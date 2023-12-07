ChatGPT’nin arkasındaki Sam Altman, yılın CEO’su seçildi

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın kurucusu ve popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin arkasındaki Sam Altman, Time dergisi tarafından "yılın CEO'su" seçildi. Kısa bir süre önce kurucusu olduğu şirketin kontrolünü yönetim kurulundan geri alan Altman, yapay zeka gelişiminin ön saflarına geri döndü. Altman, Time dergisine verdiği demeçte, OpenAI'ın “gerçekten kötü bir şekilde çuvallamadığı” sürece öngörülebilir gelecekte yapay zeka yarışında olacağını söyledi.

Sam Altman yılın CEO’su seçildi

Kısa bir süre önce kurucusu olduğu şirketin kontrolünü yönetim kurulundan geri alan Altman, yapay zeka yarışına kaldığı yerden devam ediyor. Time dergisi tarafından yılın CEO'su seçilen Altman, verdiği demeçte “Süper zeka inşa etmek toplumun tamamını kapsayan bir proje olacak. Bunu şekillendirenlerden biri olmak isteriz ama bu sadece bir şirketin yapacağı bir şey olmayacak. Herhangi bir şirketten çok daha büyük bir şey olacak.” dedi. Altman, fena bir şekilde çuvallamazlarsa yapay zekanın şekillenmesinde OpenAI’ın rolünün olacağını söylüyor.

Sam Altman ve OpenAI draması

Altman geçen ay, kurucu ortağı olduğu şirketten kovulduktan yaklaşık iki hafta sonra OpenAI'nin başına CEO olarak döndüğünü onaylamıştı.

Altman'ın görevden alınmasının ardından OpenAI çalkantıya girmiş, şirketin 770 civarındaki çalışanının neredeyse tamamı, Altman'ın görevine iade edilmemesi halinde Microsoft'a katılmakla tehdit eden bir mektup imzalamış ve sürecin sonunda yönetim kurulu tasfiye edilerek yenilenmişti.

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Öte yandan OpenAI CEO'su Sam Altman'ın geçen ay şirketten neden belirsiz bir şekilde kovulduğu ve birkaç gün süren tam bir kaosun ardından neden görevine iade edildiği konusunda hala nihai bir cevap bekliyoruz. O zamandan bu yana yaşananların arkasında, potansiyel olarak tehlikeli yeni nesil gizemli Q* yapay zeka modelinden basit bir yönetim kurulu odası dramasına kadar bazı teoriler ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Son haberlere bakılırsa, Altman'ın kendi kişisel yatırımları da bir rol oynamış olabilir. Wired'ın haberine göre OpenAI, Altman'ın daha önce yatırım yaptığı Rain AI adlı bir şirketle yapay zeka çipleri için 51 milyon dolar değerinde yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzalamıştı. Haliyle bu durumdan Altman’ın bir finansal çıkarı olduğu görülüyor. Bu da zaten garip bir şekilde yapılandırılmış OpenAI'da etik soruları gündeme getiriyor ve yılın en şaşırtıcı teknoloji hikayelerinden birini daha da gizemli bir hale sokuyor.

San Francisco merkezli bir şirket olan Rain, "nöromorfik işlem birimi" olarak adlandırılan bir bilgisayar çipi kullanarak insan beyninin bazı işlevlerini kopyalamayı umuyor. Wired tarafından elde edilen belgelere göre, Altman niyet mektubundan önce şirkete 1 milyon dolardan fazla yatırım yapmış. Öte yandan OpenAI’ın Rain ile şimdiye kadar nihai bir anlaşma yapmadı. Altman'ın görevden alınmasında kişisel işleriyle OpenAI'ın işlerinin birbirine karışması ne kadar rol oynadığı şimdilik muamma.

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