Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından sona erdi

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Tam Boyutta Gör İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarı 120 yılın ardından iptal edildi. Fuarın organizatörleri buna sebep olarak azalan talebi ve zorlu pazar ortamını gösterdi.

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada,"Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır.”ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Cenevre'de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve bunun Avrupa'daki büyük fuarlarının çekiciliğini azalttığını vurgulandı.

Son yıllarda ilgi azaldı

İlk kez 1905'te düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, en parlak döneminde 120 kadar katılımcı ve yaklaşık 600.000 ziyaretçinin katılımıyla Avrupa'nın büyük motor etkinliği olarak kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

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Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl yapılamamıştı. En son 2024'te düzenlenen fuar, Stellantis ve Volkswagen Grubu gibi eksikliklerle beraber, pandemi öncesine göre önemli ölçüde küçüktü. 200 bin ziyaretçi hedeflenmesine rağmen sadece 168 bin ziyaretçi katılım gösterdi.

The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, söz konusu kararı üzücü olarak değerlendirerek, “Bu başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Bununla birlikte, zor bir endüstri bağlamında üreticilerin Cenevre fuarına gösterdikleri ilginin azlığı, yerel üreticiler tarafından tercih edilen Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve böyle bir fuarı sürdürmek için gereken yatırım seviyeleri, gelecekteki bir fuar için son darbeyi vurdu.” ifadelerini kullandı.

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Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından sona erdi