard gibi ünlü isimler yer alıyor. Üstelik 2. sezonda onlara Meryl Streep de katılıyor. Görünüşte her şeyin mükemmel göründüğü bir sahil kasabasında geçen dizi, yaşanan bir cinayet sonrası gizledikleri çatlaklar ortaya çıkmaya başlayan bir grup kadının hikâyesini anlatıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2017-

: 2017- Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç IMDb puanı: 8.4

28) The White Lotus

Tam Boyutta Gör Kara komedi türündeki The White Lotus, her sezonunda farklı bir lüks resortta geçiyor ve zenginlerin ayrıcalıklı hayatlarına dair hicivsel bir hikâye sunuyor. Tatil yapmaya gelen zengin konuklar ile otel çalışanları arasındaki sosyal gerilimler, kişisel sırlar ve sınıf çatışmaları, her sezon yeni bir hikâyenin çatısını oluşturuyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2021-

: 2021- Tür : Kara Komedi

: Kara Komedi IMDb puanı: 8

29) Sex and the City

Sex and the City, Türkiye'de hiçbir zaman öyle büyük etki yaratan bir dizi olmadı belki ama özellikle ABD'de 90'ların sembol dizilerinden biriydi. New York'ta yaşayan dört kadının özel hayatlarını -dönemine göre son derece cesur bir şekilde- ekrana taşıyan diiz, bugün hâlâ çok sayıda izleyici çekiyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 1998-2004

: 1998-2004 Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi IMDb puanı: 7.3

30) True Blood

Tam Boyutta Gör Louisiana'da, görünüşte sıradan bir Amerikan kasabasında geçen True Blood, başta vampirler olmak üzere türlü fantastik canavarların modern hayata entegre olup insanlar içinde yaşadıkları bir dünya hayal ediyor.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 2008-2014

: 2008-2014 Tür : Fantastik, Drama

: Fantastik, Drama IMDb puanı: 7.9

Vampirlerin kan ihtiyaçlarını karşılayabilecek sentetik bir kanın üretilmesi, vampirlerin gölgelerden çıkıp insanları varlıklarından haberdar etmesine sebep oluyor. Dünya bu yeni gerçekliğe adapte olmaya çalışırken, Louisanalı bir vampir olan Bill Compton da eski kasabasına geri dönüp normal bir hayat kurmaya çalışıyor. Bill'in kasabaya dönmesi, telepatik güçlere sahip genç bir garson olan Sookie Stackhouse için yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor.

31) I May Destroy You

Tam Boyutta Gör İngiltere yapımı bir mini dizi olan I May Destroy You, özellikle eleştirmenler tarafından yerlere göklere sığdırılamayan bir yapım olmuştu. Nitekim o yıl En İyi Mini Dizi dâhil dokuz dalda Emmy adaylığı kazanmıştı. Michaela Coel'in yaratıcısı olduğu, aynı zamanda başrolünü üstlendiği dizi, genç bir kadının yaşadığı travmatik olaylar üzerinden rıza kavramını ele alıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2020

: 2020 Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 8.1

32) Dune: Prophecy

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl izleyici ile buluşan Dune: Prophecy, Dune filmleriyle aynı evrende geçiyor. Dizi, Paul Atreides'in doğumunun yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor ve tamamı kadınlardan oluşan Bene Gesserit tarikatının yükselişine odaklanıyor. Bene Gesseritler, Galaksi boyunca iktidar sahiplerini manipüle ederek gücü ele geçiriyor. Dizi bu yönüyle Dune filmleri kadar Game of Thrones'u da andırıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2024-

: 2024- Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu IMDb puanı: 7.3

33) Silicon Valley

Tam Boyutta Gör Silicon Valley bu listedeki diğer yapımlar kadar övgü toplamış bir iş değil belki ama özellikle teknoloji dünyasını takip edenler için kesinlikle şans verilmesi gereken bir yapım. Bu yüzden listeye bir bonus olarak ekledik. Silicon Valley, adından da anlaşılacağı üzere Silikon Vadisi'nde geçiyor. Dizi, teknoloji dünyasında devrim yaratabilecek bir veri sıkıştırma teknolojisi geliştiren genç bir mühendise odaklanıyor. Arkadaş grubuyla birlikte kendi şirketini kurmaya çalışan genç mühendis, Silikon Vadisi'nin o rekabetçi dünyasında ayakta kalmanın o kadar da kolay olmadığını öğreniyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2014-2019

