ChatGPT geliştiricisi OpenAI, CEO'sunu gizemli Q* projesi yüzünden kovmuş olabilir

Tam Boyutta Gör ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI için drama bitmek bilmiyor. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dört günlük sürgününden önce, konuyla ilgili iki kişinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, birkaç araştırmacı yönetim kuruluna bir mektup yazarak insanlığı tehdit edebilecek güçlü bir yapay zeka keşfi konusunda uyarıda bulundu.

OpenAI, tehlikeli bir AGI keşfi mi yaptı?

Kaynaklara göre daha önce bildirilmeyen mektup ve yapay zeka algoritması, yönetim kurulunun Altman'ı görevden almasına neden olan bir katalizör görevi gördü. Altman’ın geçtiğimiz salı günü geri dönmesinden önce 700'den fazla çalışan işten çıkarılan liderleriyle dayanışmak için istifa etmek ve Microsoft'a katılmakla tehdit etmişti.

Kaynaklardan birine göre, uzun süredir yöneticilik yapan Mira Murati, çarşamba günü çalışanlara Q* adlı projeden bahsetti ve bu hafta sonu yaşanan olaylardan önce yönetim kuruluna bir mektup gönderildiğini doğruladı. Reuters'a konuşan kişilerden biri, ChatGPT'nin yapımcısının Q* (Q-Star olarak telaffuz ediliyor) üzerinde ilerleme kaydettiğini, bunun da şirketin yapay genel zeka (AGI) olarak da bilinen süper zeka arayışında bir dönüm noktası olabileceğine inandığını söyledi.

Sam Altman, OpenAI CEO'su olarak geri dönüyor 1 gün önce eklendi

Q* modelinin geniş bilgi işlem kaynakları sayesinde belirli matematiksel problemleri çözebildiği belirtilirken yalnızca ilkokul öğrencileri düzeyinde matematik yapmasına rağmen, bu tür testlerde başarılı olmasının araştırmacıları Q*'nun gelecekteki potansiyeli konusunda çok iyimser kıldığı aktarıldı.

Araştırmacılar için matematik, üretken yapay zeka gelişiminin bir sınırı. Şu anda üretken yapay zeka, bir sonraki kelimeyi istatistiksel olarak tahmin ederek yazma ve dil çevirisinde oldukça iyiyken, aynı soruya verilen cevaplar büyük ölçüde değişebiliyor. Ancak tek bir doğru cevabın olduğu matematik yeteneğini kazanmak, yapay zekanın insan zekasına benzeyen daha gelişmiş muhakeme yeteneklerine sahip olacağı anlamına geliyor.

Yapay zeka bilim ekibi kuruldu

Tam Boyutta Gör Bilgisayar bilimcileri arasında uzun zamandır yüksek zekalı makinelerin yarattığı tehlikeler, örneğin insanlığın yok edilmesinin kendi çıkarlarına olduğuna karar verip veremeyecekleri tartışılıyor. Dolayısıyla AGI, kazançları, tehlikelerle birlikte getiriyor.

Kaynaklara göre OpenAI, özel bir yapay zeka ekibi kurdu. Daha önceki "Code Gen" ve "Math Gen" ekiplerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ekip, mevcut yapay zeka modellerinin muhakemelerini geliştirmek ve nihayetinde bilimsel çalışmalar yapmak için nasıl optimize edileceğini araştırıyor.

Altman geçen hafta San Francisco'da dünya liderlerinin katıldığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde, büyük ilerlemelerin yakın olduğuna inandığını söyledi. Altman, OpenAI’ın tarihinde dört kez, en sonuncusu geçtiğimiz birkaç hafta içinde olmak üzere, cehalet perdesini araladığını ve keşif sınırını ileriye taşıdığını söyledi.

Bunu, hayatının en büyük mesleki onuru olarak ifade eden Altman, bir gün sonra yönetim kurulu tarafından kovulmuştu.

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OpenAI, CEO'sunu gizemli Q* projesi yüzünden kovmuş olabilir