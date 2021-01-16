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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor

    Devamlı gelişen TV sektöründe, CES 2021 fuarında sergilenen ve tanıtılan ürünlerle bu yılın trendleri belirledi. Yüksek parlaklık, artan çözünürlükler ve büyüyen boyutlar bu yılın trendleri arasında
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    Televizyonlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor
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    Sürekli gelişen sektörlerden birisi olan televizyon sektöründeki son teknolojiler bu yıl gerçekleştirilen CES fuarı ile kullanıcılara tanıtıldı. Samsung, Sony, LG ve TCL gibi sektörde öncü markalar, daha yüksek çözünürlüklü, daha büyük ekranlı, daha parlak ve daha ileri teknolojili ürünlerini sergiledi. CES 2021'in TV trendlerine baktığımızda bu yıl sektörde ilgi çekecek olan TV'lerin genel özelliklerini anlamamıza yardımcı olacak.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı"

    Büyüyen ekran boyutları

    70 inç ve daha büyük TV satışları 2020'de % 82 artış gösterdi ve TV üreticileri uygun fiyatlara daha büyük boyutlarda TV'ler sunmaya başladılar. Çoğu TV markasın genel olarak büyük ekranlarda standart kabul ettiği 75 inç TV'ler artık yerini 85 inç TV'lere bırakıyor.

    CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor
    Tam Boyutta Gör

    LG ve Sony 83 inç yeni bir jumbo OLED TV satışa sunacaklar. Bu TV'ler şimdiye kadarki en büyük 4K OLED TV özelliği taşıyacak.  Samsung'un ardından dünyanın 2 numaralı TV üreticisi TCL, XL Koleksiyonu adını verdiği serideki 85 inç büyüklüğündeki ilk TV'lerini duyurdu ve bu TV 4 Serisinde bu boyuttaki en ucuz TV olarak dikkat çekiyor.

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    Büyük ekran TV'ler konusunda oldukça bilgi sahibi olan Sony, ana akım X90J serisinde 100 inç büyüklüğünde bir TV satacak. Samsung'un en yeni MicroLED teknolojili TV modelleri ise 88 inç, 99 inç ve 110 inç ekran büyüklüğüne sahip olacaklar.

    8K TV'ler artık daha erişilebilir

    8K TV'lere artan talep ile birlikte Samsung ve Sony, bu konuda ürün yelpazesini geliştirmeye devam ediyor. Tanıtılan 8K TV'lerin fiyatları açıklanmadı ancak mevcut 8K ürünlerine yakın bir fiyat aralığında olması bekleniyor.

    CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un CES 2021'de tanıttığı Neo Q900A 8K QLED TV, şirketin yeni amiral gemisi TV'si olacak. Normal LED boyutunun 1/40 oranındaki Mini LED teknolojisine ev sahipliği yapan yeni TV, daha iyi parlaklık ve daha canlı görüntüler sunacak.

    TCL, bu konuda CES 2021'i boş geçti ancak şirket, bu yıl sonuna kadar 6 Serisinin 8K versiyonunu tanıtacağını belirtti.

    HDMI 2.1'e gösterilen talep

    Özellikle oyun severler için daha iyi video, daha iyi ses ve aynı zamanda daha iyi kullanıcı deneyimi sunan HDMI 2.1, yeni TV'lerde artık bir standart haline dönüştü. Sony, Samsung ve LG gibi markalar, hemen hemen piyasaya sürdükleri tüm ürünlerde HDMI 2.1 desteğini sunmaya başladı.

    TV'ye entegre kameralar, isteğe bağlı olarak geri geliyor

    Birkaç yıl önce üreticiler, TV'lere kamera entegre etmeye başladılar. Bir süre sonra kullanıcılar, gizlilik ve güvenlik endişelerinden dolayı bu TV'lere olan ilgiyi azaltınca üreticiler de üretimi duydurmaya başladı.

    Samsung, TV'lerinde sunmaya başladığı görüntülü sohbet ve rehberli egzersizler özellikleri için isteğe bağlı web kameralarını kullanıma sunmaya başlıyor. Diğer TV üreticileri ise bu yıl içinde piyasaya sürecekleri TV'ler için web kamerası desteğinden bahsetmedi.



    https://www.cnet.com/news/ces-2021-tvs-wrap-up-begun-the-brightness-wars-have/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    10 dakika önce
    Xandive

    damn

    17 dakika önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    8 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    8 saat önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    8k içerik yok

    Hdmı 2.1 120 hz 4k bir panelde kim 1080p 120 hz oyun oynamak ister şahsen ben istemem

    Kameraya gerek enazından benim için

    Tv bütçe sorun değilse enaz 75 inch bir panel tercih edilmeli
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