: 2014-2019 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.5

34) Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Tam Boyutta Gör Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, NBA’in en heyecan verici ve dönüştürücü dönemlerinden birini ekrana taşıyor. Dizinin merkezinde 1980’lere damga vuran efsanevi Los Angeles Lakers takımı yer alıyor. Winning Time, takımın sahibi Jerry Buss’tan Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi oyunculara uzanan geniş yelpazedeki karakterler üzerinden, o dönem yaşananları anlatıyor. Bunu yaparken de izleyicilere şöhret, güç, rekabet ve sporun iç içe geçtiği eğlenceli bir seyirlik sunuyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-2023

: 2022-2023 Tür : Biyografi

: Biyografi IMDb puanı: 8.3

35) Tokyo Vice

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Michael Mann'in imzasını taşıyan Tokyo Vice, Tokyo'da bir gazetede çalışan ilk Amerikalı gazeteci olan Jake Adelstein'ın yaşadıklarını konu alıyor. 1990'lar Japonya'sında geçen dizide, dönemin yeraltı dünyasına dair çarpıcı bir bakış sunuyor. Yozlaşmış polisler, tehlikeli Yakuza üyeleri ve şehrin karanlık yüzüyle karşı karşıya kalan Jake, hem bir yabancı olarak sistem içinde var olmaya hem de tehlikeli gerçekleri açığa çıkarmaya çalışıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-2024

: 2022-2024 Tür : Polisiye, Gerilim

: Polisiye, Gerilim IMDb puanı: 8.1

Max'te İzlenebilecek En İyi Yerli Diziler 📺

2015 yılında yayına başlayan BluTV'nin arada geçen 10 senede hayata geçirdiği orijinal yapımlar, artık Max çatısı altında izleyicilere sunuluyor. İşte bugün itibarıyla Max'te izleyebileceğiniz en iyi yerli diziler:

1️⃣ Masum

Tam Boyutta Gör BluTV'nin ilk orijinal dizilerinden biri olan Masum, bugün hâlâ platformun en iyi dizileri arasında yerini koruyor. Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Tülin Özen, Serkan Keskin gibi isimleri bir araya getiren zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, daha sonra Bir Başkadır'ı da hazırlayan Berkun Oya'nın imzasını taşıyor. Dizide Haluk Bilginer, kırsalda kendisine huzurlu bir hayat kuran emekli bir komisere hayat veriyor. Ne var ki yaşanan bir cinayet, bu huzurlu hayatın adım adım kaosa sürüklenmesine sebep oluyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2017

: 2017 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 8.3

2️⃣ Prens

Tam Boyutta Gör Giray Altınok'un yaratıcısı olduğu Prens, BluTV'nin son yıllarda çıkardığı en başarılı işlerden biri oldu. Kulaktan kulağa yayılarak izleyici kitlesini biraz daha arttıran Prens, bugün artık BluTV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Giray Altınok'un aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, Bomgomya adını taşıyan hayali bir krallıkta geçiyor ve son dönemde epey popüler olan saray dizilerine komediden beslenen alaycı bir alternatif sunuyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2023

: 2023 Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8.5

3️⃣ Yeşilçam

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Yeşilçam, adından da anlaşılacağı üzere bir dönem sinemanın kalbinin attığı Yeşilçam'da geçiyor. Dizide Ulusoy hayalperest bir film yapımcısı olan Semih Ateş'e hayat veriyor. Çağan Irmak'ın yaratıcısı olduğu dizi, sadece Yeşilçam'da yaşananları değil, o dönemin politik çalkantılarını da ele alıyor. Bunu yaparken, ele aldığı dönemden çıkmış gibi görünen bir aşk hikâyesi anlatmayı da ihmal etmiyo.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021

: 2021 Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik IMDb puanı: 7.7

4️⃣ Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

Tam Boyutta Gör Türkiye televizyon tarihinin kült dizilerinden olan Behzat Ç, ekranlara veda ettikten üç yıl sonra BluTV yapımı bir devam dizisiyle geri döndü. Behzat Ç.'nin yeni maceralarına odaklanan dizi, orijinal ekibin büyük bölümünü yeniden bir araya topladı. Bir yandan Ankara'da geçen suç öyküleri anlatmaya devam eden dizi, diğer yandan Behzat'ın intikam arayışını ekrana taşıyor. Dizi yakında 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2022-

