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    Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından sona erdi

    İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarı 120 yılın ardından iptal edildi. Fuarın organizatörleri buna sebep olarak azalan talebi ve zorlu pazar ortamını gösterdi. 
    Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından sona erdi Tam Boyutta Gör
    İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarı 120 yılın ardından iptal edildi. Fuarın organizatörleri buna sebep olarak azalan talebi ve zorlu pazar ortamını gösterdi. 

    Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada,"Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır.”ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada, Cenevre'de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve bunun Avrupa'daki büyük fuarlarının çekiciliğini azalttığını vurgulandı.

    Son yıllarda ilgi azaldı

    İlk kez 1905'te düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, en parlak döneminde 120 kadar katılımcı ve yaklaşık 600.000 ziyaretçinin katılımıyla Avrupa'nın büyük motor etkinliği olarak kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

    Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl yapılamamıştı. En son 2024'te düzenlenen fuar, Stellantis ve Volkswagen Grubu gibi eksikliklerle beraber, pandemi öncesine göre önemli ölçüde küçüktü. 200 bin ziyaretçi hedeflenmesine rağmen sadece 168 bin ziyaretçi katılım gösterdi.

    The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, söz konusu kararı üzücü olarak değerlendirerek, “Bu başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Bununla birlikte, zor bir endüstri bağlamında üreticilerin Cenevre fuarına gösterdikleri ilginin azlığı, yerel üreticiler tarafından tercih edilen Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve böyle bir fuarı sürdürmek için gereken yatırım seviyeleri, gelecekteki bir fuar için son darbeyi vurdu.” ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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