Resmileşti: HBO Max Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu

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Warner Media'nın video akış platformu HBO Max'in bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde ülkemizde erişime açılması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde üzecek bir söylenti ortaya çıkmıştı ve bu söylenti geçtiğimiz saatlerde onaylandı.

HBO Max Bu Yıl Türkiye'ye Gelmiyor

Geçtiğimiz saatlerde Variety'nin yaptığı özel habere göre HBO Max birçok ülkedeki orijinal yapımlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca Hollanda ve Türkiye' için bu yıl erişime açılma planlarını da askıya aldı. Bu olayda netkilenen diğer ülke ve bölgeler ise şöyle: Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Orta Avrupa, Hollanda ve Türkiye. Bu kötü durumdan etkilenmeyen ülkeler sadece İspanya ve Fransa.

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Bu kararların sebebi ise Warner Bros Discovery'nin AT&T'den ayrılmasının ardından 3 milyar dolarlık maliyet düşürme planı. Bu olayın ardından HBO Max'in bu yıl ülkemize gelmeyeceği kesinleşti ancak önümüzdeki yıl gelip gelmeyeceği de yine büyük bir bilinmez. Umuyoruz ki sorunlar çözülür ve önümüzdeki yıl HBO Max'i ülkemizde görebiliriz.

Geçtiğimiz haftalarda da Netflix'te işlerin iyi gitmediği ve işten çıkarmaların başladığı söylenmişti. Pandeminin ardından video akış platformlarında işler çok de istenildiği gibi gitmiyor.

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