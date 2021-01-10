Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor

Japon teknoloji devi Sony, 2021 yılı yeni nesil televizyon serileri ile birlikte uzun bir süredir ürünlerine güç veren X1 çiplerinin halefini de duyurdu. Cognetive Processor XR (bilişsel işlemci) adı verilen yeni nesil işlemci, özellikle OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor.
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Şirketin Z9J Master Serisi, X975J ile X90J LED-LCD ve A80J ile A90J model OLED televizyonlarında kullanılacak işlemci, çok daha kaliteli upscaling (görüntü yükseltme), üst düzey renk başarımı ve geliştirilmiş kontrast oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak yeni işlemcinin sağlayacağı en üst seviyede iyileştirmeyi A90J OLED TV’nin alacağı belirtiliyor. Sony yetkililerine göre söz konusu model, şirketin geliştirdiği yeni nesil bir başka teknolojiyle birleştiğinde 1.00 nit tepe parlaklık sınırını geçen ilk OLED TV olabilecek.
Sony’nin OLED TV’lerde kullanacağı diğer teknoloji ise yeni geliştirilen bir ısı dağıtma yöntemi. Yetkililere göre RGB ve beyaz alt piksellerin aynı anda en yüksek enerji seviyesinde çalışmasını sağlayan yöntem ile HDR içeriklerde çok daha parlak görüntüler elde edilebilecek.
XR işlemcisi haliyle sadece görüntü iyileştirme ayağında öne çıkmayacak. Ses konusunda da geliştirmeler sunacak işlemci, iki kanal ya da 5.1 kanal sesleri çok daha gerçekçi 5.1.2 kanala yükseltebilecek. Yeni işlemcinin kullanılacağı TV’ler ile ilgili bir fiyatlandırma henüz belli değil. Ancak Sony’nin öncelikle en üst segmentte yer alan ürünlerde tercih edeceği işlemciyi takip eden süreçte görece daha uygun fiyatlı 50” X90J LED-LCD TV’lerde de görebileceğiz.
https://www.techradar.com/news/sony-oled-tvs-could-shine-brighter-than-lgs-thanks-to-new-xr-processor Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
en yükseğe göre ters değer standartlarını gösterir.
bu ne anlama geliyor piyasada analog çekimler daha kalitesizleşecek
elini kolunu sallayan görüntü yönetmeni olabilecek anlamına geliyor.
yani şunu neden bu kadar abartıyorsunuz !? fosfor doğal yansıma anlamıyla güç tüketimi daha fazla olabiliyor. ama hiç biri e-ink teknolojisiyle başa çıkamaz en az güç tüketimi onda ! :)
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