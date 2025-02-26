ChatGPT’nin gelişmiş insansı konuşma özelliği artık ücretsiz

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Tam Boyutta Gör OpenAI, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu’nun (Advanced Voice Mode) ücretsiz kullanıcılar için önizleme sürümünü kademeli olarak kullanıma sunduğunu açıkladı. Aynı zamanda Deep Research adlı araştırma aracının da Plus, Team, Edu ve Enterprise kullanıcılarına açıldığı belirtildi.

Gelişmiş ses modu artık ücretsiz kullanıcılara da açık

Daha önce sadece ChatGPT Plus ve diğer ücretli sürümlerdeki kullanıcılara sunulan Gelişmiş Ses Modu, geçen yıl mobil uygulamaya ve Kasım ayında masaüstü uygulamasına eklenmişti. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka ile doğal ve kesintisiz bir konuşma yapmasını sağlıyor. Kullanıcılar, sohbet sırasında ChatGPT’nin konuşmasını bölebilir ve yanıtın fazla uzaması durumunda yönlendirme yapabilir. Ayrıca, farklı ses seçenekleri ile deneyimi kişiselleştirme imkanı da mevcut.

OpenAI, daha önce ücretsiz kullanıcılara ayda 10 dakika Gelişmiş Ses Modu erişimi sunmayı test etmişti. Ancak yeni güncelleme, tüm ücretsiz kullanıcıların bu özelliği her gün belirli bir süre boyunca deneyimlemesine olanak tanıyacak. OpenAI, günlük kullanım sınırının ne kadar olacağını açıklamazken, ChatGPT Plus kullanıcılarının “ücretsiz sınırın 5 katı” erişime sahip olacağını belirtti. Pro kullanıcıları ise Gelişmiş Ses'e sınırsız erişime ve video ve ekran paylaşımında daha yüksek limitlere sahip olmaya devam ediyor.

ChatGPT-4o mini ile çalışacak

Ücretsiz kullanıcıların erişebileceği Gelişmiş Ses Modu, OpenAI’ın ChatGPT-4o mini modeli ile çalışacak. ChatGPT Plus kullanıcıları ise ChatGPT-4o ile geliştirilmiş Gelişmiş Ses Modu’na erişmeye devam edecek. İki model arasında aslında deneyimi etkileyecek farklar yok ses modu açısından, mini modeli sadece OpenAI için daha uygun fiyatlı.

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