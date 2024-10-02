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    Anlık Bildirim

    ChatGPT beyin tümörü teşhisinde radyologları geride bırakıyor

    Yapay zeka modeli ChatGPT, beyin tümörlerinin teşhisinde radyologlardan daha iyi sonuçlar vererek umut vadediyor. Araştırmacılar, doğruluk oranını artırarak doktorların iş yükünü hafifletmek istiyor.
    ChatGPT beyin tümörü teşhisinde radyologları geride bırakıyor
    OpenAI'nin GPT-4 LLM'sine dayanan bir yapay zeka modeli olan ChatGPT, beyin tümörlerinin teşhisinde etkileyici beceriler gösteriyor. Osaka Metropolitan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 150 ameliyat öncesi beyin tümörü MR raporunu kullanarak ChatGPT ile radyologların tanı doğruluğunu karşılaştıran bir çalışma yürüttüler.

    ChatGPT'nin performansı yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaştı

    Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. ChatGPT yüzde 73'lük bir puan alarak nöroradyologların (yüzde 72) ve genel radyologların (yüzde 68) doğruluk oranını geride bıraktı. Çalışmada ayrıca ChatGPT'nin tanısal doğruluğunun klinik raporu kimin yazdığına göre değiştiği bulundu.

    Nöroradyologların raporlarını yorumlarken, AI modeli yüzde 80'lik bir doğruluk oranına ulaştı. Ancak genel radyologların raporlarına gelince bu sayı yüzde 60'a kadar düştü. Yani raporun arkasındaki radyolog türü, ChatGPT'nin teşhislerinin ne kadar kesin olacağını gerçekten etkileyebilir gibi görünüyor.

    Lisansüstü öğrencisi Yasuhito Mitsuyama ve Doçent Daiju Ueda liderliğindeki araştırma ekibi, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin diğer tanısal görüntüleme alanlarındaki potansiyelini daha derinlemesine araştırmaya hazırlanıyor. Amaçları ise doktorların yükünü hafifletmek, teşhis doğruluğunu artırmak ve daha iyi eğitim ortamları için yapay zekayı kullanmak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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