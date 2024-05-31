Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından sona erdi

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada,"Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır.”ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, Cenevre'de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve bunun Avrupa'daki büyük fuarlarının çekiciliğini azalttığını vurgulandı.
Son yıllarda ilgi azaldı
İlk kez 1905'te düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, en parlak döneminde 120 kadar katılımcı ve yaklaşık 600.000 ziyaretçinin katılımıyla Avrupa'nın büyük motor etkinliği olarak kabul ediliyordu. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.
Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl yapılamamıştı. En son 2024'te düzenlenen fuar, Stellantis ve Volkswagen Grubu gibi eksikliklerle beraber, pandemi öncesine göre önemli ölçüde küçüktü. 200 bin ziyaretçi hedeflenmesine rağmen sadece 168 bin ziyaretçi katılım gösterdi.
The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, söz konusu kararı üzücü olarak değerlendirerek, “Bu başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Bununla birlikte, zor bir endüstri bağlamında üreticilerin Cenevre fuarına gösterdikleri ilginin azlığı, yerel üreticiler tarafından tercih edilen Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve böyle bir fuarı sürdürmek için gereken yatırım seviyeleri, gelecekteki bir fuar için son darbeyi vurdu.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.