: 2022- Tür : Polisiye, Suç

: Polisiye, Suç IMDb puanı: 8.6

5️⃣ Saygı

Tam Boyutta Gör BluTV sadece Behzat Ç.'yi geri getirmekle kalmadı, aynı zamanda ona bir spin-off dizisi de çekti. Behzat Ç. ile aynı evrende geçen bu yan dizi, Nejat İşler'in hayat verdiği Ercüment'in yeni maceralarını konu alıyor. Ercüment'ün yolu, suçluları öldürerek adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan genç bir çiftle kesişiyor. Ercümant Çözer'i bir anti-kahramana dönüştüren Saygı, özellikle ilk sezonuyla epey ses getirmişti.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2020-2021

: 2020-2021 Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama IMDb puanı: 7.5

6️⃣ Alef

Tam Boyutta Gör BluTV'de izleyici ile buluşan bir diğer dikkat çekici polisiye de Alef oldu. Her sezonunda farklı bir suç hikâyesi anlatan dizinin özellikle ilk sezonu büyük beğeni kazandı. Alef'in ilk sezonu, tarihten ve mistisizmden de beslenen gizemli bir suç öyküsünü ekrana taşıdı. Emin Alper (Kurak Günler)'in yönettiği ilk sezonda Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen gibi ünlü oyuncular rol alıyordu.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2020-2022

: 2020-2022 Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem IMDb puanı: 7.8

7️⃣ Magarsus

Tam Boyutta Gör Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Ercan Kesal gibi isimlerin rol aldığı Magarsus, naranciye ticareti yapan Kurak ailesinin kendi küçük dünyalarında verdiği iktidar mücadelesine odaklanıyor. Dizinin tanıtım yazısı şöyle: "Dört tarafı narenciye bahçeleriyle sarılı, sırtını Magarsus Antik Kenti’ne yaslamış bir sahil ilçesi Sarıbahçe... Despot bir narenciye tüccarı Halil Kurak… Ve bu narenciye krallığını ileride yönetmeye talip üç muhtemel varis... Tansu, Turgut ve Beton…"

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2023-

: 2023- Tür : Drama

: Drama IMDb puanı: 7.7

8️⃣ İlk ve Son

Tam Boyutta Gör Bir antoloji dizisi olan İlk ve Son, her sezonunda farklı bir çiftin ilişkisini ilk günden son gününe kadar takip ediyor. Heyecan dolu flört aşamasından mutlu beraberliklere evrilen ilişkiler, yıllar geçtikçe büyüyen çatlaklarla yıkımın eşiğine geliyor. İlk ve Son, özellikle geçtiğimiz yıl ekrana gelen 2. sezonuyla epey ses getirdi. İlk sezonun merkezindeki çifte Özge Özpirinçci ve Salih Bademci hayat verirken, 2. sezonun çiftini Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe canlandırdı.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-2024

: 2021-2024 Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb puanı: 8.1

9️⃣ Yarım Kalan Aşklar

Tam Boyutta Gör Onur Ünlü'nün ilk dönem işlerini andıran Yarım Kalan Aşklar, fantastik ögelerle ve tuhaf olaylarla bezeli bir aşk hikâyesi anlatıyor. Bir trafikte kazasında ölünce başta kız arkadaşı olmak üzere sevdiklerini yasa boğan Ozan, yozlaşmış bir polisin bedeninde hayata geri dönüyor. Bir yandan bu tuhaf olaya anlam vermeye çalışan Ozan, diğer yandan eski hayatıyla devraldığı bu yeni şahsiyetin kaotik hayatı arasında denge tutturmaya çalışıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2020

: 2020 Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb puanı: 7.5

🔟 Doğu

Tam Boyutta Gör Ünlü komedyenlerin kendilerinin kurmaca bir versiyonuna hayat verdikleri Seinfeld, Louie gibi komedi dizileri, Amerikan televizyonlarında sıkça gördüğümüz yapımlar arasında yer alıyor. Doğu da bu formülü Türkiye'ye uyarlayan ünlü komedyen Doğu Demirkol, eğlenceli bu komedi dizisinde kendisinin pek başarılı olmayan bir versiyonunu canlandırıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-

: 2021- Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 7.3

*Doğu 3. sezonunda Gain platformuna geçtiği için Max'te sadece ilk iki sezonu bulunuyor.

