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OpenAI'nin GPT-4 LLM'sine dayanan bir yapay zeka modeli olan ChatGPT, beyin tümörlerinin teşhisinde etkileyici beceriler gösteriyor. Osaka Metropolitan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 150 ameliyat öncesi beyin tümörü MR raporunu kullanarak ChatGPT ile radyologların tanı doğruluğunu karşılaştıran bir çalışma yürüttüler.

ChatGPT'nin performansı yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaştı

Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. ChatGPT yüzde 73'lük bir puan alarak nöroradyologların (yüzde 72) ve genel radyologların (yüzde 68) doğruluk oranını geride bıraktı. Çalışmada ayrıca ChatGPT'nin tanısal doğruluğunun klinik raporu kimin yazdığına göre değiştiği bulundu.

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Nöroradyologların raporlarını yorumlarken, AI modeli yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaştı. Ancak genel radyologların raporlarına gelince bu sayı yüzde 60'a kadar düştü. Yani raporun arkasındaki radyolog türü, ChatGPT'nin teşhislerinin ne kadar kesin olacağını gerçekten etkileyebilir gibi görünüyor.

Lisansüstü öğrencisi Yasuhito Mitsuyama ve Doçent Daiju Ueda liderliğindeki araştırma ekibi, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin diğer tanısal görüntüleme alanlarındaki potansiyelini daha derinlemesine araştırmaya hazırlanıyor. Amaçları ise doktorların yükünü hafifletmek, teşhis doğruluğunu artırmak ve daha iyi eğitim ortamları için yapay zekayı kullanmak.

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ChatGPT beyin tümörü teşhisinde radyologları geride bırakıyor