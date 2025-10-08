Giriş
    ChatGPT, haftalık 800 milyon kullanıcıya ulaştı

    OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. ChatGPT, hem bireysek, hem kurumsal hem de geliştiriciler tarafında hızla benimseniyor.

    ChatGPT, haftalık 800 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin yıllık geliştirici konferansı Dev Day’de yaptığı açıklamada ChatGPT’nin haftalık 800 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu rakam, tüketiciler, geliştiriciler, kurumlar ve hatta hükümetler arasında yapay zeka aracına yönelik artan benimsemeyi ve hızlı ivmelenmenin sürdüğünü gösteriyor.

    ChatGPT hızla büyüyor

    Altman, konuşmasında “Bugün 4 milyon geliştirici OpenAI araçlarıyla uygulama geliştiriyor. Her hafta 800 milyondan fazla insan ChatGPT’yi kullanıyor ve yalnızca API tarafında dakikada 6 milyardan fazla token işleniyor,” ifadelerini kullandı. Altman’a göre yapay zeka artık “oyun oynanan bir şey” olmaktan çıkıp, günlük hayatın üretken bir bileşenine dönüşmüş durumda.

    ChatGPT, haftalık 800 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Bu etkileyici büyüme, OpenAI’ın yapay zeka çipleri ve altyapısı konusunda agresif bir yatırım sürecinde olduğu döneme denk geliyor. Şirket, Ağustos ayında 700 milyon haftalık kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Mart sonunda ise 500 milyon kullanıcısı bulunuyordu.

    Kasım 2022’de kullanıma sunulan ChatGPT, kısa sürede hem en popüler yapay zekâ ürünü hem de internet tarihinin en hızlı büyüyen servislerinden biri haline geldi. Platform, son dönemde OpenAI Pulse adlı yeni hizmetiyle kullanıcılarına kişisel sabah bültenleri göndererek daha “proaktif” bir deneyim sunmaya başladı. Şirket aynı zamanda kendi ajan oluşturma aracı ve ChatGPT içinde doğrudan uygulama geliştirme özelliğini de duyurdu.

    OpenAI, kısa süre önce ise Nvidia ve AMD ile toplamda 16 GW’lık altyapı yatırımı konusunda devasa ortaklıklar kurdu. Hem Nvidia hem de AMD, bu işbirliği sayesinde yıllık ek on milyarlarca dolar kazanmayı bekliyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında OpenAI, geçtiğimiz hafta yapılan 6,6 milyar dolarlık özel hisse satışı sonrasında 500 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve böylece dünyanın en değerli özel şirketi konumuna geldi.

