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Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporu yayınlandı. Rapora göre şarj istasyonları toplam kurulu gücü, kasımda önceki aya göre yüzde 4,84 artışla 1644 megavat oldu. Kasımda toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 3,13 artış gösterdi. Yıllık artış ise yüzde 134,5 olarak gerçekleşti.

Yıllık artış yüzde 134!

Verilere göre Türkiye’deki toplam şarj soket sayısı kasımda 25.096 adet oldu. Böylelikle bir önceki yılın dönemine göre artış yüzde 134,5 olarak gerçekleşti; 2023 Kasım’da soket sayısı 10.701 idi.

Tam Boyutta Gör Kasım 2024 dönemindeki 25.096 adetlik soket sayısının 15.327 adedi AC standart şarj soketlerine ait olurken 9.769 adedi ise DC hızlı şarj destekli oldu. DC hızlı şarj destekli soket sayısı, toplam kurulumun neredeyse yüzde 40’ını oluşturdu. Toplam kurulumun neredeyse yarısı 23 kW ile 151 kW+ güce sahip.

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Şarj ağlarında en yayın işletmeciler Zes (3.115 AC, 1.088 DC), Eşarj (391 AC, 1.561 DC), Voltrun (1.279 AC, 152 DC), Trugo (132 AC, 1.167 DC) ve Wat (136 AC, 400 DC) oldu. EPDK verilerine göre bu dönemde elektrikli araç sayısı da 2023’teik 80.826 adetten 167.519 adede yükseldi. Elektrikli araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137 oranında artış gösterdi.

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Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 25 bini geçti