Changan Nevo C798: Çinli hibrit SUV'un detayları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Changan Nevo C798 adı verilen şarj edilebilir hibrit (PHEV) modelin detayları belli olmaya başladı. İç mekan görselleri de paylaşılan SUV model yakında satışa sunulacak. 4.8 metre uzunluğuyla 5 kişilik yaşam alanına sahip olan araçta 1.5 litre benzinli motor ve bir elektrik motoru görev yapıyor.

Artık otomotiv dünyasında gövde tasarımı olarak belli silüetler ve detaylar görüyoruz. Yeni Changan Nevo C798'in tasarımı da alışık olduğumuz çizgilerle aynı paralelde ilerliyor. Yüksek burun tasarımıyla heybetli bir görünüm sunan modelde boydan boya uzanan ince LED ışık imzası ve tampon kenarlarına entegre edilen ana aydınlatmalar dikkat çekiyor.

Otomobile yandan baktığımızda çifr renkli aerodinamik jantlar ve gizli kapı kolları göze çarpıyor. Yan aynalardaki kameralar 360 derece görüş sistemine ilişkin ipucu verirken D sütunlarındaki tasarımın ve stop lambalarının genel görünümü biraz daha hareketli hale getirdiğini söylemek mümkün. Nevo C798'in üst versiyonlarında ön camın üzerinde bir Lidar sensörüne yer verildiği de gözlerden kaçmıyor.

Tam Boyutta Gör Changan Nevo C798'in iç mekanında yolcuları saran bir tasarım anlayışı karşımıza çıkıyor. Konsolda yer verilen çift renk teması aynı şekilde iç kapı panellerine de taşınmış. Bu temayı üç kollu direksiyon simidinde dahi sürdüren marka, merkezde büyük bir dokunmatik gösterge ekranına yer vermiş. Head-up display, kablosuz şarj üniteleri, geniş bir orta konsol ve 1.2 metrekarelik cam tavan da özellikler arasında yer alıyor.

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Changan Nevo C798'in PHEV sisteminde 96 beygir güç üreten 1.5 litre atmosferik motor görev yapıyor. 165 kW'lık (221 hp) bir elektrik motorunun eşlik ettiği bu sistem, CATL-Changan iş birliğinden doğan iki farklı LFP batarya seçeneğine sahip. 21.5 kWsa kapasiteye sahip ilk seçenek, CTLC'ye göre 95 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadederken 31.7 kWsa'lik büyük seçenekte bu değer 165 kilometreye kadar çıkıyor.

Söz konusu model, Astra GTC gibi Opel modellerinin de tasarımında önemli bir rol oynayan Bertrand Bach'ın imzasını taşıyor. Markanın en çok satan modeli olması beklenen Nevo C798 için 27.400 dolar gibi bir fiyat beklentisi var.

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Changan Nevo C798: Çinli hibrit SUV'un detayları ortaya çıktı