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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG televizyonlara Google Stadia ve GeForce Now geliyor

    Kendi işletim sistemini kullanan LG televizyonlara, oyun dünyasının son dönemde en kullanışlı uygulamalarından olan GeForce Now ve Stadia hizmeti geliyor.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Televizyonlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    LG televizyonlara Google Stadia ve GeForce Now geliyor
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    Dünyanın en popüler televizyon markalarından biri olan LG'nin CES 2021 toplantısı geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Toplantıda genel olarak LG'nin 2021 yılındaki televizyonları incelendi. Kısaca LG televizyonlarından 2021 yılında daha ince olmalarını, daha parlak olmalarını ve daha büyük olmalarını bekleyebilirsiniz.

    Toplantıya genel olarak baktığımızda LG televizyonlar için gayet güzel bir haber de paylaşıldı, özellikle oyun oynayanlar için. Bulut üzerinden oyun oynayabildiğiniz Google Stadia ve Nvidia GeForce Now.

    Ayrıca Bkz. "LG Display, 42'' boyuta sahip ilk OLED TV paneli duyurusunu yaptı"

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    Google Stadia

    Bildiğiniz gibi LG televizyonlar işletim sistemi olarak Android TV yerine kendi işletim sistemi olan webOS'u kullanıyor. Bu yüzden uygulamaların gelişi daha geç veya erken olabiliyor.

    Google Stadia, aslında bulut üzerinden oyunları stream ederek oynayabildiğiniz bir konsol. Yani oyunu oynayabilmek için tek ihtiyacanız olan güçlü bir internet. Bir de oyun elbette. Stadia ne yazık ki ülkemizde şu an için erişime açık değil. LG televizyonların Stadia desteği 2021'in sonunda gelecek ancak yalnızca Stadia'nın erişime açık olduğu ülkelere gelecek.

    Nvidia GeForce Now, LG televizyonlara geliyor

    Bir diğer gelen uygulama olan GeForce Now ise ülkemizde de erişime açık ve daha rahat bir kullanımı olduğunu söylemek gerek. GeForce Now'da ise yine oyunu oynayabilmek için bir sisteme ihtiyaç duymuyorsunuz, yalnızca orta seviye bir internet ile oyunları stream ederek oynayabiliyorsunuz. Oyunlara erişebilmek için de Steam, Epic Games, GOG veya Ubisoft Connect gibi hizmetleri sisteme bağlayıp direkt o hesaplarınız üzerinden erişiyorsunuz. Yani bu platformlarda sahip olduğunuz ve GeForce Now'ın desteklediği tüm oyunları yalnızca bir internet ile oynayabiliyorsunuz. GeForce Now'un desteklediği oyunlara buradan bakabilirsiniz. 

    Eğer G-Sync ve FreeSync desteğine sahip bir televizyonunuz varsa bu özellikleri de açabileceksiniz. GeForce Now için net bir yayın tarihi yok ancak 2021 yılında onun da erişime açılması bekleniyor. Son olarak LG'nin webOS arayüzü de yepyeni bir hale geldi.

    Bu uygulamalar LG'nin 2021 model televizyonlarında erişilebilir olacak. Ancak ilerleyen süreçte webOS 5.0 kullanan 2020 model televizyonlara da geleceği söyleniyor.



    https://techcrunch.com/2021/01/11/google-stadia-and-nvidia-geforce-now-are-coming-to-lg-tvs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bal gibi sistem . Yeter ki internetin olsun . Akıllarda tek soru olacak , bunun için İnternet altyapın var mı ..
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    hopeyoung 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu tv kumandasıyla mı oynacaklar? Hugo vardı eskiden 4'e basınca sola 6'ya basınca sağa :) En az 500 liralık tv kolları çıkacak demek ki.
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    DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi box s de geforce now çalışıyor zaten :D biraz kurulumu zahmetli sadece
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsola özel oyun çıkıyor, sony kolay kolay bırakmaz peşini,
    En kötü kendi oyun servisini kurar, servise girecek tv başına da 500 dolar kendine alır firmalardan,
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    AtalayArik 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    steam link gelmeli
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) AtalayArik
    Steam Link'im var benim Kasım 2016'dan beri. Toplamda 40 saat kullanmadım. Salondaki 65inç Tv'ye bağlı duruyor.

    Steam Link dahili olan TV modelleri de var. Steam Link bilgisayarı ve konsolu bitirecek model değil.
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    STMUS (HIP 27989) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu sistemin tam oturması konsolları bitirir, microsoftun konsoldan çok oyun stüdyoları ve oyun servisleri üzerinde durması bu yüzden sanırım.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayar ve konsol oyunculuğunu (kesin) öldürecek tek şey, Oyun servisi + TV desteği + Hızlı internet üçlemesidir.

    Kimse 1-2 yıl içinde demode kalacak donanıma 5-10bin dolar gömmeyi tercih etmez. Bi TV alırsın, bunun yatırım maliyeti vardır ve katlanılır. İşletme maliyeti olarak da internet ve oyun servisi ücreti vardır. Sonra her mevsim hangi en üst ekran kartı çıkarsa onunla ultra kalitede, rtx max ayarlarda, oyun oynanabilir. Yani bugün tv seyretmek ne kadar kolaysa ileride oyun oynamak da o kadar zahmetsiz olabilir, olacaktır.
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    Php 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    geçen yine 2 yılda eskiyecek donanıma 10 bin dolar veriyorum... Sitenin adına bak bi sallamadan önce, DONANIMHABER! 10 bin dolara 2 yılda eskiyecek PC dizsene bana nolur..
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    nuksws_99 (dasasd ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    ps4 e 500 dolar verenler 8 yıl oynadı, hala oynamaya devam ediyor. 10bin dolara 4 tane 1080 alırdın.
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    th9 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    10 bin dolar az olmuş 30k yap onu
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    hakanhan68 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelecek geliyor :D

    xiomi tv boxta çalışırmı acaba donanıma para veremiyoruz bunlardan alsak nasıl olur
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