Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak

Tam Boyutta Gör

Pandemi döneminde evde kapalı kalmak haliyle spor egzersizlerinin de eve taşınmasına neden oldu. Samsung televizyonları bundan sonra evdeki egzersizlerinizi takip edecek bir yazılım entegrasyonu ile geliyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung QLED ekranlarda arka aydınlatma tarihe karışabilir

Smart Trainer nedir?

Smart Health içerisinde yer alan Smart Trainer özelliği sanal bir koç yönetiminde egzersiz yapmanızı sağlıyor. Jillian Michaels, Obe Fitness ve barre3 gibi koçlardan toplamda 24 video ilk etapta kullanıma sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica"

Televizyonda koçu takip ederken yazılımın da sizi takip etmesi gerekiyor. Haliyle bir kamera eklentisine ihtiyaç duyuluyor. Televizyona harici kamera seçerken kalitesini göz önünde bulundurmak önemli zira tarama zayıf kalabiliyor.

Yazılım yaptığınız egzersizleri tarayarak doğru veya eksik şeklinde sizi bilgilendiriyor. Antrenman sonunda istenen hareketleri ne derece yaptığınız puanlanarak bildiriliyor. Smart Trainer uygulaması yeni Q7 serisi akıllı telefonlarda yer almaya başlayacak. Bu televizyonlarda kamera olmadığını hatırlatalım.

https://www.engadget.com/samsung-health-qled-tv-smart-trainer-hands-on-160027517.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.