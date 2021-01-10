Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor

Tam Boyutta Gör Japon teknoloji devi Sony, 2021 yılı yeni nesil televizyon serileri ile birlikte uzun bir süredir ürünlerine güç veren X1 çiplerinin halefini de duyurdu. Cognetive Processor XR (bilişsel işlemci) adı verilen yeni nesil işlemci, özellikle OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor.

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Şirketin Z9J Master Serisi, X975J ile X90J LED-LCD ve A80J ile A90J model OLED televizyonlarında kullanılacak işlemci, çok daha kaliteli upscaling (görüntü yükseltme), üst düzey renk başarımı ve geliştirilmiş kontrast oranlarıyla dikkat çekiyor. Ancak yeni işlemcinin sağlayacağı en üst seviyede iyileştirmeyi A90J OLED TV’nin alacağı belirtiliyor. Sony yetkililerine göre söz konusu model, şirketin geliştirdiği yeni nesil bir başka teknolojiyle birleştiğinde 1.00 nit tepe parlaklık sınırını geçen ilk OLED TV olabilecek.

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Sony’nin OLED TV’lerde kullanacağı diğer teknoloji ise yeni geliştirilen bir ısı dağıtma yöntemi. Yetkililere göre RGB ve beyaz alt piksellerin aynı anda en yüksek enerji seviyesinde çalışmasını sağlayan yöntem ile HDR içeriklerde çok daha parlak görüntüler elde edilebilecek.

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XR işlemcisi haliyle sadece görüntü iyileştirme ayağında öne çıkmayacak. Ses konusunda da geliştirmeler sunacak işlemci, iki kanal ya da 5.1 kanal sesleri çok daha gerçekçi 5.1.2 kanala yükseltebilecek. Yeni işlemcinin kullanılacağı TV’ler ile ilgili bir fiyatlandırma henüz belli değil. Ancak Sony’nin öncelikle en üst segmentte yer alan ürünlerde tercih edeceği işlemciyi takip eden süreçte görece daha uygun fiyatlı 50” X90J LED-LCD TV’lerde de görebileceğiz.

https://www.techradar.com/news/sony-oled-tvs-could-shine-brighter-than-lgs-thanks-to-new-xr-processor

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