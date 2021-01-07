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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak

    Yeni nesil Samsung QLED televizyon modellerinde Smart Trainer adında bir yazılım ekleniyor. Bu yazılım sanal koçlarla egzersiz yaptırıyor ve hareketlerinizi algılıyor.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak
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    Pandemi döneminde evde kapalı kalmak haliyle spor egzersizlerinin de eve taşınmasına neden oldu. Samsung televizyonları bundan sonra evdeki egzersizlerinizi takip edecek bir yazılım entegrasyonu ile geliyor.

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    Smart Trainer nedir?

    Smart Health içerisinde yer alan Smart Trainer özelliği sanal bir koç yönetiminde egzersiz yapmanızı sağlıyor. Jillian Michaels, Obe Fitness ve barre3 gibi koçlardan toplamda 24 video ilk etapta kullanıma sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica"

    Televizyonda koçu takip ederken yazılımın da sizi takip etmesi gerekiyor. Haliyle bir kamera eklentisine ihtiyaç duyuluyor. Televizyona harici kamera seçerken kalitesini göz önünde bulundurmak önemli zira tarama zayıf kalabiliyor.

    Yazılım yaptığınız egzersizleri tarayarak doğru veya eksik şeklinde sizi bilgilendiriyor. Antrenman sonunda istenen hareketleri ne derece yaptığınız puanlanarak bildiriliyor. Smart Trainer uygulaması yeni Q7 serisi akıllı telefonlarda yer almaya başlayacak. Bu televizyonlarda kamera olmadığını hatırlatalım.



    https://www.engadget.com/samsung-health-qled-tv-smart-trainer-hands-on-160027517.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Samsung boş işlerle uğraşmayı ne zaman bitirecek?
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    Xpower38 (Xpower38 ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hey yavrum hey. Çok havalı be 😃
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