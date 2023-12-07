ChatGPT’nin arkasındaki Sam Altman, yılın CEO’su seçildi

Sam Altman yılın CEO’su seçildi
Kısa bir süre önce kurucusu olduğu şirketin kontrolünü yönetim kurulundan geri alan Altman, yapay zeka yarışına kaldığı yerden devam ediyor. Time dergisi tarafından yılın CEO'su seçilen Altman, verdiği demeçte “Süper zeka inşa etmek toplumun tamamını kapsayan bir proje olacak. Bunu şekillendirenlerden biri olmak isteriz ama bu sadece bir şirketin yapacağı bir şey olmayacak. Herhangi bir şirketten çok daha büyük bir şey olacak.” dedi. Altman, fena bir şekilde çuvallamazlarsa yapay zekanın şekillenmesinde OpenAI’ın rolünün olacağını söylüyor.
Sam Altman ve OpenAI draması
Altman geçen ay, kurucu ortağı olduğu şirketten kovulduktan yaklaşık iki hafta sonra OpenAI'nin başına CEO olarak döndüğünü onaylamıştı.
Altman'ın görevden alınmasının ardından OpenAI çalkantıya girmiş, şirketin 770 civarındaki çalışanının neredeyse tamamı, Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde Microsoft'a katılmakla tehdit eden bir mektup imzalamış ve sürecin sonunda yönetim kurulu tasfiye edilerek yenilenmişti.
Öte yandan OpenAI CEO'su Sam Altman'ın geçen ay şirketten neden belirsiz bir şekilde kovulduğu ve birkaç gün süren tam bir kaosun ardından neden görevine iade edildiği konusunda hala nihai bir cevap bekliyoruz. O zamandan bu yana yaşananların arkasında, potansiyel olarak tehlikeli yeni nesil gizemli Q* yapay zeka modelinden basit bir yönetim kurulu odası dramasına kadar bazı teoriler ortaya çıktı.
San Francisco merkezli bir şirket olan Rain, "nöromorfik işlem birimi" olarak adlandırılan bir bilgisayar çipi kullanarak insan beyninin bazı işlevlerini kopyalamayı umuyor. Wired tarafından elde edilen belgelere göre, Altman niyet mektubundan önce şirkete 1 milyon dolardan fazla yatırım yapmış. Öte yandan OpenAI’ın Rain ile şimdiye kadar nihai bir anlaşma yapmadı. Altman'ın görevden alınmasında kişisel işleriyle OpenAI'ın işlerinin birbirine karışması ne kadar rol oynadığı şimdilik muamma.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.