Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak: İşte kampanya şartları

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Togg, T10X ile yapılan yolculuklarda kullanıcılarına Türk Hava Yolları’ndan mil vadederek karayolunda mil kazandıran ilk şirket oldu.

Togg, THY ile yaptığı işbirliği kapsamında C segmentindeki ilk akıllı otomobili T10X ile kara yolunda yapılan yolculuk karşılığında mil kazandıracak. Trumore dijital premium paket sahibi kullanıcılar, THY Yolcu Programı Miles&Smiles ile her 5.000 km için 500 statü mili ve 500 mil kazanma ayrıcalığına sahip.

Çift motorlu Togg T10X ve sedan Togg T10F için tarih verildi 1 ay önce eklendi

Togg T10X THY mil kazanma şartları

Miles&Smiles üyesi olmak.

Minimum 5.000 km ve üzeri yolculuk yapmak.

Dijital Premium Paket üyeliğine sahip olmak.

T10X yazılım versiyonu 1.4.0 veya daha güncel olmalı.

"Togg, kampanyanın koşullarında tek taraflı değişiklik ve iptal etme haklarını saklı tutar."

Miles&Smiles üyesi olan kullanıcılar, kazandıkları millerle ödül bileti düzenleme, kabin sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma veya mil satın alma web sitesinden harcama yapma gibi olanaklardan yararlanma imkanına sahip.

Kullanıcıların kazandıkları miller, 7 Haziran itibarıyla Miles&Smiles üyeliklerine eklenecek. Kazanılan miller, her ayın beşinci iş gününde Miles&Smiles üyeliğine tanımlanacak. Kullanıcılar, 1 sene içerisinde en fazla 3.000 Statü Mili ve Mil kazanılabilecek. T10X'in teslim alındığı ilk günden bu yana katedilen kilometreler de değerlendirilmeye alınacak.

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Togg T10X kullanıcıları THY'den mil kazanacak: İşte şartlar