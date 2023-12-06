Google Gemini tanıtıldı: Google'ın en büyük ve en yetenekli yapay zeka modeli

Tam Boyutta Gör Bu hafta Google'ın OpenAI'nin GPT-4 modelinin yerine geçmesi beklenen Gemini adında yeni yapay zeka (AI) modelinin tanıtımını ertelediği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Ancak, Google, bugün sürpriz şekilde Gemini'yi tanıttı. Google Gemini, Google Pixel 8 Pro'da yerel olarak çalışacak.

Gemini: Google'ın en yüksek seviyede test edilmiş yapay zeka modeli

Yeni yapay zeka modeli Gemini, üç farklı sürümle geliyor; En büyük ve en yeteneklisi Gemini Ultra; Çok çeşitli görevlere ölçeklenen Gemini Pro ve belirli görevler ve mobil cihazlar için kullanılacak Gemini Nano.

Google, Gemini'yi ilk olarak abonelerine kendi uygulamalarında kullanmaları için Google Cloud üzerinden lisanslamayı planlıyor. 13 Aralık'tan itibaren geliştiriciler ve kurumsal müşteriler, Gemini Pro'ya Google AI Studio veya Google Cloud Vertex AI'deki Gemini API aracılığıyla erişebilecek. Android geliştiricileri de Gemini Nano ile geliştirme yapabilecek. Gemini ayrıca, arama sorgularını konuşma tarzı metinlerle yanıtlamaya çalışan Bard sohbet botu ve SGE gibi Google ürünlerini desteklemek için de kullanılacak.

Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model. Google, karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi anlayabildiğini iddia ediyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, "Gemini, sıfırdan çok modlu olacak şekilde inşa edildi; Bu, metin, kod, ses, görüntü ve video dahil olmak üzere farklı türdeki bilgileri genelleştirebileceği ve kusursuz bir şekilde anlayabileceği, bunlar üzerinde çalışabileceği ve birleştirebileceği anlamına geliyor." dedi.

Bugünden itibaren, Google'ın sohbet botu Bard, ileri düzey akıl yürütme, planlama, anlama ve diğer yeteneklere yardımcı olmak için Gemini Pro'yu kullanacak. 2024 başlarında da Gemini Ultra'yı kullanacak Bard Advanced piyasaya sürülecek. Bu, ChatGPT benzeri sohbet botu Bard'ın en büyük güncellemesi olacak.

Android geliştiricileri, Gemini Nano'nun ön izlemesine kaydolarak yapay zekayı kendi uygulamalarına ekleyebilecek.

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Google, yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı