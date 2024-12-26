Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 25 bini geçti

Verilere göre Türkiye’deki toplam şarj soket sayısı kasımda 25.096 adet oldu. Böylelikle bir önceki yılın dönemine göre artış yüzde 134,5 olarak gerçekleşti; 2023 Kasım’da soket sayısı 10.701 idi.
Şarj ağlarında en yayın işletmeciler Zes (3.115 AC, 1.088 DC), Eşarj (391 AC, 1.561 DC), Voltrun (1.279 AC, 152 DC), Trugo (132 AC, 1.167 DC) ve Wat (136 AC, 400 DC) oldu. EPDK verilerine göre bu dönemde elektrikli araç sayısı da 2023’teik 80.826 adetten 167.519 adede yükseldi. Elektrikli araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137 oranında artış gösterdi.
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.