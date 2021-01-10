Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor

    Sony'nin uzun yıllardır görev yapan X1 çipinin yerini alacak Cognetive Processor XR adlı işlemcisi OLED televizyonlarda 1000 nitin üzerinde parlaklık değerleri vadediyor.
    11 sa.
    1,5b
    21
    15
    Televizyonlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor
    Tam Boyutta Gör
    Japon teknoloji devi Sony, 2021 yılı yeni nesil televizyon serileri ile birlikte uzun bir süredir ürünlerine güç veren X1 çiplerinin halefini de duyurdu. Cognetive Processor XR (bilişsel işlemci) adı verilen yeni nesil işlemci, özellikle OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek"

    Şirketin Z9J Master Serisi, X975J ile X90J LED-LCD ve A80J ile A90J model OLED televizyonlarında kullanılacak işlemci, çok daha kaliteli upscaling (görüntü yükseltme), üst düzey renk başarımı ve geliştirilmiş kontrast oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak yeni işlemcinin sağlayacağı en üst seviyede iyileştirmeyi A90J OLED TV’nin alacağı belirtiliyor. Sony yetkililerine göre söz konusu model, şirketin geliştirdiği yeni nesil bir başka teknolojiyle birleştiğinde 1.00 nit tepe parlaklık sınırını geçen ilk OLED TV olabilecek.

    Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony’nin OLED TV’lerde kullanacağı diğer teknoloji ise yeni geliştirilen bir ısı dağıtma yöntemi. Yetkililere göre RGB ve beyaz alt piksellerin aynı anda en yüksek enerji seviyesinde çalışmasını sağlayan yöntem ile HDR içeriklerde çok daha parlak görüntüler elde edilebilecek.

    Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor
    Tam Boyutta Gör

    XR işlemcisi haliyle sadece görüntü iyileştirme ayağında öne çıkmayacak. Ses konusunda da geliştirmeler sunacak işlemci, iki kanal ya da 5.1 kanal sesleri çok daha gerçekçi 5.1.2 kanala yükseltebilecek. Yeni işlemcinin kullanılacağı TV’ler ile ilgili bir fiyatlandırma henüz belli değil. Ancak Sony’nin öncelikle en üst segmentte yer alan ürünlerde tercih edeceği işlemciyi takip eden süreçte görece daha uygun fiyatlı 50” X90J LED-LCD TV’lerde de görebileceğiz.



    https://www.techradar.com/news/sony-oled-tvs-could-shine-brighter-than-lgs-thanks-to-new-xr-processor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Technotronic (Çağlar Deniz) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim gücümüz yetmez sony almaya kimbilir kaç para olur
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    smalsrol (Volkan Küçük) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oledler yüksek parlaklıkta zaten daha kolay burn-in oluyor :D Millet Oled alınca yanında oled kullanma klavuzu ile kullanıyorlar televizyonu, sanki evde bebek bakar gibi Oled tvlerine bakıyorlar :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ekranda iz bırakma sorununu tamamen çözülmeden oled alınmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony oled tv’lerindeki ekran izi sorununa çözüm getirsin yada daha aza indirecek çözümler üretsin oled tv’lerdeki yüksek parlaklık bu hali ile risk içerir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    HDR olayında gelince gama veya gamma denilen ayar !
    en yükseğe göre ters değer standartlarını gösterir.
    bu ne anlama geliyor piyasada analog çekimler daha kalitesizleşecek
    elini kolunu sallayan görüntü yönetmeni olabilecek anlamına geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    oled dediğin şey ne dir !? diyot yerine bildiğin fosfor içerikli organik kimyasal !
    yani şunu neden bu kadar abartıyorsunuz !? fosfor doğal yansıma anlamıyla güç tüketimi daha fazla olabiliyor. ama hiç biri e-ink teknolojisiyle başa çıkamaz en az güç tüketimi onda ! :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Değerini bilemediler sony’ciğim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mevcut tv modellerini rakiplerinden anlamsız derecede çok daha yüksek fiyattan satan bir markadan yine çok uçuk fiyatlar ile geleceği çok açık. Zaten sattığı da yok o fiyatlara millet gidip LG ve Samsung alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    acemiteknolojist 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Philipp_Plein
    Burda satmıyor olabilir. Sony Dünya genelinde pazar payı olarak az farkla Samsung dan sonra ikinci sırada. Bol keseden sallama konusunda üzerimize yok gerçekten.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Adoring 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizim testisler bunu almaya yetmez.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SIE Santa Monica 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir an önce çıksa keşke…
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim gücümüz yetmez sony almaya kimbilir kaç para olur
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    21 Kişi Okuyor (5 Üye, 16 Misafir) 4 Masaüstü 17 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1474 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony oled, sony ve
    2 etiket daha ces2021 Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı 34 dk. Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 1 sa. JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu 2 sa. Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor 2 sa. PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi 3 sa. Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak 3 sa. MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son 10 sa. 'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor Sonraki General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak 13 sa. Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi 13 sa. Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows 14 sa. 8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor 14 sa. Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak 14 sa. Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi 15 sa. Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı 16 sa. Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı 16 sa. 8TB'a kadar kapasite 3500MB/sn okuma hızı! Corsair MP400 test masamızda 16 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2 16 sa. Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek 17 sa. General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi 17 sa. Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek 18 sa. Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı 18 sa. iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti? 19 sa. 200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor 19 sa. Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri 20 sa. 2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar 21 sa. Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı 21 sa. Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız