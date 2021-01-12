LG televizyonlara Google Stadia ve GeForce Now geliyor

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Dünyanın en popüler televizyon markalarından biri olan LG'nin CES 2021 toplantısı geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Toplantıda genel olarak LG'nin 2021 yılındaki televizyonları incelendi. Kısaca LG televizyonlarından 2021 yılında daha ince olmalarını, daha parlak olmalarını ve daha büyük olmalarını bekleyebilirsiniz.

Toplantıya genel olarak baktığımızda LG televizyonlar için gayet güzel bir haber de paylaşıldı, özellikle oyun oynayanlar için. Bulut üzerinden oyun oynayabildiğiniz Google Stadia ve Nvidia GeForce Now.

Ayrıca Bkz. "LG Display, 42'' boyuta sahip ilk OLED TV paneli duyurusunu yaptı"

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Google Stadia

Bildiğiniz gibi LG televizyonlar işletim sistemi olarak Android TV yerine kendi işletim sistemi olan webOS'u kullanıyor. Bu yüzden uygulamaların gelişi daha geç veya erken olabiliyor.

Google Stadia, aslında bulut üzerinden oyunları stream ederek oynayabildiğiniz bir konsol. Yani oyunu oynayabilmek için tek ihtiyacanız olan güçlü bir internet. Bir de oyun elbette. Stadia ne yazık ki ülkemizde şu an için erişime açık değil. LG televizyonların Stadia desteği 2021'in sonunda gelecek ancak yalnızca Stadia'nın erişime açık olduğu ülkelere gelecek.

Nvidia GeForce Now, LG televizyonlara geliyor

Bir diğer gelen uygulama olan GeForce Now ise ülkemizde de erişime açık ve daha rahat bir kullanımı olduğunu söylemek gerek. GeForce Now'da ise yine oyunu oynayabilmek için bir sisteme ihtiyaç duymuyorsunuz, yalnızca orta seviye bir internet ile oyunları stream ederek oynayabiliyorsunuz. Oyunlara erişebilmek için de Steam, Epic Games, GOG veya Ubisoft Connect gibi hizmetleri sisteme bağlayıp direkt o hesaplarınız üzerinden erişiyorsunuz. Yani bu platformlarda sahip olduğunuz ve GeForce Now'ın desteklediği tüm oyunları yalnızca bir internet ile oynayabiliyorsunuz. GeForce Now'un desteklediği oyunlara buradan bakabilirsiniz.

Eğer G-Sync ve FreeSync desteğine sahip bir televizyonunuz varsa bu özellikleri de açabileceksiniz. GeForce Now için net bir yayın tarihi yok ancak 2021 yılında onun da erişime açılması bekleniyor. Son olarak LG'nin webOS arayüzü de yepyeni bir hale geldi.

Bu uygulamalar LG'nin 2021 model televizyonlarında erişilebilir olacak. Ancak ilerleyen süreçte webOS 5.0 kullanan 2020 model televizyonlara da geleceği söyleniyor.

https://techcrunch.com/2021/01/11/google-stadia-and-nvidia-geforce-now-are-coming-to-lg-tvs/

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