Harry Potter dizisi için görüşülen oyuncular ortaya çıktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Geçtiğimiz hafta Harry Potter dizisi için epey hareketli geçti. İlk olarak Severus Snape rolü için Paapa Essiedu'nun düşünüldüğü ortaya çıkarken, birkaç gün sonra da dizinin çekim tarihi belli oldu. Üst üste gelen bu haberlerden de anlayabileceğiniz üzere hazırlıkları iyiden iyiye hız kazanan dizi, oyuncu kadrosunu da yavaş yavaş şekillendiriyor.

Deadline tarafından paylaşılan bilgiler, HBO'nun sadece Snape rolü için değil, tüm Hogwarts hocaları için istediği oyuncuları belirlediğini gösteriyor.

Güç Yüzükleri 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek 1 gün önce eklendi

Harry Potter Dizisi İçin Mark Strong, Sharon Horgan ve Brett Goldstein ile Görüşülüyor

Daha önce gelen haberlerde Dumbledore rolü için Mark Rylance (Casuslar Köprüsü) ile görüşüldüğü söyleniyordu. Rylance'ın adı hâlâ gündemde olsa da artık Dumbledore rolü için öne çıkan ismin Mark Strong (Dune: Prophecy, Kingsman) olduğu söyleniyor.

Diğer yandan Profesör Minerva McGonagall rolü için Sharon Horgan (Catastrophe) ile görüşülüyor. Bu rol için ünlü oyuncu Rachel Weisz (The Fountain)'ın da adı geçiyor ama kendisine teklif gidip gitmediği bilinmiyor.

Hagrid rolü için görüşülen isimse Ted Lasso dizisiyle çıkış yapan Brett Goldstein. Son olarak Deadline da Snape rolü için Paapa Essiedu ile görüşüldüğünü doğruluyor.

İsmi geçen oyunculardan da anlayacağınız üzere dizide bu karakterlere hayat verecek oyuncular filmlerdekinden çok daha genç olacak. Zaten filmde bu karakterler, kitapta anlatıldığından daha yaşlıydı. Yani bu yönüyle dizi kitaplarda daha yakın olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Harry Potter dizisi için görüşülen oyuncular belli oldu