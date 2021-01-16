CES 2021'in TV trendleri bu yıl neler beklememiz gerektiğini gösteriyor

Tam Boyutta Gör

Sürekli gelişen sektörlerden birisi olan televizyon sektöründeki son teknolojiler bu yıl gerçekleştirilen CES fuarı ile kullanıcılara tanıtıldı. Samsung, Sony, LG ve TCL gibi sektörde öncü markalar, daha yüksek çözünürlüklü, daha büyük ekranlı, daha parlak ve daha ileri teknolojili ürünlerini sergiledi. CES 2021'in TV trendlerine baktığımızda bu yıl sektörde ilgi çekecek olan TV'lerin genel özelliklerini anlamamıza yardımcı olacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı"

Büyüyen ekran boyutları

70 inç ve daha büyük TV satışları 2020'de % 82 artış gösterdi ve TV üreticileri uygun fiyatlara daha büyük boyutlarda TV'ler sunmaya başladılar. Çoğu TV markasın genel olarak büyük ekranlarda standart kabul ettiği 75 inç TV'ler artık yerini 85 inç TV'lere bırakıyor.

Tam Boyutta Gör

LG ve Sony 83 inç yeni bir jumbo OLED TV satışa sunacaklar. Bu TV'ler şimdiye kadarki en büyük 4K OLED TV özelliği taşıyacak. Samsung'un ardından dünyanın 2 numaralı TV üreticisi TCL, XL Koleksiyonu adını verdiği serideki 85 inç büyüklüğündeki ilk TV'lerini duyurdu ve bu TV 4 Serisinde bu boyuttaki en ucuz TV olarak dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Android TV için YouTube uygulaması, 8K video oynatma desteği ekliyor

Büyük ekran TV'ler konusunda oldukça bilgi sahibi olan Sony, ana akım X90J serisinde 100 inç büyüklüğünde bir TV satacak. Samsung'un en yeni MicroLED teknolojili TV modelleri ise 88 inç, 99 inç ve 110 inç ekran büyüklüğüne sahip olacaklar.

8K TV'ler artık daha erişilebilir

8K TV'lere artan talep ile birlikte Samsung ve Sony, bu konuda ürün yelpazesini geliştirmeye devam ediyor. Tanıtılan 8K TV'lerin fiyatları açıklanmadı ancak mevcut 8K ürünlerine yakın bir fiyat aralığında olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Samsung'un CES 2021'de tanıttığı Neo Q900A 8K QLED TV, şirketin yeni amiral gemisi TV'si olacak. Normal LED boyutunun 1/40 oranındaki Mini LED teknolojisine ev sahipliği yapan yeni TV, daha iyi parlaklık ve daha canlı görüntüler sunacak.

TCL, bu konuda CES 2021'i boş geçti ancak şirket, bu yıl sonuna kadar 6 Serisinin 8K versiyonunu tanıtacağını belirtti.

HDMI 2.1'e gösterilen talep

Özellikle oyun severler için daha iyi video, daha iyi ses ve aynı zamanda daha iyi kullanıcı deneyimi sunan HDMI 2.1, yeni TV'lerde artık bir standart haline dönüştü. Sony, Samsung ve LG gibi markalar, hemen hemen piyasaya sürdükleri tüm ürünlerde HDMI 2.1 desteğini sunmaya başladı.

TV'ye entegre kameralar, isteğe bağlı olarak geri geliyor

Birkaç yıl önce üreticiler, TV'lere kamera entegre etmeye başladılar. Bir süre sonra kullanıcılar, gizlilik ve güvenlik endişelerinden dolayı bu TV'lere olan ilgiyi azaltınca üreticiler de üretimi duydurmaya başladı.

Samsung, TV'lerinde sunmaya başladığı görüntülü sohbet ve rehberli egzersizler özellikleri için isteğe bağlı web kameralarını kullanıma sunmaya başlıyor. Diğer TV üreticileri ise bu yıl içinde piyasaya sürecekleri TV'ler için web kamerası desteğinden bahsetmedi.

https://www.cnet.com/news/ces-2021-tvs-wrap-up-begun-the-brightness-wars-have/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: