Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak: İşte kampanya şartları

Togg, THY ile yaptığı işbirliği kapsamında C segmentindeki ilk akıllı otomobili T10X ile kara yolunda yapılan yolculuk karşılığında mil kazandıracak. Trumore dijital premium paket sahibi kullanıcılar, THY Yolcu Programı Miles&Smiles ile her 5.000 km için 500 statü mili ve 500 mil kazanma ayrıcalığına sahip.
Togg T10X THY mil kazanma şartları
- Miles&Smiles üyesi olmak.
- Minimum 5.000 km ve üzeri yolculuk yapmak.
- Dijital Premium Paket üyeliğine sahip olmak.
- T10X yazılım versiyonu 1.4.0 veya daha güncel olmalı.
"Togg, kampanyanın koşullarında tek taraflı değişiklik ve iptal etme haklarını saklı tutar."
Miles&Smiles üyesi olan kullanıcılar, kazandıkları millerle ödül bileti düzenleme, kabin sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma veya mil satın alma web sitesinden harcama yapma gibi olanaklardan yararlanma imkanına sahip.
Kullanıcıların kazandıkları miller, 7 Haziran itibarıyla Miles&Smiles üyeliklerine eklenecek. Kazanılan miller, her ayın beşinci iş gününde Miles&Smiles üyeliğine tanımlanacak. Kullanıcılar, 1 sene içerisinde en fazla 3.000 Statü Mili ve Mil kazanılabilecek. T10X'in teslim alındığı ilk günden bu yana katedilen kilometreler de değerlendirilmeye alınacak.Kaynakça https://www.turkishairlines.com/tr-no/miles-and-smiles/kampanyalar/TOGG-T10X-ile-her-5000-kmde-500-statu-mili-ve-500-mil-kazanin/ https://x.com/Togg2022/status/1795740088011517977 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.