Google Gemini tanıtıldı: Google'ın en büyük ve en yetenekli yapay zeka modeli

Gemini: Google'ın en yüksek seviyede test edilmiş yapay zeka modeli
Yeni yapay zeka modeli Gemini, üç farklı sürümle geliyor; En büyük ve en yeteneklisi Gemini Ultra; Çok çeşitli görevlere ölçeklenen Gemini Pro ve belirli görevler ve mobil cihazlar için kullanılacak Gemini Nano.
Google, Gemini'yi ilk olarak abonelerine kendi uygulamalarında kullanmaları için Google Cloud üzerinden lisanslamayı planlıyor. 13 Aralık'tan itibaren geliştiriciler ve kurumsal müşteriler, Gemini Pro'ya Google AI Studio veya Google Cloud Vertex AI'deki Gemini API aracılığıyla erişebilecek. Android geliştiricileri de Gemini Nano ile geliştirme yapabilecek. Gemini ayrıca, arama sorgularını konuşma tarzı metinlerle yanıtlamaya çalışan Bard sohbet botu ve SGE gibi Google ürünlerini desteklemek için de kullanılacak.
Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model. Google, karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi anlayabildiğini iddia ediyor.
Google CEO'su Sundar Pichai, "Gemini, sıfırdan çok modlu olacak şekilde inşa edildi; Bu, metin, kod, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere farklı türdeki bilgileri genelleştirebileceği ve kusursuz bir şekilde anlayabileceği, bunlar üzerinde çalışabileceği ve birleştirebileceği anlamına geliyor." dedi.
Bugünden itibaren, Google'ın sohbet botu Bard, ileri düzey akıl yürütme, planlama, anlama ve diğer yeteneklere yardımcı olmak için Gemini Pro'yu kullanacak. 2024 başlarında da Gemini Ultra'yı kullanacak Bard Advanced piyasaya sürülecek. Bu, ChatGPT benzeri sohbet botu Bard'ın en büyük güncellemesi olacak.
Android geliştiricileri, Gemini Nano'nun ön izlemesine kaydolarak yapay zekayı kendi uygulamalarına ekleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.