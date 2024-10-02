ChatGPT beyin tümörü teşhisinde radyologları geride bırakıyor

ChatGPT'nin performansı yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaştı
Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. ChatGPT yüzde 73'lük bir puan alarak nöroradyologların (yüzde 72) ve genel radyologların (yüzde 68) doğruluk oranını geride bıraktı. Çalışmada ayrıca ChatGPT'nin tanısal doğruluğunun klinik raporu kimin yazdığına göre değiştiği bulundu.
Nöroradyologların raporlarını yorumlarken, AI modeli yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaştı. Ancak genel radyologların raporlarına gelince bu sayı yüzde 60'a kadar düştü. Yani raporun arkasındaki radyolog türü, ChatGPT'nin teşhislerinin ne kadar kesin olacağını gerçekten etkileyebilir gibi görünüyor.
Lisansüstü öğrencisi Yasuhito Mitsuyama ve Doçent Daiju Ueda liderliğindeki araştırma ekibi, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin diğer tanısal görüntüleme alanlarındaki potansiyelini daha derinlemesine araştırmaya hazırlanıyor. Amaçları ise doktorların yükünü hafifletmek, teşhis doğruluğunu artırmak ve daha iyi eğitim ortamları için yapay zekayı kullanmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.